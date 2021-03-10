Котов признали частью экосистемы Херсона

Депутаты Херсонского городского совета на внеочередной сессии поддержали петицию о признании котов частью экосистемы города.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"За - 30, решение принято", - заявил после голосования городской голова Игорь Колыхаев.

В петиции предлагалось признать котов частью экосистемы города и предоставить им соответствующую защиту, чтобы животные могли зимой греться в подвалах без риска быть замурованными.

В документе рекомендуется обслуживающим коммунальным учреждениям, ОСМД не создавать преднамеренных помех для выполнения котами их естественных функций по уничтожению грызунов, предотвращать непреднамеренную и преднамеренную изоляцию котов в подвальных помещениях, которая лишает их опеки волонтеров.

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Предусматривается также обеспечение регулирования численности бездомных кошек путем их стерилизации с обязательной вакцинацией.