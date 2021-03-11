Польша обвинила высланного из страны российского консула в заражении поляков COVID-19
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Выдворенный в феврале из Польши российский консул Игорь Ощепков был инфицирован коронавирусом, но не соблюдал карантин и до выезда из страны мог заразить много людей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявил официальный представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин
Отмечается, что генконсул РФ в Познани Ощепков и его дочь получили положительный тест на коронавирус еще 21 января, но целый месяц до того, как покинуть Польшу, дипломат активно участвовал в разных мероприятиях и осуществлял другие действия, "создающие дополнительную эпидемическую угрозу в Польше".
"Консул, несмотря на получение информации о заражении вирусом, вызывающим COVID-19, не соблюдал санитарные правила, участвовал в собраниях, появлялся в общественных местах, подвергая опасности жизнь посторонних", – заявил Жарин, назвав поведение консула безответственным и опасным.
В частности, Ощепкова видели в общественном месте, когда он фотографировал демонстрацию в защиту Алексея Навального 23 января в Познани.
"Результатом его действий могло стать заражение других людей и возникновение новых вспышек заболеваний. Действия дипломата поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать", – возмущены в Польше.
По словам Жарина, зарубежные партнеры страны также отмечали случаи несоблюдения правил противодействия эпидемии российскими дипломатами.
Генеральный консул Российской Федерации в Познани Игорь Ощепков был признан персоной нон грата в Польше 8 февраля в ответ на высылку Россией ряда дипломатов ЕС и покинул территорию страны 20 февраля.
Кстати, как раз в то время, как российский дипломат должен был покинуть Польшу, там говорили об ожидаемом ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 и намеревались ужесточить коронавирусные ограничения.
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он специально с дочерью заражал - на повышение пойдет шпион, а дочери грамоту и медаль дадут.
Еще бы удивились шо сбили их самолет под Смоленском, добили выживших и ограбили останки. Ну и по мелочи - наложили разных кусков поляков в 1 гроб и сказали - Забирайте вашего президента. У Путина своеобразное на всю лысину чувство йумора.
А как понимать футбольный матч в Киеве ???? Власть вообще офуела ? Госпиталя мобильные уже ставят - а они матч разрешили
Вся Европа закрыта - а в Украине шо проходной дом ?
Та в них короновірусу в природі немає! А шо було - трактором вилікували! Або ж новічком...
Это один из видов подрывной деятельности. Закройте границу с россией, Беларусью, оккупированными территориями и Приднестровьем - и Вы увидите через 3 недели резкий спад заболеваемости.
Будут думать над другими путями умышленного заражения, но это станет существенно сложнее.