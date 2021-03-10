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Новини Коронавірус і карантин
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Весняна хвиля COVID-19 може стати національною катастрофою, - прогноз НАН України

Весняна хвиля COVID-19 може стати національною катастрофою, - прогноз НАН України

Навесні заражатися коронавірусом можуть щодня по 40 тис. осіб, а вмирати від цієї хвороби - по тисячі. Ця хвиля коронавірусної хвороби буде значно вищою і стрімкішою, ніж осіння. Щоб зупинити цю хвилю, потрібно терміново вакцинувати 50-70% населення.

Таких висновків дійшов один із перших дослідників пандемії COVID-19, кандидат біологічних наук Володимир Галицький з Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАН.

За його словами, наприкінці зими або на початку весни стрімко зростає експресія основного вірусного рецептора - ACE2. Через це для того, щоб захворіти на COVID-19, потрібно набагато менше вірусних частинок.

"Для гарантованої зустрічі віріонів з рецепторами на поверхні клітин альвеол легенів стає потрібно в сотні разів менша кількість віріонів", - сказав Галицький.

Сама хвороба при цьому вражає меншою мірою нервову систему і більшою мірою - легені.

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Вчений вважає, що перешкодити стрімкому розвитку епідемії могла б вакцинація.

"Щоб зірвати весняну хвилю захворюваності, на даний момент потрібно було б вакцинувати вже близько 50-70% населення, проте темпи вакцинації у нас, на жаль, дуже низькі", - зазначив він.

Галицький підкреслив, що руйнівний потенціал весняної хвилі епідемії COVID-19 очевидний.

"Ми попереджали ще з осені, ще до моменту виявлення вірулентніших штамів, весняна хвиля неминуча і супроводжуватиметься високою кількістю важких випадків, що вимагатимуть госпіталізації, а також високою летальністю. На жаль, нікого це не цікавило", - сказав він.

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) прогноз (1380) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+40
Да. Национальная катастрофа, это клоун преЗЕдент. А третья волна эпидемии всего лишь следствие.
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10.03.2021 22:46
+36
Як казав мудрий нарід-"хуже нє будєт"!
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10.03.2021 22:25
+17
національна катастрофа - то є все те, що зараз маємо, завдяки олігархічній навалі, що приводила через масмедіа дибілів заради своїх інтересів... невже нас врятує лише суд Лінча?
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10.03.2021 22:29
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Окна задраивают чтоб не попалили ))). У селян логика своя, извращенная. Тупые, упрямые, хитрые. Им маски это тряпки, а короновирус грипп. А чтоб не заболеть идут толпами в церковь. Дикари дикарями, хотя орут что самые умные )))
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11.03.2021 10:59 Відповісти
я может быть и согласился бы с Вашим мнением, но... Украина до сих пор кричит, что космическая программа - это супер-пупер савецка-украинское... хотя даже американцы признали, что воплотили в жизнь немецкую космическую программу Фон Брауна... а нынешняя украинская наука - это... это... нет слов,одни выражения... не может ничего, кроме свистежа...
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11.03.2021 09:24 Відповісти
Знаю пару біохіміків -вони з 90х то в Австраліі.то в Британії,то в Норвегії...
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11.03.2021 10:57 Відповісти
Чтобы вакцинировать Украину за месяц, необходимо по миллиону в день колоть.
А у нас гордятся, что в Черниговской области вчера вакцинировалось 24 человека.
В общем, печаль. С вакциной самой проблемы, да и с вакцинированием.
Весь мир уже заканчивает вакцинирование, а у нас даже и не начали еще по сути.
У руля медицины и власти те же самые люди, что продавали маски год назад!
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11.03.2021 09:41 Відповісти
ось в тому і є суть, а решта-безпрдметний п......ж
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11.03.2021 10:09 Відповісти
"Мы предупреждали еще с осени.."

А я предупреждал 2 года назад, до выборов.
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11.03.2021 10:48 Відповісти
Плохая новость, а кто же будет выбирать ГЕТЬМАНА и кем он будет командовать? Так что, все на прививку, будет шанс. Хотя, гамно может и не помочь.
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11.03.2021 11:23 Відповісти
Виходить, Зеленський і його урки проводять геноцид українського народу. Виглядає, що це не злочинна бездіяльність, а спланована акція на знищення народу і держави. Боюсь, за це прийдеться відповісти перед совістю і людьми. Совісті немає, значить тільки перед людьми і законом.
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11.03.2021 11:57 Відповісти
Ну а что, Буковель свое дело сделала. Британский штамм прибыл и распространился, с чем я всех и поздравояю.
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11.03.2021 11:58 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3490734.html Так хто там "доктор Смерть", ЗЕбіли? Допомогли вам "новиє ліца"?

Весняна хвиля COVID-19 може стати національною катастрофою, - прогноз НАН України - Цензор.НЕТ 7522

Т.Панфілова
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11.03.2021 12:42 Відповісти
У некоторых украинцев коронавирус обнаружили уже третий раз -

https://ua24ua.net/nekotorie-ukraintsi-boleyut-koronavirusom-po-vtoromu-i-tretemu-razu-kto-v-zone-riska-i-kak-spastis/ Некоторые Украинцы болеют коронавирусом по второму и третьему разу: кто в зоне риска и как себя уберечь. Новые штаммы опасны даже для тех, кто уже переболел COVID-19
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11.03.2021 13:02 Відповісти
Точно, ща все стремглав побегут колоться мутной гадостью. Как не одно так другое. Не болею я вашим ковидом, стало быть у меня иммунитет! Тоже мне, болеют им те кто в него верит.
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11.03.2021 16:35 Відповісти
Дійсно, чинна влада може довести країну до катастрофи.
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11.03.2021 18:55 Відповісти
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