Котів визнали частиною екосистеми Херсона

Депутати Херсонської міської ради на позачерговій сесії підтримали петицію про визнання котів частиною екосистеми міста.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"За - 30, рішення прийнято", - заявив після голосування міський голова Ігор Колихаєв.

У петиції пропонувалося визнати котів частиною екосистеми міста і надати їм відповідний захист, щоб тварини могли взимку грітися в підвалах без ризику бути замурованими.

У документі рекомендується обслуговуючим комунальним установам, ОСББ не створювати навмисних перешкод для виконання котами їхніх природних функцій щодо знищення гризунів, запобігати ненавмисній ​​і навмисній ​​ізоляції котів у підвальних приміщеннях, яка позбавляє їх опіки волонтерів.

Передбачається також забезпечення регулювання чисельності бездомних кішок шляхом їх стерилізації з обов'язковою вакцинацією.

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