Российскую вакцину от COVID-19 испытают на венесуэльцах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал найти среди сограждан добровольцев для испытания вакцины от коронавируса, которую разработала Россия. Ранее ВОЗ отказалась включить российскую вакцину от COVID-19 в перечень экспериментальных препаратов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС.

Мадуро объявил, что предложит добровольцам испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. "В ближайшие дни мы попросим добровольцев пройти вакцинацию", - объявил он.

По словам Мадуро, ожидаются, что прививки сделают 500 добровольцам. Он не уточнил, войдет ли сам в их число, хотя ранее заявлял о готовности самому испытать на себе действие российского препарата.

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Ранее венесуэльский президент также заявлял, что его страна готова принять участие в испытаниях вакцин от коронавируса, разработанных Китаем и Кубой.

Напомним, ранее о готовности принять участие в испытании российской вакцины заявили Филиппины, Сербия, Кыргызстан и Беларусь.

Российский препарат "Спутник V", или "Гам-Ковид-Вак" - единственная в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Первую партию вакцины уже успели выпустить, а российские власти планируют наладить массовое производство и иммунизацию населения с осени 2020-го.

Всемирная организация здравоохранения не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень находящихся на завершающем этапе испытаний.

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