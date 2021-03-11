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Польща звинуватила висланого з країни російського консула в зараженні поляків COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польща звинуватила висланого з країни російського консула в зараженні поляків COVID-19

Висланий у лютому з Польщі російський консул Ігор Ощепков був інфікований коронавірусом, але не дотримувався карантину і до виїзду з країни міг заразити багато людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявив офіційний представник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

Зазначається, що генконсул РФ у Познані Ощепков і його дочка отримали позитивний тест на коронавірус ще 21 січня, але цілий місяць до того, як залишити Польщу, дипломат активно брав участь у різних заходах і здійснював інші дії, що "створювали додаткову епідемічну загрозу в Польщі".

"Консул, попри отримання інформації про зараження вірусом, що викликає COVID-19, не дотримувався санітарних правил, брав участь у зібраннях, з'являвся в громадських місцях, наражаючи на небезпеку життя сторонніх", – заявив Жарин, назвавши поведінку консула безвідповідальною і небезпечною.

Зокрема, Ощепкова бачили в громадському місці, коли він фотографував демонстрацію на захист Олексія Навального 23 січня в Познані.

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"Результатом його дій могло стати зараження інших людей і виникнення нових спалахів захворювань. Дії дипломата поставили під загрозу здоров'я людей, які могли з ним контактувати", – обурені в Польщі.

За словами Жарина, зарубіжні партнери країни також відзначали випадки недотримання правил протидії епідемії російськими дипломатами.

Генеральний консул Російської Федерації в Познані Ігор Ощепков був визнаний персоною нон грата в Польщі 8 лютого у відповідь на висилку Росією низки дипломатів ЄС і залишив територію країни 20 лютого.

До речі, саме у той час, як російський дипломат мав залишити Польщу, там говорили про очікуване погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 і мали намір посилити коронавірусні обмеження.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
"фотографував мітинг за Навального" - ну зрозуміло, що за дипломат. ФСБ-шний вилупок.
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11.03.2021 07:56
+11
это как удивляться шо гриф кушает падаль - Как же так, это же неправильно.
он специально с дочерью заражал - на повышение пойдет шпион, а дочери грамоту и медаль дадут.
Еще бы удивились шо сбили их самолет под Смоленском, добили выживших и ограбили останки. Ну и по мелочи - наложили разных кусков поляков в 1 гроб и сказали - Забирайте вашего президента. У Путина своеобразное на всю лысину чувство йумора.
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11.03.2021 08:00
+7
« российский консул Игорь Ощепков был инфицирован коронавирусом, но не соблюдал карантин и до выезда из страны мог заразить много людей»

А как понимать футбольный матч в Киеве ???? Власть вообще офуела ? Госпиталя мобильные уже ставят - а они матч разрешили Польща звинуватила висланого з країни російського консула в зараженні поляків COVID-19 - Цензор.НЕТ 6787

Вся Европа закрыта - а в Украине шо проходной дом ?
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11.03.2021 08:01
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"фотографував мітинг за Навального" - ну зрозуміло, що за дипломат. ФСБ-шний вилупок.
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11.03.2021 07:56 Відповісти
это как удивляться шо гриф кушает падаль - Как же так, это же неправильно.
он специально с дочерью заражал - на повышение пойдет шпион, а дочери грамоту и медаль дадут.
Еще бы удивились шо сбили их самолет под Смоленском, добили выживших и ограбили останки. Ну и по мелочи - наложили разных кусков поляков в 1 гроб и сказали - Забирайте вашего президента. У Путина своеобразное на всю лысину чувство йумора.
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11.03.2021 08:00 Відповісти
« российский консул Игорь Ощепков был инфицирован коронавирусом, но не соблюдал карантин и до выезда из страны мог заразить много людей»

А как понимать футбольный матч в Киеве ???? Власть вообще офуела ? Госпиталя мобильные уже ставят - а они матч разрешили Польща звинуватила висланого з країни російського консула в зараженні поляків COVID-19 - Цензор.НЕТ 6787

Вся Европа закрыта - а в Украине шо проходной дом ?
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11.03.2021 08:01 Відповісти
Так я не зрозумів - його видворили на підставі "санкцій ЕС", чи в "зв"язку з порушенням вимог протиепідемічних заходів"? Поляки хочуть "і рибку з"їсти, і хєр бочком обійти..."?...
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11.03.2021 08:11 Відповісти
В Україні цим московські попи займаються .
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11.03.2021 08:13 Відповісти
Фантастика? Не думаю. После "Полония" и "Новичка" в Англии, после ихтамнетов и "отпускников" на Донбассе, от эой ублюдочной паРаши можно ожидать всего
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11.03.2021 08:14 Відповісти
Польша обвинила высланного из страны российского консула в заражении поляков COVID-19, а також вАняв скрєпами... Ну дуже вАняв... Польща звинуватила висланого з країни російського консула в зараженні поляків COVID-19 - Цензор.НЕТ 6020
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11.03.2021 08:20 Відповісти
Про шо ті поляки розказують? Який COVID-19??? В касапів?
Та в них короновірусу в природі немає! А шо було - трактором вилікували! Або ж новічком...
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11.03.2021 08:26 Відповісти
рузький мір - рузька чума
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11.03.2021 08:30 Відповісти
Налицо диверсия.
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11.03.2021 08:38 Відповісти
Путинцы все заразные и больные,здоровых там нет.
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11.03.2021 08:39 Відповісти
Кацапи є кацапи. Потрібно було його відправити до братів-німців, хай би там обнімалися і цілувалися в засос.
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11.03.2021 08:40 Відповісти
Світ нарешті починає розуміти те що кацапи сволочна нація.
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11.03.2021 08:42 Відповісти
Та невже так "радикально" поступили? Гадав що їх більше схвилювала назва стадіону в Тернополі.
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11.03.2021 09:08 Відповісти
это не само страшное: главное, что не заразил "русским идиотизмом", который неизлечим, в отличие от COVID-19....
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11.03.2021 12:12 Відповісти
Уверен, что русские специально это делали и делают везде в странах, которых считают врагами. У нас тоже волны заражения стимулируются, 100% - кто приезжает из россии, кто приезжает под видом жителей оккупированных территорий (типа за пенсией или к родственникам), священник УПЦ МП отдельные в этом могут участвовать (у которых погоны под рясой видно) и т.п.
Это один из видов подрывной деятельности. Закройте границу с россией, Беларусью, оккупированными территориями и Приднестровьем - и Вы увидите через 3 недели резкий спад заболеваемости.
Будут думать над другими путями умышленного заражения, но это станет существенно сложнее.
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11.03.2021 13:27 Відповісти
 
 