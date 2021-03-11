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В последние годы Россия активизировалась на Кубе, - госсекретарь США Блинкен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает нужным внимательно следить за действиями РФ на Кубе и в Венесуэле.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы видим это (активность РФ. - Ред.) в Венесуэле. Мы стали свидетелями, я думаю, возрождения российского присутствия и активности на Кубе в последние несколько лет. Мы очень внимательно относимся к этому", - сказал Блинкен в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.
Госсекретарь так ответил на вопрос конгрессмена, предположившего, что Россия, взаимодействуя с Кубой и Венесуэлой, пытается дестабилизировать Латинскую Америку.
Топ комментарии
+11 Andrew86
показать весь комментарий11.03.2021 08:08
+7 Garry Grant
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+5 Arkady Korshun
показать весь комментарий11.03.2021 08:15
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Все кубинцы, которые могут подтвердить свои испанские корни раз в год на 6 месяцев ездят на свою историческую Родину на работу. Естественно он везут от туда не только валюту Евро, но и европейское сознание.
А пока что ты бессмысленно стучишь по клавиатуре.