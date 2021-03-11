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В Киеве могут ограничить вход на три станции метро из-за футбола

В Киеве могут ограничить вход на три станции метро из-за футбола

В Киеве 11 марта в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Вильярреал" (Испания), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Так, перед началом игры возможном ограничении (не закрытия) на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После ее окончания с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение (не закрытия) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

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В Киеве могут ограничить вход на три станции метро из-за футбола 01

Киев (25484) Метрополитен (1014) футбол (3586)


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Топ комментарии
+5
пандемии нету ??? какой в жопу футбол ???
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11.03.2021 07:28
+4
А дурные итальянцы матчи без зрителей проводят. С чего бы это?
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11.03.2021 07:30
+4
Только у меня вызывает чувство испанского стыда словосочетание, карантин, футбол, город миллиончик, сотни трупов в день …
Вот не могу разобраться в чувствах, это испанский стыд, или все таки дебилизм ….
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11.03.2021 08:08
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пандемии нету ??? какой в жопу футбол ???
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11.03.2021 07:28 Ответить
А дурные итальянцы матчи без зрителей проводят. С чего бы это?
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11.03.2021 07:30 Ответить
Суркисы совсем офуели . Или им можно - себе ИВЛ И ВРАЧА ОНИ КУПИЛИ ???
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11.03.2021 07:32 Ответить
пандемия пандемией, а бабосы рубить надо...привет новому зомбиленду...
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11.03.2021 07:40 Ответить
Только у меня вызывает чувство испанского стыда словосочетание, карантин, футбол, город миллиончик, сотни трупов в день …
Вот не могу разобраться в чувствах, это испанский стыд, или все таки дебилизм ….
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11.03.2021 08:08 Ответить
Да, есть такое мероприятие. Хоть бы две ничьи сегодня вымутить. У "Шахтера" и на это шансов-0(ноль) как мне кажется. ДК- может, если испанцы таки замерзнут...
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11.03.2021 08:09 Ответить
теперь понятно почему статистика на 4000 тысячи меньше человек. Пандемия за день закончилась
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11.03.2021 08:15 Ответить
Пора придумувать новий вид спорту - "КОВІДний футбол". Є ж "хокей на траві", "водне поло", "синхронне плавання" (водний варіант групової спортивної гімнастики)"? Так і тут... Футболістів одягти у респіратори, протиепідемічні костюми...І хай грають...
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11.03.2021 08:15 Ответить
Тогда надо будет немного откорректировать время. Два тайма по 15 минут, не более, в перерыве смена масок, респираторов.
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11.03.2021 08:19 Ответить
Про труси і майки забув... Чи в ОЗК і протигазі ніколи не бігав? У нас борці і боксери, перед змаганнями, так вагу зганяли - одягали ОЗК, протигаз, і п"ять-шість кругів навкруги стадіону... А потім з маски воду виливали і х/б сушить вішали...
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11.03.2021 08:25 Ответить
Да я согласен, однако, учитывая мороз, наверное остальная экипировка полчасика может не очень промокнуть.
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11.03.2021 08:33 Ответить
Ти точно в ОЗК не бігав...
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11.03.2021 08:39 Ответить
По честному- ни разу! Так уж мне свезло, на стажировке, на тральщике, это было не очень популярно.
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11.03.2021 08:56 Ответить
... Ти багато чого втратив... У нас командир роти охорони один був - як тільки в роті "зальот", він організовував тактичні навчання - "Оборона аеродрому. Штурм висоти,зайнятої протвником..." У вихідний день. Напівпустеля. +35 у тіні. Ховрашки пересвистуються. Висота полога, але відстань -півтора кілометра. Автомат, магазини, ОЗК, протигази. А "зальотчики" ще і ящики "з патронами" несуть (патронні ящики, набиті піском)... Ми у своїй роті один раз таке організували, так півроку - ні одного "зальоту" не було...
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11.03.2021 09:24 Ответить
А-а-а-а-а-ахренеть! Да, я согласен: я многое потерял. А как в казарме с залетчиками поступали, без командирского участия?
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11.03.2021 09:40 Ответить
Мало Буковеля, надо еще в Киеве поднагадить)
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11.03.2021 08:42 Ответить
А разве у нас футбол со зрителями проводят? Иначе для кого регулировать станции метро?
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11.03.2021 14:19 Ответить
 
 