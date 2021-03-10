Весенняя волна COVID-19 может стать национальной катастрофой, - прогноз НАН Украины

Весной заражаться коронавирусом могут каждый день по 40 тыс. человек, а умирать от этой болезни - по тысяче. Эта волна коронавирусной болезни будет значительно выше и стремительнее, чем осенняя. Чтобы остановить эту волну, нужно срочно вакцинировать 50-70% населения.

К таким выводам пришел один из первых исследователей пандемии COVID-19, кандидат биологических наук Владимир Галицкий из Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАН.

По его словам, в конце зимы или в начале весны стремительно растет экспрессия основного вирусного рецептора - ACE2. Из-за этого для того, чтобы заболеть COVID-19, нужно гораздо меньше вирусных частиц.

"Для гарантированной встречи вирионов с рецепторами на поверхности клеток альвеол легких становится нужно в сотни раз меньшее количество вирионов", - сказал Галицкий.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Ивано-Франковске приостанавливается движение троллейбусов из-за ситуации с COVID-19

Сама болезнь при этом поражает в меньшей степени нервную систему и в большей степени - легкие.

Ученый считает, что помешать стремительному развитию эпидемии могла бы вакцинация.

"Чтобы сорвать весеннюю волну заболеваемости, в данный момент следовало бы вакцинировать уже около 50−70% населения, однако темпы вакцинации у нас, к сожалению, очень низкие", - отметил он.

Галицкий подчеркнул, что разрушительный потенциал весенней волны эпидемии COVID-19 очевиден.

Также на Цензор.НЕТ: Поставка очередной партии вакцины Covishield в Украину ожидается до конца марта, - Степанов

"Мы предупреждали еще с осени, еще до момента обнаружения более вирулентных штаммов, весенняя волна неизбежна и будет сопровождаться высоким количеством тяжелых случаев, что потребуют госпитализации, а также высокой летальностью. К сожалению, никого это не интересовало", - сказал он.