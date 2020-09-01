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Новини Коронавірус і карантин
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Російську вакцину від COVID-19 випробують на венесуельцях

Російську вакцину від COVID-19 випробують на венесуельцях

Президент Венесуели Ніколас Мадуро пообіцяв знайти серед співгромадян добровольців для випробування вакцини від коронавірусу, яку розробила Росія. Раніше ВООЗ відмовилася включити російську вакцину від COVID-19 в перелік експериментальних препаратів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

Мадуро оголосив, що запропонує добровольцям випробувати на собі російську вакцину від коронавірусу. "Найближчими днями ми попросимо добровольців пройти вакцинацію", - оголосив він.

За словами Мадуро, очікується, що щеплення зроблять 500 добровольцям. Він не уточнив, чи увійде сам до їх числа, хоча раніше заявляв про готовність самому випробувати на собі дію російського препарату.

Раніше венесуельський президент також заявляв, що його країна готова взяти участь у випробуваннях вакцин від коронавірусу, розроблених Китаєм і Кубою.

Нагадаємо, раніше про готовність взяти участь у випробуванні російської вакцини заявили Філіппіни, Сербія, Киргизстан і Білорусь.

Російський препарат "Супутник V", або "Гам-Ковід-Вак" - єдина у світі зареєстрована вакцина від коронавірусу. Першу партію вакцини вже встигли випустити, а російська влада планує налагодити масове виробництво й імунізацію населення з осені 2020-го.

Всесвітня організація охорони здоров'я не включила зареєстровану Росією вакцину від коронавірусу до переліку випробувань, які перебувають на завершальному етапі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський

Автор: 

вакцина (4419) Венесуела (272) карантин (18172) росія (64958) Мадуро Ніколас (59) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
"Российский препарат "Спутник V", или "Гам-Ковид-Вак" - единственная в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса."
----------
В каких международных журналах публиковались результаты тестов?

Где проводилось двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, сколько участников, каковы результаты?
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01.09.2020 00:05
+12
Журнал "Мурзилка", "Коневодство Краснодарского Края" и "Соболеводство России".
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01.09.2020 00:17
+8
я тоже считаю это не справедливо - нужно испытать сразу на ВСЕХ представителях кацапо-фауны.
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01.09.2020 00:05
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а не надо было по приколу президента выбирать
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31.08.2020 23:58 Відповісти
У них круче новое лицо - водитель автобуса.
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01.09.2020 01:45 Відповісти
Ось так легко і можна вирішити проблему перенаселення Світу.
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31.08.2020 23:59 Відповісти
А чего б Мадуро не показать на личном примере..
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01.09.2020 00:01 Відповісти
Зачем, когда в тюрьмах полно "добровольцев", а на улицах нищих мадуробилов?
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01.09.2020 01:44 Відповісти
чтоб на одного мудака стало меньше.
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01.09.2020 08:29 Відповісти
Навіть на своїх кацапах стрьомно випробовувати. Не стісняйтесь. У вас їх багато.
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01.09.2020 00:02 Відповісти
кацапы на детях уже тренируются
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01.09.2020 00:03 Відповісти
я тоже считаю это не справедливо - нужно испытать сразу на ВСЕХ представителях кацапо-фауны.
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01.09.2020 00:05 Відповісти
Дійсно. Ну от що глистам і гнидам буде?
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01.09.2020 00:17 Відповісти
путину нужны рабы чтобы нефть качать
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01.09.2020 00:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cw0LPlWHPH0 https://www.youtube.com/watch?v=cw0LPlWHPH0 Тренируйся лучше... на кошках
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01.09.2020 00:02 Відповісти
Венесуэльские добровольцы-камикадзе .. хм..чет новое в медицине
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01.09.2020 00:03 Відповісти
А на рассии что добровольцев патриотов не нашлось?
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01.09.2020 00:03 Відповісти
Там все в драбадан... деятельност Брынцалова не предполагает чистоты эксперимента. Бояра фарева!
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01.09.2020 00:12 Відповісти
Та вин помер давно ж
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01.09.2020 00:13 Відповісти
жИВ, КУРИЛКА.. 73 ГОДИКА.
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01.09.2020 00:18 Відповісти
"Российский препарат "Спутник V", или "Гам-Ковид-Вак" - единственная в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса."
----------
В каких международных журналах публиковались результаты тестов?

Где проводилось двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, сколько участников, каковы результаты?
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01.09.2020 00:05 Відповісти
Журнал "Мурзилка", "Коневодство Краснодарского Края" и "Соболеводство России".
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01.09.2020 00:17 Відповісти
- Куме, а ви чули? Путін оголосив, що в Росії розроблена, випробувана та запускається у виробництво вакцина проти коронавірусу!
- Та чув…
- І що ви скажете з цього приводу?
-Та що сказать… Враховуючи ступінь їх «рукожопості», там буде купа побічних ефектів - почнуть рости цапині роги і копита, шерсть у роті… І назвать його треба «**********»…
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01.09.2020 06:09 Відповісти
и паспорт будет не нужен, по виткам на рогах можно будет посчитать выход на пенсию
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01.09.2020 10:03 Відповісти
результаты на кладбище под рандомными номерами
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01.09.2020 10:01 Відповісти
F Венесуэлла
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01.09.2020 00:07 Відповісти
Элла, я в бар!!
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01.09.2020 00:10 Відповісти
Да нет там никакой вакцины.. будут колоть несчастным веневсуэльцам водку "Столичная" литовского разлива.
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01.09.2020 00:09 Відповісти
Все буде добре з венесуельцями, бо це не вакцина, а плацебо.
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01.09.2020 00:13 Відповісти
Если бы. Один чёрт знает, что они там сварганили.
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01.09.2020 00:33 Відповісти
про що попереджують епідеміологи...

Масово використовувати НЕЕфективну вакцину -СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ІДІОТИЗМ..

тому що він може викликати наступну мутацію вірусу,на котру знову треба буде вбити купу часу і грошей....
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01.09.2020 11:21 Відповісти
А пуйлу плевать, на остаток его жизни, все же не мальчик - 67 уже, запаса времени хватит. А что будет потом - то уже не его проблема.
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01.09.2020 11:33 Відповісти
треш
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01.09.2020 00:26 Відповісти
Венесуэлла, Филиппины, Сербия, Кыргызстан и Беларусь........ Киргизы, вас и так порядка 5 млн кажется, на фига это?
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01.09.2020 00:32 Відповісти
Никарагуа, Мозамбик,Сан-Сальвадор, Южная Осетия, Абхазия, ДНР.
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01.09.2020 00:49 Відповісти
Из списка жалко только киргизов. Им и так, еще при совке жилось хуже всех, на правах нелюбимой падчерицы.
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01.09.2020 01:30 Відповісти
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Costa_Rica.svg?uselang=ru Російську вакцину від COVID-19 випробують на венесуельцях - Цензор.НЕТ 7207 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0) Сан-Хосе , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Коста-Рика https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Guatemala.svg?uselang=ru Російську вакцину від COVID-19 випробують на венесуельцях - Цензор.НЕТ 7207 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0 Манагуа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81 Гондурас ,https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Republic_of_China.svg?uselang=ru Російську вакцину від COVID-19 випробують на венесуельцях - Цензор.НЕТ 7207 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%8D%D0%B9 Тайбэй , https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg?uselang=ru Російську вакцину від COVID-19 випробують на венесуельцях - Цензор.НЕТ 7207 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%83 Сан-Паулу ,https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bolivia_(state).svg?uselang=ru Російську вакцину від COVID-19 випробують на венесуельцях - Цензор.НЕТ 7207 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%81_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F) Ла-Пас ,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F) Картахена , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0 Богота .
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01.09.2020 02:02 Відповісти
Впечатляет.
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01.09.2020 02:43 Відповісти
А шо це наші зебіли притихли ?
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01.09.2020 01:19 Відповісти
Рано еще.
Через годик-другой, если ЗЕ продержится, начнут среди них искать "добровольцев".
Мадуро тоже начинал залихватски, весело и просрал все, что было.
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01.09.2020 01:40 Відповісти
Так чого ото час марнувати ?
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01.09.2020 01:46 Відповісти
Сразу низзя.
ЗЕ потихонечку по полшишечки зебилов насаживает - насадит и смотрит, как пошло. Кривятся, но терпят - насаживает дальше.
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01.09.2020 01:51 Відповісти
А почему не на народных милиционерах гордых донбасских республик ?
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01.09.2020 02:48 Відповісти
Нельзя... Картина клинических наблюдений "смазана" будет... Из-за "проспиртованности" "организьмов"
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01.09.2020 06:13 Відповісти
Ціна питання, скільки московія ще коштів надасть за це
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01.09.2020 06:00 Відповісти
Глотать этот "спутник" всё равно, что его тёзкой бриться:
Російську вакцину від COVID-19 випробують на венесуельцях - Цензор.НЕТ 303
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01.09.2020 06:49 Відповісти
головне не переплутати ))
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01.09.2020 11:17 Відповісти
А навіщо її випробовують на венесуельцях, якщо вона призначається для свиногієн?
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01.09.2020 08:33 Відповісти
Так по приколу же,как любят говорить Зебуины!!!)))
Кацапы Мадику за это нехило бабла отвалят ради того чтобы показать мол мы ни едатся в голову какие спасители мира.
А среди местных...им пять баксов покажи так они и чумой согласятся переболеть,ещё и очередь будет.
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01.09.2020 09:24 Відповісти
Так что с "добровольцами" там проблем не будет))
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01.09.2020 09:26 Відповісти
Путинило ищет новых подопытных - Лука отдал ему для этой цели белорусов , Мадуро венесуэльцев.. кто следующий ( другие республики бывшего СССР не спешат., сербы тоже не дураки. поэтому ищут среди ну самых зависимых диктаторов , которым и податься то не куда.. Остается еще Приднестровская зона, Абхазия, Юж. Осетия, ДНРоЛНРии Путин примеряет на себя шкуру Иозефа Менгеле немецкого " врача" экспериментатора из Освенцима.
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01.09.2020 09:35 Відповісти
Країни,котрі будуть випробувувати російську Вакцину Спутник-5 вже проголосували .
По Криму в ООН.

Російську вакцину від COVID-19 випробують на венесуельцях - Цензор.НЕТ 8195
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01.09.2020 11:11 Відповісти
там ще Зімбабве,велика дружя країна росії і Узбекистан,котрий теж нікуди не дінеться... )))
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01.09.2020 11:14 Відповісти
Індія має своїх фармацевтів,теж "російської школи".. тому не буде...
Китай протестує(він тестує всю ..уйню -авось можна буде технологію використати ))))
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01.09.2020 11:16 Відповісти
а на детках пуйла, лаврова,пескова,матвиенко и шайбу ссыкотно испытивать?
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01.09.2020 12:41 Відповісти
а лучше испытать на Пригожине, он же гнлавный повар
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01.09.2020 12:42 Відповісти
 
 