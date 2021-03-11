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У Києві можуть обмежити вхід на три станції метро через футбол

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

У Києві можуть обмежити вхід на три станції метро через футбол

У Києві 11 березня у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Вільярреал" (Іспанія), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Так, перед початком гри можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська". Після її закінчення, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження (не закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"", - йдеться в повідомленні.

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У Києві можуть обмежити вхід на три станції метро через футбол 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
пандемии нету ??? какой в жопу футбол ???
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11.03.2021 07:28
+4
А дурные итальянцы матчи без зрителей проводят. С чего бы это?
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11.03.2021 07:30
+4
Только у меня вызывает чувство испанского стыда словосочетание, карантин, футбол, город миллиончик, сотни трупов в день …
Вот не могу разобраться в чувствах, это испанский стыд, или все таки дебилизм ….
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11.03.2021 08:08
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пандемии нету ??? какой в жопу футбол ???
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11.03.2021 07:28 Відповісти
А дурные итальянцы матчи без зрителей проводят. С чего бы это?
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11.03.2021 07:30 Відповісти
Суркисы совсем офуели . Или им можно - себе ИВЛ И ВРАЧА ОНИ КУПИЛИ ???
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11.03.2021 07:32 Відповісти
пандемия пандемией, а бабосы рубить надо...привет новому зомбиленду...
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11.03.2021 07:40 Відповісти
Только у меня вызывает чувство испанского стыда словосочетание, карантин, футбол, город миллиончик, сотни трупов в день …
Вот не могу разобраться в чувствах, это испанский стыд, или все таки дебилизм ….
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11.03.2021 08:08 Відповісти
Да, есть такое мероприятие. Хоть бы две ничьи сегодня вымутить. У "Шахтера" и на это шансов-0(ноль) как мне кажется. ДК- может, если испанцы таки замерзнут... У Києві можуть обмежити вхід на три станції метро через футбол - Цензор.НЕТ 4171
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11.03.2021 08:09 Відповісти
теперь понятно почему статистика на 4000 тысячи меньше человек. Пандемия за день закончилась
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11.03.2021 08:15 Відповісти
Пора придумувать новий вид спорту - "КОВІДний футбол". Є ж "хокей на траві", "водне поло", "синхронне плавання" (водний варіант групової спортивної гімнастики)"? Так і тут... Футболістів одягти у респіратори, протиепідемічні костюми...І хай грають...
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11.03.2021 08:15 Відповісти
Тогда надо будет немного откорректировать время. Два тайма по 15 минут, не более, в перерыве смена масок, респираторов.
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11.03.2021 08:19 Відповісти
Про труси і майки забув... Чи в ОЗК і протигазі ніколи не бігав? У нас борці і боксери, перед змаганнями, так вагу зганяли - одягали ОЗК, протигаз, і п"ять-шість кругів навкруги стадіону... А потім з маски воду виливали і х/б сушить вішали...
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11.03.2021 08:25 Відповісти
У Києві можуть обмежити вхід на три станції метро через футбол - Цензор.НЕТ 6116 Да я согласен, однако, учитывая мороз, наверное остальная экипировка полчасика может не очень промокнуть.
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11.03.2021 08:33 Відповісти
Ти точно в ОЗК не бігав...
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11.03.2021 08:39 Відповісти
По честному- ни разу! Так уж мне свезло, на стажировке, на тральщике, это было не очень популярно. У Києві можуть обмежити вхід на три станції метро через футбол - Цензор.НЕТ 4727
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11.03.2021 08:56 Відповісти
У Києві можуть обмежити вхід на три станції метро через футбол - Цензор.НЕТ 3868 ... Ти багато чого втратив... У нас командир роти охорони один був - як тільки в роті "зальот", він організовував тактичні навчання - "Оборона аеродрому. Штурм висоти,зайнятої протвником..." У вихідний день. Напівпустеля. +35 у тіні. Ховрашки пересвистуються. Висота полога, але відстань -півтора кілометра. Автомат, магазини, ОЗК, протигази. А "зальотчики" ще і ящики "з патронами" несуть (патронні ящики, набиті піском)... Ми у своїй роті один раз таке організували, так півроку - ні одного "зальоту" не було...
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11.03.2021 09:24 Відповісти
А-а-а-а-а-ахренеть! Да, я согласен: я многое потерял. У Києві можуть обмежити вхід на три станції метро через футбол - Цензор.НЕТ 4638 А как в казарме с залетчиками поступали, без командирского участия?
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11.03.2021 09:40 Відповісти
Мало Буковеля, надо еще в Киеве поднагадить)
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11.03.2021 08:42 Відповісти
А разве у нас футбол со зрителями проводят? Иначе для кого регулировать станции метро?
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11.03.2021 14:19 Відповісти
 
 