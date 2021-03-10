Британський штам COVID-19 на 64% смертельніший за інші, - вчені

Британський штам коронавірусу COVID-19 на 64% більше смертоносний, ніж відомі раніше штами.

Про це свідчать результати дослідження, яке провів Ексетерський університет, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вчені порівняли дані близько 55 тис. пар учасників, у яких коронавірус виявили між жовтнем і січнем. За ними спостерігали впродовж 28 днів. З'ясувалося, що ймовірність летального результату для інфікованих новим варіантом на 64% вища. Зокрема, смертність збільшилася з 2,5 до 4,1 на 1000 випадків.

Учасників дослідження підібрали за низкою факторів, таких як вік, стать та етнічна приналежність.

Раніше в січні британська влада, посилаючись на низку досліджень, заявляли, що новий варіант коронавірусу може бути на 40% смертельнішим.

Британський варіант COVID-19, відомий як B.1.1.7, виявили наприкінці 2020 року, він є одним із декількох штамів коронавірусу, які з'явилися нещодавно. Його поширення зафіксовано в деяких країн Європи і в США.

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