Весенняя волна COVID-19 может стать национальной катастрофой, - прогноз НАН Украины
Весной заражаться коронавирусом могут каждый день по 40 тыс. человек, а умирать от этой болезни - по тысяче. Эта волна коронавирусной болезни будет значительно выше и стремительнее, чем осенняя. Чтобы остановить эту волну, нужно срочно вакцинировать 50-70% населения.
К таким выводам пришел один из первых исследователей пандемии COVID-19, кандидат биологических наук Владимир Галицкий из Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАН.
По его словам, в конце зимы или в начале весны стремительно растет экспрессия основного вирусного рецептора - ACE2. Из-за этого для того, чтобы заболеть COVID-19, нужно гораздо меньше вирусных частиц.
"Для гарантированной встречи вирионов с рецепторами на поверхности клеток альвеол легких становится нужно в сотни раз меньшее количество вирионов", - сказал Галицкий.
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Сама болезнь при этом поражает в меньшей степени нервную систему и в большей степени - легкие.
Ученый считает, что помешать стремительному развитию эпидемии могла бы вакцинация.
"Чтобы сорвать весеннюю волну заболеваемости, в данный момент следовало бы вакцинировать уже около 50−70% населения, однако темпы вакцинации у нас, к сожалению, очень низкие", - отметил он.
Галицкий подчеркнул, что разрушительный потенциал весенней волны эпидемии COVID-19 очевиден.
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"Мы предупреждали еще с осени, еще до момента обнаружения более вирулентных штаммов, весенняя волна неизбежна и будет сопровождаться высоким количеством тяжелых случаев, что потребуют госпитализации, а также высокой летальностью. К сожалению, никого это не интересовало", - сказал он.
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А у нас гордятся, что в Черниговской области вчера вакцинировалось 24 человека.
В общем, печаль. С вакциной самой проблемы, да и с вакцинированием.
Весь мир уже заканчивает вакцинирование, а у нас даже и не начали еще по сути.
У руля медицины и власти те же самые люди, что продавали маски год назад!
А я предупреждал 2 года назад, до выборов.
Т.Панфілова
https://ua24ua.net/nekotorie-ukraintsi-boleyut-koronavirusom-po-vtoromu-i-tretemu-razu-kto-v-zone-riska-i-kak-spastis/ Некоторые Украинцы болеют коронавирусом по второму и третьему разу: кто в зоне риска и как себя уберечь. Новые штаммы опасны даже для тех, кто уже переболел COVID-19