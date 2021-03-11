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Венесуэла (173) Конгресс США (975) Куба (114) Блинкен (750)

В последние годы Россия активизировалась на Кубе, - госсекретарь США Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В последние годы Россия активизировалась на Кубе, - госсекретарь США Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает нужным внимательно следить за действиями РФ на Кубе и в Венесуэле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы видим это (активность РФ. - Ред.) в Венесуэле. Мы стали свидетелями, я думаю, возрождения российского присутствия и активности на Кубе в последние несколько лет. Мы очень внимательно относимся к этому", - сказал Блинкен в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.

Госсекретарь так ответил на вопрос конгрессмена, предположившего, что Россия, взаимодействуя с Кубой и Венесуэлой, пытается дестабилизировать Латинскую Америку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российскую вакцину от COVID-19 испытают на венесуэльцах
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Топ комментарии
+11
Сообщите кто-нибудь Блинкену, что раисся активизировалась в самих США, число переселенцев из мордора растет ни по дням, а по часам.
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11.03.2021 08:08
+7
Есть ещё места,где кацапня не всунула своё свинячье грызло?
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11.03.2021 08:03
+5
подводные Водки
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11.03.2021 08:15
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Есть ещё места,где кацапня не всунула своё свинячье грызло?
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11.03.2021 08:03 Ответить
Что,уже и подводные лодки стоят?
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11.03.2021 08:05 Ответить
подводные Водки
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11.03.2021 08:15 Ответить
вообще-то уже не первый десяток лет подлодками кокос в порт Ломоносов подвозят из Каракаса
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11.03.2021 11:46 Ответить
Сообщите кто-нибудь Блинкену, что раисся активизировалась в самих США, число переселенцев из мордора растет ни по дням, а по часам.
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11.03.2021 08:08 Ответить
Коме Венесуэлы и Кубы. Раша активно ведет себя и в Никарагуа, а до недавнего времени в Боливии.. а судя по прослеживанию ее контактов ( это легко сейчас сделать по поставкам вакцины " Спутник" то и в Аргентине и Бразилии.)
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11.03.2021 08:26 Ответить
В Боливии они уже сделали обратку. В 2019 там скинули "левого" президента, было много фоток, как люди волокут по улицам мэров и так далее. Но прошел всего год и все поменялось обратно. С конца прошлого года в Боливии снова правят бал левые.
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11.03.2021 12:31 Ответить
Подлодка Курск всплыла прямо в Гаване Упродовж останніх років Росія активізувалася на Кубі, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 2400Флагман Мавзолейного дерьма типа фльота страшнее ядреной бонбы... Упродовж останніх років Росія активізувалася на Кубі, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 9846
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11.03.2021 08:37 Ответить
Чекаємо різних провокацій і війни на Кубі. Венесуела вже скотилася в прірву і вован ліліпутін її доб'є.Якби німці не купували газ, то не було б за що кацапам купувати квитки до Куби. Німці думають, що їх то не стосується. А стосується ще й як, після Куби, Венесуели, Сірії,України, Білорусі вони полізуть і в Європу, спочатку організацією страйків, нападу на Бундестаг, а потім організують там російську народну республику. Орків там достатньо. Одним словом - німці фінансують кацапів, споряджають їх на війну.
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11.03.2021 08:38 Ответить
АНБ и ЦРУ США провели многоходовочку по отключению РАБссиянских сайтов,кажуть шо это Блл Гейтс вспомнилл молодость... Упродовж останніх років Росія активізувалася на Кубі, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 2829 Упродовж останніх років Росія активізувалася на Кубі, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 2829
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11.03.2021 08:41 Ответить
Соросу надоело это всё
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11.03.2021 11:47 Ответить
После той нищеты, разрухи, которую принесла Россия (ссср) на Кубу, кубинцы голыми руками будут душить все российское. Будущее Кубы это не сотрудничество с нищей, убогой, отсталой Россией, а это сотрудничество с развитой богатой, демократической Америкой.
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11.03.2021 08:43 Ответить
к сожалению, ты неверно судишь о кубинцах
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11.03.2021 09:08 Ответить
Может он судит слишко радикально, но действительно Куба уже не та. Я был недавно на Кубе, проехал с Севера до Юга. Ровесники Революции уже уходят, а на смену им новое поколение не зашоренное на лозунгах Кастро.
Все кубинцы, которые могут подтвердить свои испанские корни раз в год на 6 месяцев ездят на свою историческую Родину на работу. Естественно он везут от туда не только валюту Евро, но и европейское сознание.
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11.03.2021 11:23 Ответить
Вот пусть это молодое поколение поменяет режим - тогда и будем говорить.
А пока что ты бессмысленно стучишь по клавиатуре.
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12.03.2021 12:33 Ответить
не путай кубинцев с говначегеварцами)
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11.03.2021 11:48 Ответить
Похоже, ты не в курсе про кубинцев.
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12.03.2021 12:32 Ответить
Це б так мало бути. Але кубинці іншої думки. Їм по телевізору розповіли, що їх бідність від американців, а кацапи визволителі. Навіть не буду Вас переконувати, хіба хтось міг подумати, що Беня разом із пуйлом знімуть кіно про Голобородька і українці піддадуться ворожій пропаганді? Деякі і до цього часу думають, що то правда і що Порошенко вбив і з'їв свого брата. А розповсюджувач брехні займає посаду міністра освіти і науки.
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11.03.2021 09:14 Ответить
В Чехии арестовали двоих украинцев,крутых спецов по Айти технологиям,им грозит 20 лет тюрьмы в США...,с чего вы взяли что их посадят?Эти Чуваки уже работают на АНБ или ЦРУ... Упродовж останніх років Росія активізувалася на Кубі, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 733таких людей не сажают...
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11.03.2021 08:46 Ответить
В 2014 году росия списала Кубе долг в размере 31,7 млрд.$ - это 90% от всей суммы. Теперь Кубе придётся "отрабатывать" такой щедрый подарок с барского плеча.
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11.03.2021 08:56 Ответить
Россия списала то, что никогда всё равно бы не вернулось, а выглядело как добрый жест. Думаю на Кубе всё это понимают, тем более что СССР за это получил политические дивиденды, которые может быть стоили больше этих 30 миллиардов.
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11.03.2021 10:12 Ответить
Это называется не "политические дивиденды", а откат)
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11.03.2021 11:49 Ответить
Так може б пора "валити" ціну на нафту чи ембарго на неї? "Іскандери" моментально здуються, перевірено на СРСР, та і на "ніжках Буша".
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11.03.2021 09:00 Ответить
На Кубе в 1958 году впервые в Мире была внедрена система 3D во всех кинотеатрах острова,диктатор Батиста виноват... Упродовж останніх років Росія активізувалася на Кубі, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 7964 ,но пришел Фидель Кастрированный в 1959 году со своей сраной люварюцией краснопузой и все похерил... Упродовж останніх років Росія активізувалася на Кубі, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 1718Куба стала казармой Монкада,после штурма этой казармы летом 1953 года типа советский ГУЛАГ Сралина... Упродовж останніх років Росія активізувалася на Кубі, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 7964Кровавый диктатор Кубы Батиста был хвошЫздом...
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11.03.2021 09:05 Ответить
Ну, ждём, когда кацапы опять повезут атомные ракеты на кубу, чтобы потом обменять это на признание крыма.
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11.03.2021 09:09 Ответить
чем в большее количество жоп мира влезет раха - тем лучше
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11.03.2021 09:09 Ответить
Сегодня Венесуэла повторяет путь в дерьмо кубинских братьев,нефти больше всех в Мире,а народ в дерьме... Упродовж останніх років Росія активізувалася на Кубі, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 9278
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11.03.2021 09:11 Ответить
Совпало по времени с президентством Трампа, начавшего портить то, что налаживал Обама. Это еще одно свидетельство, что он был марионеткой Кремля. Второе это то, что он начал портить отношения также и с Ираном, что привело к росту цен на нефть и развязал ему руки в атомной энергетике. Теперь Запад будет вынужден разгребать всю эту грязь, благодаря его деяниям.
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11.03.2021 10:04 Ответить
Ага,Росія активізувалась на Кубі,США та Нато на Україні,ну й що ,Хтось обкурнувшись надіється,що воювати почнуть за Україну,дивно.
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11.03.2021 11:22 Ответить
 
 