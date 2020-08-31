РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12226 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 387 63

Российскую вакцину от COVID-19 испытают на венесуэльцах

Российскую вакцину от COVID-19 испытают на венесуэльцах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал найти среди сограждан добровольцев для испытания вакцины от коронавируса, которую разработала Россия. Ранее ВОЗ отказалась включить российскую вакцину от COVID-19 в перечень экспериментальных препаратов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС.

Мадуро объявил, что предложит добровольцам испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. "В ближайшие дни мы попросим добровольцев пройти вакцинацию", - объявил он.

По словам Мадуро, ожидаются, что прививки сделают 500 добровольцам. Он не уточнил, войдет ли сам в их число, хотя ранее заявлял о готовности самому испытать на себе действие российского препарата.

Читайте на Цензор.НЕТ: Главный инфекционист США Фаучи предостерег от спешки с вакциной против COVID-19

Ранее венесуэльский президент также заявлял, что его страна готова принять участие в испытаниях вакцин от коронавируса, разработанных Китаем и Кубой.

Напомним, ранее о готовности принять участие в испытании российской вакцины заявили Филиппины, Сербия, Кыргызстан и Беларусь.

Российский препарат "Спутник V", или "Гам-Ковид-Вак" - единственная в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Первую партию вакцины уже успели выпустить, а российские власти планируют наладить массовое производство и иммунизацию населения с осени 2020-го.

Всемирная организация здравоохранения не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень находящихся на завершающем этапе испытаний.

Также на Цензор.НЕТ: Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины от коронавируса, но готова начать массовое производство, - Зеленский

Автор: 

вакцина (3815) Венесуэла (186) карантин (16729) россия (95388) Мадуро Николас (41) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
"Российский препарат "Спутник V", или "Гам-Ковид-Вак" - единственная в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса."
----------
В каких международных журналах публиковались результаты тестов?

Где проводилось двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, сколько участников, каковы результаты?
показать весь комментарий
01.09.2020 00:05
+12
Журнал "Мурзилка", "Коневодство Краснодарского Края" и "Соболеводство России".
показать весь комментарий
01.09.2020 00:17
+8
я тоже считаю это не справедливо - нужно испытать сразу на ВСЕХ представителях кацапо-фауны.
показать весь комментарий
01.09.2020 00:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а не надо было по приколу президента выбирать
показать весь комментарий
31.08.2020 23:58 Ответить
У них круче новое лицо - водитель автобуса.
показать весь комментарий
01.09.2020 01:45 Ответить
Ось так легко і можна вирішити проблему перенаселення Світу.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:59 Ответить
А чего б Мадуро не показать на личном примере..
показать весь комментарий
01.09.2020 00:01 Ответить
Зачем, когда в тюрьмах полно "добровольцев", а на улицах нищих мадуробилов?
показать весь комментарий
01.09.2020 01:44 Ответить
чтоб на одного мудака стало меньше.
показать весь комментарий
01.09.2020 08:29 Ответить
Навіть на своїх кацапах стрьомно випробовувати. Не стісняйтесь. У вас їх багато.
показать весь комментарий
01.09.2020 00:02 Ответить
кацапы на детях уже тренируются
показать весь комментарий
01.09.2020 00:03 Ответить
я тоже считаю это не справедливо - нужно испытать сразу на ВСЕХ представителях кацапо-фауны.
показать весь комментарий
01.09.2020 00:05 Ответить
Дійсно. Ну от що глистам і гнидам буде?
показать весь комментарий
01.09.2020 00:17 Ответить
путину нужны рабы чтобы нефть качать
показать весь комментарий
01.09.2020 00:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cw0LPlWHPH0 https://www.youtube.com/watch?v=cw0LPlWHPH0 Тренируйся лучше... на кошках
показать весь комментарий
01.09.2020 00:02 Ответить
Венесуэльские добровольцы-камикадзе .. хм..чет новое в медицине
показать весь комментарий
01.09.2020 00:03 Ответить
А на рассии что добровольцев патриотов не нашлось?
показать весь комментарий
01.09.2020 00:03 Ответить
Там все в драбадан... деятельност Брынцалова не предполагает чистоты эксперимента. Бояра фарева!
показать весь комментарий
01.09.2020 00:12 Ответить
Та вин помер давно ж
показать весь комментарий
01.09.2020 00:13 Ответить
жИВ, КУРИЛКА.. 73 ГОДИКА.
показать весь комментарий
01.09.2020 00:18 Ответить
"Российский препарат "Спутник V", или "Гам-Ковид-Вак" - единственная в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса."
----------
В каких международных журналах публиковались результаты тестов?

Где проводилось двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, сколько участников, каковы результаты?
показать весь комментарий
01.09.2020 00:05 Ответить
Журнал "Мурзилка", "Коневодство Краснодарского Края" и "Соболеводство России".
показать весь комментарий
01.09.2020 00:17 Ответить
- Куме, а ви чули? Путін оголосив, що в Росії розроблена, випробувана та запускається у виробництво вакцина проти коронавірусу!
- Та чув…
- І що ви скажете з цього приводу?
-Та що сказать… Враховуючи ступінь їх «рукожопості», там буде купа побічних ефектів - почнуть рости цапині роги і копита, шерсть у роті… І назвать його треба «**********»…
показать весь комментарий
01.09.2020 06:09 Ответить
и паспорт будет не нужен, по виткам на рогах можно будет посчитать выход на пенсию
показать весь комментарий
01.09.2020 10:03 Ответить
результаты на кладбище под рандомными номерами
показать весь комментарий
01.09.2020 10:01 Ответить
F Венесуэлла
показать весь комментарий
01.09.2020 00:07 Ответить
Элла, я в бар!!
показать весь комментарий
01.09.2020 00:10 Ответить
Да нет там никакой вакцины.. будут колоть несчастным веневсуэльцам водку "Столичная" литовского разлива.
показать весь комментарий
01.09.2020 00:09 Ответить
Все буде добре з венесуельцями, бо це не вакцина, а плацебо.
показать весь комментарий
01.09.2020 00:13 Ответить
Если бы. Один чёрт знает, что они там сварганили.
показать весь комментарий
01.09.2020 00:33 Ответить
про що попереджують епідеміологи...

Масово використовувати НЕЕфективну вакцину -СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ІДІОТИЗМ..

тому що він може викликати наступну мутацію вірусу,на котру знову треба буде вбити купу часу і грошей....
показать весь комментарий
01.09.2020 11:21 Ответить
А пуйлу плевать, на остаток его жизни, все же не мальчик - 67 уже, запаса времени хватит. А что будет потом - то уже не его проблема.
показать весь комментарий
01.09.2020 11:33 Ответить
треш
показать весь комментарий
01.09.2020 00:26 Ответить
Венесуэлла, Филиппины, Сербия, Кыргызстан и Беларусь........ Киргизы, вас и так порядка 5 млн кажется, на фига это?
показать весь комментарий
01.09.2020 00:32 Ответить
Никарагуа, Мозамбик,Сан-Сальвадор, Южная Осетия, Абхазия, ДНР.
показать весь комментарий
01.09.2020 00:49 Ответить
Из списка жалко только киргизов. Им и так, еще при совке жилось хуже всех, на правах нелюбимой падчерицы.
показать весь комментарий
01.09.2020 01:30 Ответить
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Costa_Rica.svg?uselang=ru Російську вакцину від COVID-19 випробують на венесуельцях - Цензор.НЕТ 7207 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0) Сан-Хосе , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Коста-Рика https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Guatemala.svg?uselang=ru Російську вакцину від COVID-19 випробують на венесуельцях - Цензор.НЕТ 7207 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0 Манагуа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81 Гондурас ,https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Republic_of_China.svg?uselang=ru Російську вакцину від COVID-19 випробують на венесуельцях - Цензор.НЕТ 7207 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%8D%D0%B9 Тайбэй , https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg?uselang=ru Російську вакцину від COVID-19 випробують на венесуельцях - Цензор.НЕТ 7207 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%83 Сан-Паулу ,https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bolivia_(state).svg?uselang=ru Російську вакцину від COVID-19 випробують на венесуельцях - Цензор.НЕТ 7207 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%81_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F) Ла-Пас ,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F) Картахена , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0 Богота .
показать весь комментарий
01.09.2020 02:02 Ответить
Впечатляет.
показать весь комментарий
01.09.2020 02:43 Ответить
А шо це наші зебіли притихли ?
показать весь комментарий
01.09.2020 01:19 Ответить
Рано еще.
Через годик-другой, если ЗЕ продержится, начнут среди них искать "добровольцев".
Мадуро тоже начинал залихватски, весело и просрал все, что было.
показать весь комментарий
01.09.2020 01:40 Ответить
Так чого ото час марнувати ?
показать весь комментарий
01.09.2020 01:46 Ответить
Сразу низзя.
ЗЕ потихонечку по полшишечки зебилов насаживает - насадит и смотрит, как пошло. Кривятся, но терпят - насаживает дальше.
показать весь комментарий
01.09.2020 01:51 Ответить
А почему не на народных милиционерах гордых донбасских республик ?
показать весь комментарий
01.09.2020 02:48 Ответить
Нельзя... Картина клинических наблюдений "смазана" будет... Из-за "проспиртованности" "организьмов"
показать весь комментарий
01.09.2020 06:13 Ответить
Ціна питання, скільки московія ще коштів надасть за це
показать весь комментарий
01.09.2020 06:00 Ответить
Глотать этот "спутник" всё равно, что его тёзкой бриться:
Російську вакцину від COVID-19 випробують на венесуельцях - Цензор.НЕТ 303
показать весь комментарий
01.09.2020 06:49 Ответить
головне не переплутати ))
показать весь комментарий
01.09.2020 11:17 Ответить
А навіщо її випробовують на венесуельцях, якщо вона призначається для свиногієн?
показать весь комментарий
01.09.2020 08:33 Ответить
Так по приколу же,как любят говорить Зебуины!!!)))
Кацапы Мадику за это нехило бабла отвалят ради того чтобы показать мол мы ни едатся в голову какие спасители мира.
А среди местных...им пять баксов покажи так они и чумой согласятся переболеть,ещё и очередь будет.
показать весь комментарий
01.09.2020 09:24 Ответить
Так что с "добровольцами" там проблем не будет))
показать весь комментарий
01.09.2020 09:26 Ответить
Путинило ищет новых подопытных - Лука отдал ему для этой цели белорусов , Мадуро венесуэльцев.. кто следующий ( другие республики бывшего СССР не спешат., сербы тоже не дураки. поэтому ищут среди ну самых зависимых диктаторов , которым и податься то не куда.. Остается еще Приднестровская зона, Абхазия, Юж. Осетия, ДНРоЛНРии Путин примеряет на себя шкуру Иозефа Менгеле немецкого " врача" экспериментатора из Освенцима.
показать весь комментарий
01.09.2020 09:35 Ответить
Країни,котрі будуть випробувувати російську Вакцину Спутник-5 вже проголосували .
По Криму в ООН.

Російську вакцину від COVID-19 випробують на венесуельцях - Цензор.НЕТ 8195
показать весь комментарий
01.09.2020 11:11 Ответить
там ще Зімбабве,велика дружя країна росії і Узбекистан,котрий теж нікуди не дінеться... )))
показать весь комментарий
01.09.2020 11:14 Ответить
Індія має своїх фармацевтів,теж "російської школи".. тому не буде...
Китай протестує(він тестує всю ..уйню -авось можна буде технологію використати ))))
показать весь комментарий
01.09.2020 11:16 Ответить
а на детках пуйла, лаврова,пескова,матвиенко и шайбу ссыкотно испытивать?
показать весь комментарий
01.09.2020 12:41 Ответить
а лучше испытать на Пригожине, он же гнлавный повар
показать весь комментарий
01.09.2020 12:42 Ответить
 
 