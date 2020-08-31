Российскую вакцину от COVID-19 испытают на венесуэльцах
Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал найти среди сограждан добровольцев для испытания вакцины от коронавируса, которую разработала Россия. Ранее ВОЗ отказалась включить российскую вакцину от COVID-19 в перечень экспериментальных препаратов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС.
Мадуро объявил, что предложит добровольцам испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. "В ближайшие дни мы попросим добровольцев пройти вакцинацию", - объявил он.
По словам Мадуро, ожидаются, что прививки сделают 500 добровольцам. Он не уточнил, войдет ли сам в их число, хотя ранее заявлял о готовности самому испытать на себе действие российского препарата.
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Ранее венесуэльский президент также заявлял, что его страна готова принять участие в испытаниях вакцин от коронавируса, разработанных Китаем и Кубой.
Напомним, ранее о готовности принять участие в испытании российской вакцины заявили Филиппины, Сербия, Кыргызстан и Беларусь.
Российский препарат "Спутник V", или "Гам-Ковид-Вак" - единственная в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Первую партию вакцины уже успели выпустить, а российские власти планируют наладить массовое производство и иммунизацию населения с осени 2020-го.
Всемирная организация здравоохранения не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень находящихся на завершающем этапе испытаний.
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В каких международных журналах публиковались результаты тестов?
Где проводилось двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, сколько участников, каковы результаты?
- Та чув…
- І що ви скажете з цього приводу?
-Та що сказать… Враховуючи ступінь їх «рукожопості», там буде купа побічних ефектів - почнуть рости цапині роги і копита, шерсть у роті… І назвать його треба «**********»…
Масово використовувати НЕЕфективну вакцину -СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ІДІОТИЗМ..
тому що він може викликати наступну мутацію вірусу,на котру знову треба буде вбити купу часу і грошей....
Через годик-другой, если ЗЕ продержится, начнут среди них искать "добровольцев".
Мадуро тоже начинал залихватски, весело и просрал все, что было.
ЗЕ потихонечку по полшишечки зебилов насаживает - насадит и смотрит, как пошло. Кривятся, но терпят - насаживает дальше.
Кацапы Мадику за это нехило бабла отвалят ради того чтобы показать мол мы ни едатся в голову какие спасители мира.
А среди местных...им пять баксов покажи так они и чумой согласятся переболеть,ещё и очередь будет.
По Криму в ООН.
Китай протестує(він тестує всю ..уйню -авось можна буде технологію використати ))))