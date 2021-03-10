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Котов признали частью экосистемы Херсона

Котов признали частью экосистемы Херсона

Депутаты Херсонского городского совета на внеочередной сессии поддержали петицию о признании котов частью экосистемы города.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"За - 30, решение принято", - заявил после голосования городской голова Игорь Колыхаев.

В петиции предлагалось признать котов частью экосистемы города и предоставить им соответствующую защиту, чтобы животные могли зимой греться в подвалах без риска быть замурованными.

В документе рекомендуется обслуживающим коммунальным учреждениям, ОСМД не создавать преднамеренных помех для выполнения котами их естественных функций по уничтожению грызунов, предотвращать непреднамеренную и преднамеренную изоляцию котов в подвальных помещениях, которая лишает их опеки волонтеров.

Также на Цензор.НЕТ: В Красную книгу Украины внесен 171 новый вид животных

Предусматривается также обеспечение регулирования численности бездомных кошек путем их стерилизации с обязательной вакцинацией.

Автор: 

горсовет (667) животные (930) Херсон (2796)


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Топ комментарии
+49
Котов признали частью экосистемы Херсона - Цензор.НЕТ 2225
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10.03.2021 23:59
+39
Котов признали частью экосистемы Херсона - Цензор.НЕТ 2666
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11.03.2021 00:03
+34
Ну хоть шось путнє прийняли. Коте то святе
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11.03.2021 00:03
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Котов признали частью экосистемы Херсона - Цензор.НЕТ 1989
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10.03.2021 23:57 Ответить
Котов признали частью экосистемы Херсона - Цензор.НЕТ 2225
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10.03.2021 23:59 Ответить
Котів визнали частиною екосистеми Херсона - Цензор.НЕТ 6756Котів визнали частиною екосистеми Херсона - Цензор.НЕТ 4624
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11.03.2021 00:04 Ответить
Котов признали частью экосистемы Херсона - Цензор.НЕТ 2666
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11.03.2021 00:03 Ответить
Лучшая новость дня!
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11.03.2021 00:03 Ответить
Котів визнали частиною екосистеми Херсона - Цензор.НЕТ 8604
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11.03.2021 04:56 Ответить
шо то на форумі котиків мало...побільше б цього позитиву...
адже вони скрізь доречні...навіть з поверхів випадають без наслідків
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11.03.2021 08:20 Ответить
Ну хоть шось путнє прийняли. Коте то святе
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11.03.2021 00:03 Ответить
Святе бесмертне! Слава Коте!!!
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11.03.2021 10:57 Ответить
Собаки теперь вне закона ?
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11.03.2021 00:06 Ответить
Я, Филипп Филиппович, на должность поступил…

... заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и прочих) …

Позвольте вас спросить: почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну что ж, пахнет. Известно, по специальности…

Вчера котов душили, душили, душили, душили. Душили, душили, душили, душили…

Послушайте, что же вы делаете с этими убитыми котами? На польты пойдут. Из них белок делать будут на рабочий кредит…
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11.03.2021 08:44 Ответить
А що там з собаками? Їх теж потрібно захищати та піклуватися про них.
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11.03.2021 00:06 Ответить
Теж вірно. Але кицюнчики це святе :3
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11.03.2021 04:01 Ответить
Коты во всех цивилизациях воспринимались, как мистические сущности:

поэтому они заслуживают соответствующего полурелигиозного отношения.

Решение Херсонской администрации одобряю:
несколько даже удивлён, что эти заскорузлые бюрократы-депутаты тоже подсознательно понимают особую мистическую сущность котов и относятся к этим существам с подобающим благоговением.
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11.03.2021 04:46 Ответить
Кто бы разъяснил мистическую сущность харьковским КП при мэрии, которые замуровывают подвалы и отлавливают котиков на усыпление ((( А ведь горсовет Харькова давно признал их частью экосистемы города.
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11.03.2021 07:28 Ответить
пани Зося, а что означает аббревиатура "харьковские КП" ? Какая разновидность тупых живодёров скрывается под этим сокращением "КП при мэрии" ?
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11.03.2021 08:23 Ответить
КП - комунальні підприємства (коммунальные предприятия). У народі - "комунальники".
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11.03.2021 10:45 Ответить
Уважаемый Антон, погуглите Коммунальне підприємство "Центр поводження з тваринами". Печально известная на всю страну в среде зоозащитников по сути живодерня, а не приют, где животных усыпляют сотнями, выделяя под это деньги. Много инфы об этом учреждении(((
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11.03.2021 20:22 Ответить
Очень плохая инфа: варварское наследие времён правления мэра-уголовника Кернеса.
Но, говоря словами Бориса Пастернака(он очень любил кошек)
"Верю я, придёт пора, силу подлости и злобы, одолеет дух добра".

Движение в защиту наших маленьких мистических друзей-богов быстро набирает силу во всём мире: везде отношение к кошкам меняется радикально в лучшую сторону: и в Харькове тоже будет большое улучшение.

Вот на эту тему интереснейшая статья Константина Асмолова, крупного ученого-корееведа и в то же время большого специалиста по теме "Кошка и Человек" )) :
https://koryo-saram.ru/transformatsiya-obraza-koshki-v-massovom-soznanii-yuzhnoj-korei/
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11.03.2021 23:44 Ответить
На LB тему раскрыли чуть больше:
Але директор комунального підприємства "Гарантія" Ігор Семенчев пояснив, що рішення міськради щодо котів може бути підставою для виділення з бюджету коштів на щеплення для цих тварин та їх стерилізацію", - йдеться у повідомленні.

Бабло-это святое.
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11.03.2021 07:17 Ответить
У нас такой закон относительно давно и мне кажется принят исключительно из гуманных побуждений. Никто их не прививает ,живут себе и живут.
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11.03.2021 08:05 Ответить
А зачем их прививать и стерилизовать, если главное-выбить под это деньги?Проформы ради можно нескольких обработать конечно, показательно, отчётности ради.
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11.03.2021 09:00 Ответить
Вчера наблюдал картину как патрульные отбивали парня от бродячих псов. Думал будут стрелять , но видать патроны пожалели.
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11.03.2021 07:13 Ответить
тема - коти...
не розривате логічний ланцюг діалогу в темі форуму.Источник: https://censor.net/ru/f2000002
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11.03.2021 08:13 Ответить
Я ответил на вопрос "А що там з собаками? " Почему вы так отреагировали именно на это сообщение ? Выше есть еще высказывание про собак.
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11.03.2021 08:19 Ответить
відповідь лише після вашої,та адресована не вам, а різним іренкам, які роблять вброси не по темі, а потім стучать адміну...
в вашій стрічці активності вона не вигулькнула...можете перевірити
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11.03.2021 08:30 Ответить
Ок.
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11.03.2021 08:39 Ответить
Ну хоть кому-то в Херсоне будет жить хорошо...
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11.03.2021 00:08 Ответить
Спокойной ночи, малыши.Котів визнали частиною екосистеми Херсона - Цензор.НЕТ 7126
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11.03.2021 00:14 Ответить
Мі-мі-мі 😻😻😻 пухнасте сонечко :3
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11.03.2021 03:59 Ответить
Тепло там, на ноуте)))
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11.03.2021 07:29 Ответить
Это сонечко такого мне с убунту наделало, что перестановить оказалось легче
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11.03.2021 08:01 Ответить
Депутаты Херсонского городского совета на внеочередной сессии поддержали петицию о признании котов частью экосистемы города. Источник: https://censor.net/ru/n3252532

ГАРНА НОВИНА

Коли вже до Харкова це дійде.
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11.03.2021 01:52 Ответить
Коли побачать вщент забиті котами вагони потягу Харків-Херсон.
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11.03.2021 07:56 Ответить
Я хлопець простий: бачу новину і коменти про кицюнчиків - одразу відсипав вподобайок від щирого серця 😻😻😻🐈🐈🐈💖💖💖👍👍👍
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11.03.2021 03:58 Ответить
Матроскин звонит Шарикову и спрашивает...слышь дебил собачий,ты чего мой мавзолей обосрал?слышь кот,я не успел,а поссал нехило...
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11.03.2021 04:41 Ответить
Мои поздравления херсонским Мурзикам
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11.03.2021 05:56 Ответить
...Васильовичам (як сказав би Митець)
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11.03.2021 10:49 Ответить
Очень правильное, человечное решение.....По всей бы Украине так сделали....А людей призываю делиться с бездомными животными едой.... Хотя бы той, которая уже не лезет в собственное брюхо... Каждый станет счастливее, если вокруг будет меньше голодных и несчастных....
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11.03.2021 06:32 Ответить
Через 30 минут четверо моих дворовых Добрых котов получат усиленный паек, по случаю возвращения мороза. Они все благополучно пережили зиму!
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11.03.2021 07:01 Ответить
Такие (один в один) законы уже есть. Я думал он по всей Украине ,а оказывается в отдельных городах ,причем у нас он года два или три как принят.
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11.03.2021 07:09 Ответить
В Мариуполе составлялись петиции... подписывались... и никакого результата. Каждую зиму я хожу со штыковой лопатой и пробиваю эти чертовы решетки на подвалах своего дома и еще двух, которые рядом.
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11.03.2021 07:16 Ответить
Действую аналогично в Харькове.... Ещё пугаю соседей, брезгливо относящихся к кошкам, что при отсутствии кошек в наших подвалах и вокруг наших многоэтажек, нас потеснят из жилья мыши и крысы.... И ещё все будут болеть от заразы, которую разносят грызуны....
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11.03.2021 07:25 Ответить
И вы тоже молодец! Я из Харькова, и прекрасно знаю, что творят КПшники((
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11.03.2021 07:31 Ответить
КПшники -это кто? Если это комун. предпр. ,то какое у них отношение к кошкам ? У нас кроме собачников кошек никто не обижает. Бродячие собаки разрывают на раз. Сам неоднократно видел этот кошмар.
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11.03.2021 08:00 Ответить
КП - Коммунальное предприятие "Центр обращения с животными" Харьков. Пилят местный бюджет на якобы приют, а по факту животных усыпляют, далёко не самыми гуманными препаратами. Заключен договор с горсоветом на отлов более 2000 тыс собак и столько же кошек. Выделяют деньги. Животных просто убивают. Свозят уже из других областей, так как сами понимаете, нет такого количества животных уже давно.
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11.03.2021 20:28 Ответить
У придурков, которым я предъявил видео крысы, в моем подъезде, ответ: будут блохи! Я просто стервенею, от идиотов! Потому, просто встаю в 4 часа утречком, когда идиоты крепко спят и беру лопату, молча.
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11.03.2021 07:39 Ответить
Им просто надо что то сказать. Только на днях в статье о смерти ребенка были знаковые посты. Многие кто любят собак-не любят кошек. То есть у многих собачников не любовь к животным, а специфическое отношение именно к собакам. Это сродни психическому отклонению. Собственно их отношение к "проказам" (иногда трагическим) это подтверждает.
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11.03.2021 08:13 Ответить
"проказам" собак -исправлено пропущенное
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11.03.2021 08:15 Ответить
Много раз замечал, что собачники зачастую являются патологическими человеконенавистниками: когда я работал в СПб, то за этот трёхлетний период на моих малолетних детей в петербургских парках раз 10-12 набрасывались с остервенелым хриплым лаем огромные злобные собаки, но в ответ на мои замечания, что собак положено держать на поводке, вместо извинений раздавалось злобное шипение двуногих животных.
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11.03.2021 08:39 Ответить
Зоошиза называецца
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11.03.2021 09:03 Ответить
Искренний огромный респект Вам, уважаемый Андрей Шевченко. Мой давний друг, только что вышедший на пенсию главный художник Эрмитажа, каждую зиму делает то же самое, что и Вы: в итоге, в каждый зимний сезон он спасает таким образом от гибели 20-30 котов.
Плюс к этому пять котов, живущих в подвал его дома, он круглый год кормит очень качественной пищей.
Как говорится, "благородство не пропьёшь": Владимир Николаевич - правнук флотского офицера, героя обороны Порт-Артура.
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11.03.2021 08:33 Ответить
Проживал я, в тогдашнем- Ленинграде, в 1978-1979, было дело. Отлично помню, как нас, бойцов Опер. комс. отряда, пристегивали к ментам с целью рейдов "по собачникам"(с). Там, на Петроградке, собак было запредельно много, гуляющих. Штрафовали хозяев, помню, за отсутствие намордников и поводков. Помню и то, что никакого результата это не давало! Через пару дней снова ловили тех же хозяев...
А котов из своего подвала я кормлю дважды в сутки, ежедневно! Когда я в рейсе- жена, с обязательными фото и видео отчетами мне! Они у меня не бедствуют.
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11.03.2021 08:49 Ответить
Спасибо огромное Вам, уважаемый Андрей Шевченко за ваше высокое чувство ответственности перед нашими "меньшими соседями по планете". Всё-таки - это не так легко и просто в течение многих лет каждый день находить время, готовить и разносить еду для целой стаи "мистических" котов, которые весьма прозаически хотят кушать каждый день.

Лично я и к собакам хорошо отношусь: в детстве у меня было две замечательных собаки Жучок и Дик. Но, в сельской местности наличие собаки во дворе абсолютно естественно и разумно. А вот держать дога или овчарку в городской тесной хрущёвке - это явно ненормальное явление. Поразился тому факту, что Вам пришлось 40 лет назад отлавливать плохо воспитанных собачников на Петроградке:

ведь на моих детей набрасывались громадные злые собаки не менее злых власников как раз на Петроградке: на период долгосрочной командировки в СПб фирма арендовала мне квартиру в доме на улице Ординарной.
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11.03.2021 10:00 Ответить
Понятно. А я жил на Большой Пушкарской, как раз напротив пивбара "Пушкарь", там парк совсем рядом, ну и просто засилие этих собачников! И, Вы правы- здоровенные псины, в основном там бегали. Я с особым удовольствием, привлеченный в качестве свидетеля, подписывал бумаги штрафные. Меня собаки не любят, отчего-то, хотя я им зла не делал, ни разу. Их сейчас в Мариуполе, здоровенных бродячих псов, стало очень много, ибо остановили работу рынки, им стало не хватать еды, атакуют котов...
Кстати, находя это, строго фиксированное время, в 07.30 и в 16.00, я ни разу не напрягся. Просто так надо. Как мне кажется, они воздают мне должное: я часто выходил сухим из воды, когда окружающие меня- страдали... Понимаю- мистика. Но- факт есть факт.
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11.03.2021 10:30 Ответить
Однозначно, что факт есть факт. Кстати, ваш собрат по благородному отношению к обездоленным котам, Владимир Николаевич из СПб, тоже находится явно под мистической защитой своих маленьких загадочных богов-котов, которых он всегда с трогательным вниманием окормлял более полувека ещё со своих детских лет:
за 40 лет работы в Эрмитаже сколько против него затевалось пакостных, коварных совковых интриг вплоть до подлейших доносов в КГБ, а он, пребывая в иронично-бодром состоянии духа, всё равно шёл от успеха к ещё большим успехам. После развала СССРани покровитель, кормилец и заступник бродячих котов вообще воспарил к самым сияющим вершинам творческой карьеры и стал руководителем-организатором самых престижных, самых грандиозных выставок сокровищ Эрмитажа во всех мировых столицах от Лондона, Парижа, Берлина, Рима, Мадрида, до Токио, Пекина и Нью-Йорка, получая при этом совершенно астрономические гонорары. Это явно коты за него молились.
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11.03.2021 11:23 Ответить
Класс!!! Такие, как у правнука Героя Порт-Артура, примеры вовсе не единичны. Когда меня, два года назад, после падения на 40 км/ч с эл.самокатика, привезла скорая, к подъезду, то я представлял из себя сплошной кровавый кокон. Все коты собрались, как мне жена рассказала, бо я не очень этот кошмар помню. Я тогда категорически, под подпись, отказался от всяких швов, которые планировались количестве двух... и- ничего, всё зажило само, под водочку. Но, даже в этом жутком виде- я кормил их, опять же- дважды в сутки, пугая прохожих, внешним видом. Было дело...
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11.03.2021 11:33 Ответить
Какой вы молодец, спасибо!
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11.03.2021 07:30 Ответить
Вітаю! Це тільки початок
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11.03.2021 06:50 Ответить
Респект херсонцям!
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11.03.2021 08:00 Ответить
Я помню в пятиэжках в 90-х когда краны водопроводные потрезали замуровали отверстия...потом жильцы их разбивали ломами...сказали дырки для кошек...крысы вылазят из унитазов
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11.03.2021 08:04 Ответить
Круто. Цікавить питання, про яке мовчать: хто за ними буде прибирати? У Вінниці коти не визнані частиною екосистеми, але живуть вони як частина по суті. Проте, волонтери, які нібито ними опіеуються, не прибирають за підопічними, а що, хіба пахне? Весь двір в мінах і сечі, в під'їзді те саме) і кричать: "кому воняет, тот и убирает!" Шановні, я за своїми тваринами прибираю, а брати на себе чужу відповідальність і перетворювати життя на прибирання екскрементів не давала згоду. Любиш кота - прибери за ним! Бо як підтримати рішення, то всі няшні і мімішні, а як довесту справу до логічного завершення - вмикається дика агресія і сипляться прокльони, адекватність випаровується, готовність фізичної розправи за зауваження наростає.
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11.03.2021 08:53 Ответить
Я сделал просто: под моим окном- клумба, в которой любит возиться моя жена. Вскапывание- на мне. Я вскопал, в одном углу- измельчил лопатой почву. Результат: все четверо моих дворовых ходят туда, для туалета. Запахов не ощущаю, хотя барановирусом не болел и не болен. Когда земля мелкая- коты зарывают всё достаточно глубоко.
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11.03.2021 09:29 Ответить
Міни від котів?! Серйозно?
Шановна, вас хтось надурив. Котики акуратно утилізують після себе біоматеріали.
Оте ГЕ-ГЕ-ГЕ, яке зветься мінами - то собацюри та люди, але не коти.
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11.03.2021 10:55 Ответить
Часом буває, що кіт може свідомо напудити чи то на килимок, чи то у взуття. Але наскільки мені відомо, такий бешкет він може зробити людині, яка його чимось образила.
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11.03.2021 11:04 Ответить
Так, іноді писюганять, це буває (вони ще й помічають територію таким чином, проти природи не підеш).
Але котячі міни - це нове слово у фелінології 😹😹😹
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11.03.2021 11:32 Ответить
Ну... свою територію мітить будь-яка звірючка. І котики тут не виняток.
А "заміновані тапочки" мого тата котиком моєї бабці - то була ще та епічна історія. І трапилася вона вже давненько - років 50 тому.
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11.03.2021 14:53 Ответить
)))))) на тему бабці - згадав свіжий хоррор-гумор з кріпера. Стьобний комікс, хоча останній кадр - одночасно смішний і цеглогенеруючий парфуми-апконавти, ліл...
І так, котик у перших кадрах теж присутній ))
https://kriper.net/images/comix/9492-jekzorcizm.html Экзорцизм (by TotesFleisch8)
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11.03.2021 17:09 Ответить
Чотко!
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12.03.2021 01:45 Ответить
а ты за своим мужем убираешь когда он ссыт и срет в подворотнях буховый? Отож... А котэ - то святэ
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11.03.2021 11:00 Ответить
Этот закон давно уже принят Верховной Радой, так что решение херсонского городского совета то такое, абы делать нефиг.
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11.03.2021 09:28 Ответить
Слава Украине! Котейкам Слава!
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11.03.2021 10:58 Ответить
Котів визнали частиною екосистеми Херсона - Цензор.НЕТ 2302
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11.03.2021 11:06 Ответить
Мне нравится, что тема о животных нашла такой отклик именно у мужской части форума. Мужчины, которые уважают братьев наших меньших, кормят тех, кто рядом с нами живет , никогда не будут обижать детей и стариков. Уважаю вас за это, Пети, Юли, Зе приходят и уходят- а котики остаются.
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11.03.2021 11:31 Ответить
Той випадок, коли ставлю вподобайку попри всі політичні протиріччя.
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11.03.2021 11:34 Ответить
- Скажите, батюшка, а можно в вашем храме моего покойного кота отпеть?
- Да вы что?! С ума сошли?! Вы соображаете, что говорите?! Идите вон
напротив, к баптистам. Они за деньги кого хочешь отпоют.
- Ой, спасибо! А как вы думаете, десяти тысяч баксов хватит?
- Хм... Что же вы сразу то не сказали, что котик ваш крещеный, православный...
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11.03.2021 14:24 Ответить
Владельцы животных должны платить налоги. Представьте вот перед собой такую себе кучку собачьего дерьма - она не большая, но в доме допустим живёт 70 собак, вы можете представить уже эту кучу? И такая куча каждый день. Вопрос знатокам:_"Почему я должен ходить по гавну ?".
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11.03.2021 17:10 Ответить
это ты должен платить за удобрения
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12.03.2021 00:25 Ответить
Ну а потом коты захватят городской совет Херсона и у нас будет свой председатель Мяо

Котів визнали частиною екосистеми Херсона - Цензор.НЕТ 4909
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12.03.2021 19:13 Ответить
 
 