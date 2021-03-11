Польща звинуватила висланого з країни російського консула в зараженні поляків COVID-19

Висланий у лютому з Польщі російський консул Ігор Ощепков був інфікований коронавірусом, але не дотримувався карантину і до виїзду з країни міг заразити багато людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявив офіційний представник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

Зазначається, що генконсул РФ у Познані Ощепков і його дочка отримали позитивний тест на коронавірус ще 21 січня, але цілий місяць до того, як залишити Польщу, дипломат активно брав участь у різних заходах і здійснював інші дії, що "створювали додаткову епідемічну загрозу в Польщі".

"Консул, попри отримання інформації про зараження вірусом, що викликає COVID-19, не дотримувався санітарних правил, брав участь у зібраннях, з'являвся в громадських місцях, наражаючи на небезпеку життя сторонніх", – заявив Жарин, назвавши поведінку консула безвідповідальною і небезпечною.

Зокрема, Ощепкова бачили в громадському місці, коли він фотографував демонстрацію на захист Олексія Навального 23 січня в Познані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща почала приймати хворих на COVID-19 із Чехії

"Результатом його дій могло стати зараження інших людей і виникнення нових спалахів захворювань. Дії дипломата поставили під загрозу здоров'я людей, які могли з ним контактувати", – обурені в Польщі.

За словами Жарина, зарубіжні партнери країни також відзначали випадки недотримання правил протидії епідемії російськими дипломатами.

Генеральний консул Російської Федерації в Познані Ігор Ощепков був визнаний персоною нон грата в Польщі 8 лютого у відповідь на висилку Росією низки дипломатів ЄС і залишив територію країни 20 лютого.

До речі, саме у той час, як російський дипломат мав залишити Польщу, там говорили про очікуване погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 і мали намір посилити коронавірусні обмеження.