Верховный Суд рассмотрит иски по обжалованию закрытия телеканалов Медведчука

В Верховном суде рассмотрят ряд дел, касающихся Указа Зеленского о введении в действие решение СНБО по применению санкций к трем телеканалам.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда, информирует Цензор.НЕТ.

Решение принял Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

"9 марта 2021 года Кассационный суд в составе Верховного Суда вынес постановление об открытии производства по делу №9901/54/21 по иску ООО "ТВ ВИБІР", в котором оспаривается п. 3 приложения №2 к Указу Президента Украины №43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому применены санкции к истцу. Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании, которое состоится 6 апреля 2021 года в 10:00", - говорится в сообщении.

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В этот же день было открыто производство по админделу №9901/39/21 по иску народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака о признании противоправным и отмене этого указа в части (приложение № 1 к решению СНБОУ), согласно которому применены санкции к истцу. Это дело назначено к рассмотрению в судебном заседании, которое состоится в 14:00 6 апреля 2021 года.

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"Также открыто производство и назначено судебное заседание на 19 апреля 2021 года в 14:00 по рассмотрению дела №9901/33/21 по исковому заявлению ООО "Телерадіокомпанія "Нові комунікації", в котором оспаривается п. 8 приложения № 2 к решению СНБОУ, введенного в действие Указом № 43/2021", - добавили в суде.