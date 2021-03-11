В Киеве могут ограничить вход на три станции метро из-за футбола
В Киеве 11 марта в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Вильярреал" (Испания), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
"Так, перед началом игры возможном ограничении (не закрытия) на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После ее окончания с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение (не закрытия) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.
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Вот не могу разобраться в чувствах, это испанский стыд, или все таки дебилизм ….