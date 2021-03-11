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Новости Революция в Беларуси
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Ограничение власти президента и бело-красно-белый флаг: штаб Тихановской представил проект Конституции

Ограничение власти президента и бело-красно-белый флаг: штаб Тихановской представил проект Конституции

Штаб лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской представил проект новой Конституции страны. Он предусматривает переход к парламентской форме правления, отмену смертной казни и смену государственного флага.

Проект Конституции опубликовал портал TUT.BY, информирует Цензор.НЕТ.

Он предусматривает переход от президентской формы правления к парламентской: парламент будет утверждать правительство, назначать премьера и принимать законы, а роль президента станет представительской.

Также, согласно проекту:

- президент не сможет занимать пост более двух сроков (10 лет);

- будет создана независимая судебная система и Национальный совет правосудия;

- Нацбанк будет независим от правительства;

- смертную казнь отменят;

- в стране будут два государственных языка с расширением сферы использования белорусского;

- изменится местное самоуправление - руководителей исполкомов будут назначать депутаты, избранные жителями районов;

- государственным флагом будет бело-красно-белый флаг оппозиции (БЧБ), а гербом - Погоня (герб Республики Беларусь в 1991—1995 годах).

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Шевченко обматерил противников Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7888) Конституция (2236) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+12
Ограничение власти президента и бело-красно-белый флаг: штаб Тихановской представил проект Конституции - Цензор.НЕТ 3408
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11.03.2021 00:19
+5
Теперь возьмите по букетику и отнесите всю эту писанину усатому ублюдку. Он оценит.
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11.03.2021 00:45
+4
Мощно. Вот сразу видно что не зря белорусы почти год хороводы с цветами водили
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11.03.2021 00:44
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11.03.2021 00:04 Ответить
С Украинской конституции списала.
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11.03.2021 00:08 Ответить
Там разве два государственных языка как у нас ?
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11.03.2021 00:17 Ответить
Ограничение власти президента и бело-красно-белый флаг: штаб Тихановской представил проект Конституции - Цензор.НЕТ 3408
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11.03.2021 00:19 Ответить
Что списала?
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11.03.2021 07:46 Ответить
Жизнь идёт где-то за стеною
А ты в плену пустоты
О, как жаль, но всему виною
Мечты, мечты и мечты
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11.03.2021 00:18 Ответить
Гарні положення нової Конституції! Але спочатку виженіть бульбашенка від корита. Чи знову собакам квіти будете носити?
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11.03.2021 00:23 Ответить
ну як видно, одне другому не мішає.
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11.03.2021 00:26 Ответить
Мощно. Вот сразу видно что не зря белорусы почти год хороводы с цветами водили
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11.03.2021 00:44 Ответить
Теперь возьмите по букетику и отнесите всю эту писанину усатому ублюдку. Он оценит.
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11.03.2021 00:45 Ответить
И каждому сопилочку.
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11.03.2021 01:35 Ответить
Бацька Лука Святлане Тіханоўской:
"Святуля, ты не тузайся. Я буду сядзець дырэктарам Беларусі, а ты ўсім на Захадзе рассказуй, ​​як важна мяне зрынуць і пад гэтую справу патрабуй павелічэння грантаў, за якія ні ў чым сабе не адмаўляй. Можаш пагуляцца - тыпу Канстытуцыю скласці, каб было мне чым дупу падцірать. Ці яшчэ якую забаву задумаць - і мне добра, і табе не кісла."
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11.03.2021 08:16 Ответить
Щоб і у нас з Мовним Законом не вийшла така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній державі демократичній республіці Білорусь, вона була припинена анти-білоруським референдумом, який провели по рекомендації Венеціанської комісії і з ініціативи проросійського кривавого диктатора ...резидента кремля Лукашенка. Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» влада білорусів злочинно надали їй, нарівні з своєю рідною білоруською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останнім цвяхом в труну білоруської мови яка просто зникла, як і почала зникати Білоруська держава, яка поступово перетворюється в безправну колонію у складі жахливої не слов'янської паРаші. Страшний гіркий досвід білорусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо українофоба..резидента -ЗЕбіла капітулянта і продажних депутатів антиукраїнського парламенту ... Які повинні назавжди засвоїти що наша вільна суверенна Українська держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним безправним колоніям, а Украина поки що не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
А тепер вже нема слов'янської білоруської мови, самі знищили її білоруси і перетворилися у бульбашів -недо-кацапів. А це означає що тепер вже немає у них і рідної держави. Бо без своєї національної мови не буває суверенної держави, а може бути тільки, а в даному випадку вже як бесправна кацапська колонія і колоніальна чужа мова.
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11.03.2021 12:09 Ответить
Яких дві державні мови ,коли там домінує одна імперська ,а білоруській при формальній двомовності чекає повне зникнення.
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11.03.2021 08:47 Ответить
-
Білоруська Народна Республіка - держава відновлена на території Білорусі 25 березня 1918 року. Головним керівним органом стала Рада БНР. Державна обов'язкова мова білоруська. У БНР діяла Конституція, друкувалися паспорти громадян БНР, державна печатка, прапор і герб, були власні збройні сили, грошева система, діяла національна система освіти .....
-У 1919-1920 рр. БНР визнали Українська Народна Республіка, Австрія, Литва, Латвія, Естонія, Чехословаччина, Угорщина, Фінляндія, Німеччина, Болгарія, Туреччина ... і ін. В десятках країн світу працювали білоруські дипломатичні та військово-дипломатичні місії, консульства і представництва. Але в 1920 роках Білорусь була знищена як держава величезними кривавими окупаційними ордами московських більшовиків. І тільки 25 серпня 1991рр. 5-я надзвичайна сесія ВС. Білоруської РСР знову відновила державний суверенітет колишньою колонією БРСР. А 19 вересня 1991 року Верховна Рада прийняла Закон "Про нову назву колонії БРСР", згідно з яким вона стала називатися державою "Республіка Білорусь". Державними символами Республіки Білорусь були оголошені історичний герб" Погоня "і національний біло-червоно-білий прапор з держаною білоруською мовою.
І де ця велична незалежна суверенна держава БНР? Нема її, залишилися від неї тільки жалюгідні залишки, одна тільки безправна кремлівська напівколонія, якийсь колоніальний який може повністью стати ворожим Україні кацапським бантустаном.
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11.03.2021 11:48 Ответить
 
 