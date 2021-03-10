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Новости Коронавирус и карантин
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Весенняя волна COVID-19 может стать национальной катастрофой, - прогноз НАН Украины

Весенняя волна COVID-19 может стать национальной катастрофой, - прогноз НАН Украины

Весной заражаться коронавирусом могут каждый день по 40 тыс. человек, а умирать от этой болезни - по тысяче. Эта волна коронавирусной болезни будет значительно выше и стремительнее, чем осенняя. Чтобы остановить эту волну, нужно срочно вакцинировать 50-70% населения.

К таким выводам пришел один из первых исследователей пандемии COVID-19, кандидат биологических наук Владимир Галицкий из Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАН.

По его словам, в конце зимы или в начале весны стремительно растет экспрессия основного вирусного рецептора - ACE2. Из-за этого для того, чтобы заболеть COVID-19, нужно гораздо меньше вирусных частиц.

"Для гарантированной встречи вирионов с рецепторами на поверхности клеток альвеол легких становится нужно в сотни раз меньшее количество вирионов", - сказал Галицкий.

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Сама болезнь при этом поражает в меньшей степени нервную систему и в большей степени - легкие.

Ученый считает, что помешать стремительному развитию эпидемии могла бы вакцинация.

"Чтобы сорвать весеннюю волну заболеваемости, в данный момент следовало бы вакцинировать уже около 50−70% населения, однако темпы вакцинации у нас, к сожалению, очень низкие", - отметил он.

Галицкий подчеркнул, что разрушительный потенциал весенней волны эпидемии COVID-19 очевиден.

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"Мы предупреждали еще с осени, еще до момента обнаружения более вирулентных штаммов, весенняя волна неизбежна и будет сопровождаться высоким количеством тяжелых случаев, что потребуют госпитализации, а также высокой летальностью. К сожалению, никого это не интересовало", - сказал он.

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) прогноз (698) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+40
Да. Национальная катастрофа, это клоун преЗЕдент. А третья волна эпидемии всего лишь следствие.
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10.03.2021 22:46
+36
Як казав мудрий нарід-"хуже нє будєт"!
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10.03.2021 22:25
+17
національна катастрофа - то є все те, що зараз маємо, завдяки олігархічній навалі, що приводила через масмедіа дибілів заради своїх інтересів... невже нас врятує лише суд Лінча?
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10.03.2021 22:29
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Окна задраивают чтоб не попалили ))). У селян логика своя, извращенная. Тупые, упрямые, хитрые. Им маски это тряпки, а короновирус грипп. А чтоб не заболеть идут толпами в церковь. Дикари дикарями, хотя орут что самые умные )))
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11.03.2021 10:59 Ответить
я может быть и согласился бы с Вашим мнением, но... Украина до сих пор кричит, что космическая программа - это супер-пупер савецка-украинское... хотя даже американцы признали, что воплотили в жизнь немецкую космическую программу Фон Брауна... а нынешняя украинская наука - это... это... нет слов,одни выражения... не может ничего, кроме свистежа...
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11.03.2021 09:24 Ответить
Знаю пару біохіміків -вони з 90х то в Австраліі.то в Британії,то в Норвегії...
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11.03.2021 10:57 Ответить
Чтобы вакцинировать Украину за месяц, необходимо по миллиону в день колоть.
А у нас гордятся, что в Черниговской области вчера вакцинировалось 24 человека.
В общем, печаль. С вакциной самой проблемы, да и с вакцинированием.
Весь мир уже заканчивает вакцинирование, а у нас даже и не начали еще по сути.
У руля медицины и власти те же самые люди, что продавали маски год назад!
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11.03.2021 09:41 Ответить
ось в тому і є суть, а решта-безпрдметний п......ж
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11.03.2021 10:09 Ответить
"Мы предупреждали еще с осени.."

А я предупреждал 2 года назад, до выборов.
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11.03.2021 10:48 Ответить
Плохая новость, а кто же будет выбирать ГЕТЬМАНА и кем он будет командовать? Так что, все на прививку, будет шанс. Хотя, гамно может и не помочь.
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11.03.2021 11:23 Ответить
Виходить, Зеленський і його урки проводять геноцид українського народу. Виглядає, що це не злочинна бездіяльність, а спланована акція на знищення народу і держави. Боюсь, за це прийдеться відповісти перед совістю і людьми. Совісті немає, значить тільки перед людьми і законом.
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11.03.2021 11:57 Ответить
Ну а что, Буковель свое дело сделала. Британский штамм прибыл и распространился, с чем я всех и поздравояю.
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11.03.2021 11:58 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3490734.html Так хто там "доктор Смерть", ЗЕбіли? Допомогли вам "новиє ліца"?

Весняна хвиля COVID-19 може стати національною катастрофою, - прогноз НАН України - Цензор.НЕТ 7522

Т.Панфілова
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11.03.2021 12:42 Ответить
У некоторых украинцев коронавирус обнаружили уже третий раз -

https://ua24ua.net/nekotorie-ukraintsi-boleyut-koronavirusom-po-vtoromu-i-tretemu-razu-kto-v-zone-riska-i-kak-spastis/ Некоторые Украинцы болеют коронавирусом по второму и третьему разу: кто в зоне риска и как себя уберечь. Новые штаммы опасны даже для тех, кто уже переболел COVID-19
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11.03.2021 13:02 Ответить
Точно, ща все стремглав побегут колоться мутной гадостью. Как не одно так другое. Не болею я вашим ковидом, стало быть у меня иммунитет! Тоже мне, болеют им те кто в него верит.
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11.03.2021 16:35 Ответить
Дійсно, чинна влада може довести країну до катастрофи.
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11.03.2021 18:55 Ответить
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