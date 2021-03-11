Ограничение власти президента и бело-красно-белый флаг: штаб Тихановской представил проект Конституции
Штаб лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской представил проект новой Конституции страны. Он предусматривает переход к парламентской форме правления, отмену смертной казни и смену государственного флага.
Проект Конституции опубликовал портал TUT.BY, информирует Цензор.НЕТ.
Он предусматривает переход от президентской формы правления к парламентской: парламент будет утверждать правительство, назначать премьера и принимать законы, а роль президента станет представительской.
Также, согласно проекту:
- президент не сможет занимать пост более двух сроков (10 лет);
- будет создана независимая судебная система и Национальный совет правосудия;
- Нацбанк будет независим от правительства;
- смертную казнь отменят;
- в стране будут два государственных языка с расширением сферы использования белорусского;
- изменится местное самоуправление - руководителей исполкомов будут назначать депутаты, избранные жителями районов;
- государственным флагом будет бело-красно-белый флаг оппозиции (БЧБ), а гербом - Погоня (герб Республики Беларусь в 1991—1995 годах).
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А ты в плену пустоты
О, как жаль, но всему виною
Мечты, мечты и мечты
"Святуля, ты не тузайся. Я буду сядзець дырэктарам Беларусі, а ты ўсім на Захадзе рассказуй, як важна мяне зрынуць і пад гэтую справу патрабуй павелічэння грантаў, за якія ні ў чым сабе не адмаўляй. Можаш пагуляцца - тыпу Канстытуцыю скласці, каб было мне чым дупу падцірать. Ці яшчэ якую забаву задумаць - і мне добра, і табе не кісла."
А тепер вже нема слов'янської білоруської мови, самі знищили її білоруси і перетворилися у бульбашів -недо-кацапів. А це означає що тепер вже немає у них і рідної держави. Бо без своєї національної мови не буває суверенної держави, а може бути тільки, а в даному випадку вже як бесправна кацапська колонія і колоніальна чужа мова.
Білоруська Народна Республіка - держава відновлена на території Білорусі 25 березня 1918 року. Головним керівним органом стала Рада БНР. Державна обов'язкова мова білоруська. У БНР діяла Конституція, друкувалися паспорти громадян БНР, державна печатка, прапор і герб, були власні збройні сили, грошева система, діяла національна система освіти .....
-У 1919-1920 рр. БНР визнали Українська Народна Республіка, Австрія, Литва, Латвія, Естонія, Чехословаччина, Угорщина, Фінляндія, Німеччина, Болгарія, Туреччина ... і ін. В десятках країн світу працювали білоруські дипломатичні та військово-дипломатичні місії, консульства і представництва. Але в 1920 роках Білорусь була знищена як держава величезними кривавими окупаційними ордами московських більшовиків. І тільки 25 серпня 1991рр. 5-я надзвичайна сесія ВС. Білоруської РСР знову відновила державний суверенітет колишньою колонією БРСР. А 19 вересня 1991 року Верховна Рада прийняла Закон "Про нову назву колонії БРСР", згідно з яким вона стала називатися державою "Республіка Білорусь". Державними символами Республіки Білорусь були оголошені історичний герб" Погоня "і національний біло-червоно-білий прапор з держаною білоруською мовою.
І де ця велична незалежна суверенна держава БНР? Нема її, залишилися від неї тільки жалюгідні залишки, одна тільки безправна кремлівська напівколонія, якийсь колоніальний який може повністью стати ворожим Україні кацапським бантустаном.