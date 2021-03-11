4 518 33
Упродовж останніх років Росія активізувалася на Кубі, - держсекретар США Блінкен
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вважає за потрібне уважно стежити за діями РФ на Кубі та у Венесуелі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми бачимо це (активність РФ. - Ред.) у Венесуелі. Ми стали свідками, я думаю, відродження російської присутності й активності на Кубі за останні кілька років. Ми дуже уважно ставимося до цього", - сказав Блінкен у комітеті Палати представників Конгресу США із закордонних справ.
Держсекретар так відповів на питання конгресмена, який припустив, що Росія, через взаємодію з Кубою і Венесуелою, намагається дестабілізувати Латинську Америку.
Топ коментарі
+11 Andrew86
показати весь коментар11.03.2021 08:08
+7 Garry Grant
показати весь коментар11.03.2021 08:03
+5 Arkady Korshun
показати весь коментар11.03.2021 08:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Все кубинцы, которые могут подтвердить свои испанские корни раз в год на 6 месяцев ездят на свою историческую Родину на работу. Естественно он везут от туда не только валюту Евро, но и европейское сознание.
А пока что ты бессмысленно стучишь по клавиатуре.