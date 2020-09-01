Російську вакцину від COVID-19 випробують на венесуельцях

Президент Венесуели Ніколас Мадуро пообіцяв знайти серед співгромадян добровольців для випробування вакцини від коронавірусу, яку розробила Росія. Раніше ВООЗ відмовилася включити російську вакцину від COVID-19 в перелік експериментальних препаратів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

Мадуро оголосив, що запропонує добровольцям випробувати на собі російську вакцину від коронавірусу. "Найближчими днями ми попросимо добровольців пройти вакцинацію", - оголосив він.

За словами Мадуро, очікується, що щеплення зроблять 500 добровольцям. Він не уточнив, чи увійде сам до їх числа, хоча раніше заявляв про готовність самому випробувати на собі дію російського препарату.

Раніше венесуельський президент також заявляв, що його країна готова взяти участь у випробуваннях вакцин від коронавірусу, розроблених Китаєм і Кубою.

Нагадаємо, раніше про готовність взяти участь у випробуванні російської вакцини заявили Філіппіни, Сербія, Киргизстан і Білорусь.

Російський препарат "Супутник V", або "Гам-Ковід-Вак" - єдина у світі зареєстрована вакцина від коронавірусу. Першу партію вакцини вже встигли випустити, а російська влада планує налагодити масове виробництво й імунізацію населення з осені 2020-го.

Всесвітня організація охорони здоров'я не включила зареєстровану Росією вакцину від коронавірусу до переліку випробувань, які перебувають на завершальному етапі.

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