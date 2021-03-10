Британський штам COVID-19 на 64% смертельніший за інші, - вчені
Британський штам коронавірусу COVID-19 на 64% більше смертоносний, ніж відомі раніше штами.
Про це свідчать результати дослідження, яке провів Ексетерський університет, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Вчені порівняли дані близько 55 тис. пар учасників, у яких коронавірус виявили між жовтнем і січнем. За ними спостерігали впродовж 28 днів. З'ясувалося, що ймовірність летального результату для інфікованих новим варіантом на 64% вища. Зокрема, смертність збільшилася з 2,5 до 4,1 на 1000 випадків.
Учасників дослідження підібрали за низкою факторів, таких як вік, стать та етнічна приналежність.
Раніше в січні британська влада, посилаючись на низку досліджень, заявляли, що новий варіант коронавірусу може бути на 40% смертельнішим.
Британський варіант COVID-19, відомий як B.1.1.7, виявили наприкінці 2020 року, він є одним із декількох штамів коронавірусу, які з'явилися нещодавно. Його поширення зафіксовано в деяких країн Європи і в США.
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Таких улиц не было и при "прошлых" версиях вируса...,
Сподіваюся, у Вас все гаразд.
Що у вас говорять про той інцидент, де військовий ніби побив жінку-водія ?
Якщо помилилася містом - перепрошую.
Про инцинднт практически ничего не слышно, кроме того, что написано в первый день...
Так что я уверен на 1000% что то всё фальшивка !
Вы в каком городе проживаете, если не секрет?
"Фурор" !? Но я что не вижу кипиша властей на счет сердечно-сосудистых ... Что власти что то предпринимают о сокращении смертности и заболеваемости ... !
А почему !?
Наверно - на кипише от сердечно-сосудистом - та не заработаешь, как от кипиша от "короны"...!!!
Я думаю, что ты или глуп или у тебя плохая память... Ты забыл, как власти крутили сюжеты об очередях скорых у больниц... Сейчас такого НЕТ СОВСЕМ !!! а КАК ЖЕ ТАК !? Ведь "коварный" короновирус стал еще "опасней" ?!
А всё обьясняется проще...- нужно запугивать людей, чтобы ими управлять ! Например для того, что бы побыстрому списать дерьмо вакцину - на которые вбухали гос.денюжки с откатом...!!!
ВСІ ЧУЛИ - вішайтесь, бо іншого виходу нема
https://interfax.com.ua/news/general/729334.html Британский штамм COVID-19 на 64% смертоноснее других - исследование
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Британский штамм коронавируса COVID-19 на 64% более смертоносный, чем прежние, сообщают западные СМИ со ссылкой на результаты исследования, проводимого Эксетерским университетом.
Які западні ЗМІ, де вони? ХЗ. Ось такі новини від "британських вчених". Інтерфакс активно скочується у жовту багнюку. За принципом ОБК (одна баба казала).
Посилювати імунітет? Ні, тільки вакцини. Кожен тиждень нову. Від кожного штаму вірусу...)