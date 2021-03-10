Весняна хвиля COVID-19 може стати національною катастрофою, - прогноз НАН України
Навесні заражатися коронавірусом можуть щодня по 40 тис. осіб, а вмирати від цієї хвороби - по тисячі. Ця хвиля коронавірусної хвороби буде значно вищою і стрімкішою, ніж осіння. Щоб зупинити цю хвилю, потрібно терміново вакцинувати 50-70% населення.
Таких висновків дійшов один із перших дослідників пандемії COVID-19, кандидат біологічних наук Володимир Галицький з Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАН.
За його словами, наприкінці зими або на початку весни стрімко зростає експресія основного вірусного рецептора - ACE2. Через це для того, щоб захворіти на COVID-19, потрібно набагато менше вірусних частинок.
"Для гарантованої зустрічі віріонів з рецепторами на поверхні клітин альвеол легенів стає потрібно в сотні разів менша кількість віріонів", - сказав Галицький.
Сама хвороба при цьому вражає меншою мірою нервову систему і більшою мірою - легені.
Вчений вважає, що перешкодити стрімкому розвитку епідемії могла б вакцинація.
"Щоб зірвати весняну хвилю захворюваності, на даний момент потрібно було б вакцинувати вже близько 50-70% населення, проте темпи вакцинації у нас, на жаль, дуже низькі", - зазначив він.
Галицький підкреслив, що руйнівний потенціал весняної хвилі епідемії COVID-19 очевидний.
"Ми попереджали ще з осені, ще до моменту виявлення вірулентніших штамів, весняна хвиля неминуча і супроводжуватиметься високою кількістю важких випадків, що вимагатимуть госпіталізації, а також високою летальністю. На жаль, нікого це не цікавило", - сказав він.
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А у нас гордятся, что в Черниговской области вчера вакцинировалось 24 человека.
В общем, печаль. С вакциной самой проблемы, да и с вакцинированием.
Весь мир уже заканчивает вакцинирование, а у нас даже и не начали еще по сути.
У руля медицины и власти те же самые люди, что продавали маски год назад!
А я предупреждал 2 года назад, до выборов.
Т.Панфілова
https://ua24ua.net/nekotorie-ukraintsi-boleyut-koronavirusom-po-vtoromu-i-tretemu-razu-kto-v-zone-riska-i-kak-spastis/ Некоторые Украинцы болеют коронавирусом по второму и третьему разу: кто в зоне риска и как себя уберечь. Новые штаммы опасны даже для тех, кто уже переболел COVID-19