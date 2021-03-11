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Польша обвинила высланного из страны российского консула в заражении поляков COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польша обвинила высланного из страны российского консула в заражении поляков COVID-19

Выдворенный в феврале из Польши российский консул Игорь Ощепков был инфицирован коронавирусом, но не соблюдал карантин и до выезда из страны мог заразить много людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявил официальный представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин

Отмечается, что генконсул РФ в Познани Ощепков и его дочь получили положительный тест на коронавирус еще 21 января, но целый месяц до того, как покинуть Польшу, дипломат активно участвовал в разных мероприятиях и осуществлял другие действия, "создающие дополнительную эпидемическую угрозу в Польше".

"Консул, несмотря на получение информации о заражении вирусом, вызывающим COVID-19, не соблюдал санитарные правила, участвовал в собраниях, появлялся в общественных местах, подвергая опасности жизнь посторонних", – заявил Жарин, назвав поведение консула безответственным и опасным.

В частности, Ощепкова видели в общественном месте, когда он фотографировал демонстрацию в защиту Алексея Навального 23 января в Познани.

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"Результатом его действий могло стать заражение других людей и возникновение новых вспышек заболеваний. Действия дипломата поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать", – возмущены в Польше.

По словам Жарина, зарубежные партнеры страны также отмечали случаи несоблюдения правил противодействия эпидемии российскими дипломатами.

Генеральный консул Российской Федерации в Познани Игорь Ощепков был признан персоной нон грата в Польше 8 февраля в ответ на высылку Россией ряда дипломатов ЕС и покинул территорию страны 20 февраля.

Кстати, как раз в то время, как российский дипломат должен был покинуть Польшу, там говорили об ожидаемом ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 и намеревались ужесточить коронавирусные ограничения.
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Топ комментарии
+15
"фотографував мітинг за Навального" - ну зрозуміло, що за дипломат. ФСБ-шний вилупок.
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11.03.2021 07:56
+11
это как удивляться шо гриф кушает падаль - Как же так, это же неправильно.
он специально с дочерью заражал - на повышение пойдет шпион, а дочери грамоту и медаль дадут.
Еще бы удивились шо сбили их самолет под Смоленском, добили выживших и ограбили останки. Ну и по мелочи - наложили разных кусков поляков в 1 гроб и сказали - Забирайте вашего президента. У Путина своеобразное на всю лысину чувство йумора.
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11.03.2021 08:00
+7
« российский консул Игорь Ощепков был инфицирован коронавирусом, но не соблюдал карантин и до выезда из страны мог заразить много людей»

А как понимать футбольный матч в Киеве ???? Власть вообще офуела ? Госпиталя мобильные уже ставят - а они матч разрешили Польща звинуватила висланого з країни російського консула в зараженні поляків COVID-19 - Цензор.НЕТ 6787

Вся Европа закрыта - а в Украине шо проходной дом ?
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11.03.2021 08:01
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"фотографував мітинг за Навального" - ну зрозуміло, що за дипломат. ФСБ-шний вилупок.
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11.03.2021 07:56 Ответить
это как удивляться шо гриф кушает падаль - Как же так, это же неправильно.
он специально с дочерью заражал - на повышение пойдет шпион, а дочери грамоту и медаль дадут.
Еще бы удивились шо сбили их самолет под Смоленском, добили выживших и ограбили останки. Ну и по мелочи - наложили разных кусков поляков в 1 гроб и сказали - Забирайте вашего президента. У Путина своеобразное на всю лысину чувство йумора.
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11.03.2021 08:00 Ответить
« российский консул Игорь Ощепков был инфицирован коронавирусом, но не соблюдал карантин и до выезда из страны мог заразить много людей»

А как понимать футбольный матч в Киеве ???? Власть вообще офуела ? Госпиталя мобильные уже ставят - а они матч разрешили Польща звинуватила висланого з країни російського консула в зараженні поляків COVID-19 - Цензор.НЕТ 6787

Вся Европа закрыта - а в Украине шо проходной дом ?
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11.03.2021 08:01 Ответить
Так я не зрозумів - його видворили на підставі "санкцій ЕС", чи в "зв"язку з порушенням вимог протиепідемічних заходів"? Поляки хочуть "і рибку з"їсти, і хєр бочком обійти..."?...
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11.03.2021 08:11 Ответить
В Україні цим московські попи займаються .
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11.03.2021 08:13 Ответить
Фантастика? Не думаю. После "Полония" и "Новичка" в Англии, после ихтамнетов и "отпускников" на Донбассе, от эой ублюдочной паРаши можно ожидать всего
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11.03.2021 08:14 Ответить
Польша обвинила высланного из страны российского консула в заражении поляков COVID-19, а також вАняв скрєпами... Ну дуже вАняв... Польща звинуватила висланого з країни російського консула в зараженні поляків COVID-19 - Цензор.НЕТ 6020
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11.03.2021 08:20 Ответить
Про шо ті поляки розказують? Який COVID-19??? В касапів?
Та в них короновірусу в природі немає! А шо було - трактором вилікували! Або ж новічком...
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11.03.2021 08:26 Ответить
рузький мір - рузька чума
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11.03.2021 08:30 Ответить
Налицо диверсия.
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11.03.2021 08:38 Ответить
Путинцы все заразные и больные,здоровых там нет.
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11.03.2021 08:39 Ответить
Кацапи є кацапи. Потрібно було його відправити до братів-німців, хай би там обнімалися і цілувалися в засос.
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11.03.2021 08:40 Ответить
Світ нарешті починає розуміти те що кацапи сволочна нація.
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11.03.2021 08:42 Ответить
Та невже так "радикально" поступили? Гадав що їх більше схвилювала назва стадіону в Тернополі.
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11.03.2021 09:08 Ответить
это не само страшное: главное, что не заразил "русским идиотизмом", который неизлечим, в отличие от COVID-19....
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11.03.2021 12:12 Ответить
Уверен, что русские специально это делали и делают везде в странах, которых считают врагами. У нас тоже волны заражения стимулируются, 100% - кто приезжает из россии, кто приезжает под видом жителей оккупированных территорий (типа за пенсией или к родственникам), священник УПЦ МП отдельные в этом могут участвовать (у которых погоны под рясой видно) и т.п.
Это один из видов подрывной деятельности. Закройте границу с россией, Беларусью, оккупированными территориями и Приднестровьем - и Вы увидите через 3 недели резкий спад заболеваемости.
Будут думать над другими путями умышленного заражения, но это станет существенно сложнее.
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11.03.2021 13:27 Ответить
 
 