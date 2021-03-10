УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8931 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 064 35

Британський штам COVID-19 на 64% смертельніший за інші, - вчені

Британський штам COVID-19 на 64% смертельніший за інші, - вчені

Британський штам коронавірусу COVID-19 на 64% більше смертоносний, ніж відомі раніше штами.

Про це свідчать результати дослідження, яке провів Ексетерський університет, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вчені порівняли дані близько 55 тис. пар учасників, у яких коронавірус виявили між жовтнем і січнем. За ними спостерігали впродовж 28 днів. З'ясувалося, що ймовірність летального результату для інфікованих новим варіантом на 64% вища. Зокрема, смертність збільшилася з 2,5 до 4,1 на 1000 випадків.

Учасників дослідження підібрали за низкою факторів, таких як вік, стать та етнічна приналежність.

Раніше в січні британська влада, посилаючись на низку досліджень, заявляли, що новий варіант коронавірусу може бути на 40% смертельнішим.

Британський варіант COVID-19, відомий як B.1.1.7, виявили наприкінці 2020 року, він є одним із декількох штамів коронавірусу, які з'явилися нещодавно. Його поширення зафіксовано в деяких країн Європи і в США.

Читайте також: Весняна хвиля COVID-19 може стати національною катастрофою, - прогноз НАН України

Автор: 

дослідження (605) карантин (18172) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
СТРАННО..., я что то не слышал и не видел по новостям - улиц заваленными трупами ...
Таких улиц не было и при "прошлых" версиях вируса...,
показати весь коментар
10.03.2021 23:55
+4


Британский штамм COVID-19 на 64% смертоноснее других, - ученые - Цензор.НЕТ 2575
показати весь коментар
10.03.2021 23:51
+4
Ну вот и новая вакцина нужна. И так каждый год. Фармацевтика так хорошо никогда еще не зарабатывала...
показати весь коментар
11.03.2021 00:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба зобов'язати купувати вакцину. От і йдуть новини-одна одної страшніші.
показати весь коментар
10.03.2021 23:50 Відповісти


Британский штамм COVID-19 на 64% смертоноснее других, - ученые - Цензор.НЕТ 2575
показати весь коментар
10.03.2021 23:51 Відповісти
а вони ж його так плекали!
показати весь коментар
10.03.2021 23:52 Відповісти
СТРАННО..., я что то не слышал и не видел по новостям - улиц заваленными трупами ...
Таких улиц не было и при "прошлых" версиях вируса...,
показати весь коментар
10.03.2021 23:55 Відповісти
Добрий день.
Сподіваюся, у Вас все гаразд.
Що у вас говорять про той інцидент, де військовий ніби побив жінку-водія ?
Якщо помилилася містом - перепрошую.
показати весь коментар
11.03.2021 00:37 Відповісти
Здравствуйте. Да, ошиблись.
Про инцинднт практически ничего не слышно, кроме того, что написано в первый день...
показати весь коментар
11.03.2021 11:15 Відповісти
Всім відомо, що смертність від серцево-судинних захворювань більше, ніж від ковіду. Ви бачили вулиці, завалені трупами "сердечників"? Ні? То що, за вашею логікою, треба прибирати з аптек всі ліки, від серцево-судинних захворювань?
показати весь коментар
11.03.2021 08:16 Відповісти
Я живу около больницы. которая "профильная по ковиду" - ТИШИНА !!! НИ ТО ЧТО ПАНИКИ НЕТ ! Вообще - спокойствие обычное ка и 20 лет назад...! И скорые не "носятся" - всё как обычно !
Так что я уверен на 1000% что то всё фальшивка !
показати весь коментар
11.03.2021 11:17 Відповісти
Ну, а те люди, что живут возле больниц, профильных по сердечно-сосудистым заболеваниям пишут, что возле больниц фурор?
Вы в каком городе проживаете, если не секрет?
показати весь коментар
11.03.2021 11:46 Відповісти
Вот прямо - возьму и начну о себе рассказывать...
"Фурор" !? Но я что не вижу кипиша властей на счет сердечно-сосудистых ... Что власти что то предпринимают о сокращении смертности и заболеваемости ... !
А почему !?

Наверно - на кипише от сердечно-сосудистом - та не заработаешь, как от кипиша от "короны"...!!!
Я думаю, что ты или глуп или у тебя плохая память... Ты забыл, как власти крутили сюжеты об очередях скорых у больниц... Сейчас такого НЕТ СОВСЕМ !!! а КАК ЖЕ ТАК !? Ведь "коварный" короновирус стал еще "опасней" ?!

А всё обьясняется проще...- нужно запугивать людей, чтобы ими управлять ! Например для того, что бы побыстрому списать дерьмо вакцину - на которые вбухали гос.денюжки с откатом...!!!
показати весь коментар
11.03.2021 12:36 Відповісти
цензор, дайте валидную ссылку!
показати весь коментар
11.03.2021 00:36 Відповісти
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n579 Results The mortality hazard ratio associated with infection with VOC-202012/1 compared with infection with previously circulating variants was 1.64 (95% confidence interval 1.32 to 2.04) in patients who tested positive for covid-19 in the community. In this comparatively low risk group, this represents an increase in deaths from 2.5 to 4.1 per 1000 detected cases.
показати весь коментар
11.03.2021 08:21 Відповісти
Ну вот и новая вакцина нужна. И так каждый год. Фармацевтика так хорошо никогда еще не зарабатывала...
показати весь коментар
11.03.2021 00:49 Відповісти
немного связан с фармацией - склады пусты, часть сотрудников за свой счет, зп не поднималась уже 3 года и гораздо ниже водителя трамвая....
показати весь коментар
11.03.2021 06:50 Відповісти
Речь шла о зарубежных фармацевтических компаниях. А еще точнее - о тех из них, которые занимаются разработкой вакцин.
показати весь коментар
11.03.2021 09:48 Відповісти
Британский штамм коронавируса COVID-19 на 64% более смертоносен, чем известные ранее штаммы Источник: https://censor.net/ru/n3252530

ВСІ ЧУЛИ - вішайтесь, бо іншого виходу нема
показати весь коментар
11.03.2021 01:55 Відповісти
Так це ж британські вчені кажуть. Або від їхнього імені хтось. Зараз вони взагалі в їнеті в тренді. Вже вважайте мемом стали. Вони останнім часом чого тільки не верзуть. Скрізь британські вчені. Ось знайшов на Інтерфаксі статтю.
https://interfax.com.ua/news/general/729334.html Британский штамм COVID-19 на 64% смертоноснее других - исследование

Сподобалися перші рядки в ній:

Британский штамм коронавируса COVID-19 на 64% более смертоносный, чем прежние, сообщают западные СМИ со ссылкой на результаты исследования, проводимого Эксетерским университетом.
Які западні ЗМІ, де вони? ХЗ. Ось такі новини від "британських вчених". Інтерфакс активно скочується у жовту багнюку. За принципом ОБК (одна баба казала).
показати весь коментар
11.03.2021 02:14 Відповісти
Це і є - мем, тіки шо кацапський.
Британський штам COVID-19 на 64% смертельніший за інші, - вчені - Цензор.НЕТ 5440
показати весь коментар
11.03.2021 06:33 Відповісти
Британський штам COVID-19 на 64% смертельніший за інші, - вчені - Цензор.НЕТ 6154
показати весь коментар
11.03.2021 11:20 Відповісти
Более смертельного штамма для британии, чем меганиха маркля, просто не существует
показати весь коментар
11.03.2021 02:21 Відповісти
В частности, смертность увеличилась с 2,5 до 4,1 на 1000 (тысячу) случаев.Источник: https://censor.net/ru/n3252530. Т.е. (если конечно верить британским учьоным), говоря другим языком, смертность увеличится с 0,25 процента от заболевших до 0,41 процента
показати весь коментар
11.03.2021 07:18 Відповісти
"Британський штам коронавірусу COVID-19 на 64% більше смертоносний, ніж відомі раніше штами."- виходить коли імовірність вмерти від не британського 0,04 ,а від "************* " на 0,64більша то ,004*,0064=0,00256! Це "генітальне"мислення "британьських"учених сильно нагадує блеяння імбецилів -журнашлюх.
показати весь коментар
11.03.2021 07:26 Відповісти
Нагнітаємо... Більше страху... Стадо не повинно думати... Тільки боятися...
Посилювати імунітет? Ні, тільки вакцини. Кожен тиждень нову. Від кожного штаму вірусу...)
показати весь коментар
11.03.2021 08:05 Відповісти
 
 