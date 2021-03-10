Котов признали частью экосистемы Херсона
Депутаты Херсонского городского совета на внеочередной сессии поддержали петицию о признании котов частью экосистемы города.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"За - 30, решение принято", - заявил после голосования городской голова Игорь Колыхаев.
В петиции предлагалось признать котов частью экосистемы города и предоставить им соответствующую защиту, чтобы животные могли зимой греться в подвалах без риска быть замурованными.
В документе рекомендуется обслуживающим коммунальным учреждениям, ОСМД не создавать преднамеренных помех для выполнения котами их естественных функций по уничтожению грызунов, предотвращать непреднамеренную и преднамеренную изоляцию котов в подвальных помещениях, которая лишает их опеки волонтеров.
Также на Цензор.НЕТ: В Красную книгу Украины внесен 171 новый вид животных
Предусматривается также обеспечение регулирования численности бездомных кошек путем их стерилизации с обязательной вакцинацией.
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адже вони скрізь доречні...навіть з поверхів випадають без наслідків
... заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и прочих) …
Позвольте вас спросить: почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну что ж, пахнет. Известно, по специальности…
Вчера котов душили, душили, душили, душили. Душили, душили, душили, душили…
Послушайте, что же вы делаете с этими убитыми котами? На польты пойдут. Из них белок делать будут на рабочий кредит…
поэтому они заслуживают соответствующего полурелигиозного отношения.
Решение Херсонской администрации одобряю:
несколько даже удивлён, что эти заскорузлые бюрократы-депутаты тоже подсознательно понимают особую мистическую сущность котов и относятся к этим существам с подобающим благоговением.
Но, говоря словами Бориса Пастернака(он очень любил кошек)
"Верю я, придёт пора, силу подлости и злобы, одолеет дух добра".
Движение в защиту наших маленьких мистических друзей-богов быстро набирает силу во всём мире: везде отношение к кошкам меняется радикально в лучшую сторону: и в Харькове тоже будет большое улучшение.
Вот на эту тему интереснейшая статья Константина Асмолова, крупного ученого-корееведа и в то же время большого специалиста по теме "Кошка и Человек" )) :
https://koryo-saram.ru/transformatsiya-obraza-koshki-v-massovom-soznanii-yuzhnoj-korei/
Але директор комунального підприємства "Гарантія" Ігор Семенчев пояснив, що рішення міськради щодо котів може бути підставою для виділення з бюджету коштів на щеплення для цих тварин та їх стерилізацію", - йдеться у повідомленні.
Бабло-это святое.
не розривате логічний ланцюг діалогу в темі форуму.Источник: https://censor.net/ru/f2000002
в вашій стрічці активності вона не вигулькнула...можете перевірити
ГАРНА НОВИНА
Коли вже до Харкова це дійде.
Плюс к этому пять котов, живущих в подвал его дома, он круглый год кормит очень качественной пищей.
Как говорится, "благородство не пропьёшь": Владимир Николаевич - правнук флотского офицера, героя обороны Порт-Артура.
А котов из своего подвала я кормлю дважды в сутки, ежедневно! Когда я в рейсе- жена, с обязательными фото и видео отчетами мне! Они у меня не бедствуют.
Лично я и к собакам хорошо отношусь: в детстве у меня было две замечательных собаки Жучок и Дик. Но, в сельской местности наличие собаки во дворе абсолютно естественно и разумно. А вот держать дога или овчарку в городской тесной хрущёвке - это явно ненормальное явление. Поразился тому факту, что Вам пришлось 40 лет назад отлавливать плохо воспитанных собачников на Петроградке:
ведь на моих детей набрасывались громадные злые собаки не менее злых власников как раз на Петроградке: на период долгосрочной командировки в СПб фирма арендовала мне квартиру в доме на улице Ординарной.
Кстати, находя это, строго фиксированное время, в 07.30 и в 16.00, я ни разу не напрягся. Просто так надо. Как мне кажется, они воздают мне должное: я часто выходил сухим из воды, когда окружающие меня- страдали... Понимаю- мистика. Но- факт есть факт.
за 40 лет работы в Эрмитаже сколько против него затевалось пакостных, коварных совковых интриг вплоть до подлейших доносов в КГБ, а он, пребывая в иронично-бодром состоянии духа, всё равно шёл от успеха к ещё большим успехам. После развала СССРани покровитель, кормилец и заступник бродячих котов вообще воспарил к самым сияющим вершинам творческой карьеры и стал руководителем-организатором самых престижных, самых грандиозных выставок сокровищ Эрмитажа во всех мировых столицах от Лондона, Парижа, Берлина, Рима, Мадрида, до Токио, Пекина и Нью-Йорка, получая при этом совершенно астрономические гонорары. Это явно коты за него молились.
Шановна, вас хтось надурив. Котики акуратно утилізують після себе біоматеріали.
Оте ГЕ-ГЕ-ГЕ, яке зветься мінами - то собацюри та люди, але не коти.
Але котячі міни - це нове слово у фелінології 😹😹😹
А "заміновані тапочки" мого тата котиком моєї бабці - то була ще та епічна історія. І трапилася вона вже давненько - років 50 тому.
І так, котик у перших кадрах теж присутній ))
https://kriper.net/images/comix/9492-jekzorcizm.html Экзорцизм (by TotesFleisch8)
- Да вы что?! С ума сошли?! Вы соображаете, что говорите?! Идите вон
напротив, к баптистам. Они за деньги кого хочешь отпоют.
- Ой, спасибо! А как вы думаете, десяти тысяч баксов хватит?
- Хм... Что же вы сразу то не сказали, что котик ваш крещеный, православный...