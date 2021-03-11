Польща звинуватила висланого з країни російського консула в зараженні поляків COVID-19
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Висланий у лютому з Польщі російський консул Ігор Ощепков був інфікований коронавірусом, але не дотримувався карантину і до виїзду з країни міг заразити багато людей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявив офіційний представник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.
Зазначається, що генконсул РФ у Познані Ощепков і його дочка отримали позитивний тест на коронавірус ще 21 січня, але цілий місяць до того, як залишити Польщу, дипломат активно брав участь у різних заходах і здійснював інші дії, що "створювали додаткову епідемічну загрозу в Польщі".
"Консул, попри отримання інформації про зараження вірусом, що викликає COVID-19, не дотримувався санітарних правил, брав участь у зібраннях, з'являвся в громадських місцях, наражаючи на небезпеку життя сторонніх", – заявив Жарин, назвавши поведінку консула безвідповідальною і небезпечною.
Зокрема, Ощепкова бачили в громадському місці, коли він фотографував демонстрацію на захист Олексія Навального 23 січня в Познані.
"Результатом його дій могло стати зараження інших людей і виникнення нових спалахів захворювань. Дії дипломата поставили під загрозу здоров'я людей, які могли з ним контактувати", – обурені в Польщі.
За словами Жарина, зарубіжні партнери країни також відзначали випадки недотримання правил протидії епідемії російськими дипломатами.
Генеральний консул Російської Федерації в Познані Ігор Ощепков був визнаний персоною нон грата в Польщі 8 лютого у відповідь на висилку Росією низки дипломатів ЄС і залишив територію країни 20 лютого.
До речі, саме у той час, як російський дипломат мав залишити Польщу, там говорили про очікуване погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 і мали намір посилити коронавірусні обмеження.
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он специально с дочерью заражал - на повышение пойдет шпион, а дочери грамоту и медаль дадут.
Еще бы удивились шо сбили их самолет под Смоленском, добили выживших и ограбили останки. Ну и по мелочи - наложили разных кусков поляков в 1 гроб и сказали - Забирайте вашего президента. У Путина своеобразное на всю лысину чувство йумора.
А как понимать футбольный матч в Киеве ???? Власть вообще офуела ? Госпиталя мобильные уже ставят - а они матч разрешили
Вся Европа закрыта - а в Украине шо проходной дом ?
Та в них короновірусу в природі немає! А шо було - трактором вилікували! Або ж новічком...
Это один из видов подрывной деятельности. Закройте границу с россией, Беларусью, оккупированными территориями и Приднестровьем - и Вы увидите через 3 недели резкий спад заболеваемости.
Будут думать над другими путями умышленного заражения, но это станет существенно сложнее.