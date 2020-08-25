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Новости Коронавирус и карантин
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Главный инфекционист США Фаучи предостерег от спешки с вакциной против COVID-19

Главный инфекционист США Фаучи предостерег от спешки с вакциной против COVID-19

Директор Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что спешка с выпуском вакцины сопряжена с риском.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки.

Фаучи предупредил, что использование вакцины против COVID-19 в соответствии со специальными инструкциями по применению в экстренных случаях до того, как будет доказана ее эффективность – плохая идея. Это, по его словам, также может отрицательно сказаться на тестировании других вакцин.

Ученые и эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность, что президент Трамп может оказать давление на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы оно предоставило вакцину до ноября, чтобы повысить его шансы на переизбрание.

Фаучи отметил, что спешка с вакциной сопряжена с риском, несмотря на острую необходимость.

"Единственное, чего вы не хотели бы видеть с вакциной, – это получение разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA) до того, как станет известно о ее эффективности", – заявил Фаучи в телефонном интервью.

"Одна из потенциальных опасностей заключается в том, что, если вы преждевременно выпустите вакцину на рынок, это затруднит, если не сделает невозможным, привлечение людей к тестированию других", – сказал Фаучи.

Крупномасштабные клинические испытания потенциальных вакцин от Moderna, Pfizer Inc и AstraZeneca, которые стремятся привлечь десятки тысяч волонтеров, были запущены в последние недели. На прошлой неделе Johnson & Johnson заявила, что надеется включить 60000 человек в рамках второй фазы разработки вакцины.

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Президент Трамп выразил обеспокоенность по поводу политизации процесса утверждения вакцин регулирующими органами, выдав в воскресенье разрешение об экстренном использовании плазмы выздоровевших пациентов от COVID-19 для лечения других пациентов до того, как станут известны результаты клинических исследований.

В субботу Трамп написал в Твиттере, что элементы "глубинного государства" в FDA откладывают разработки до выборов 3 ноября, чтобы навредить его переизбранию.

Эксперты по вакцинам опасаются, что Белый дом может оказать давление на FDA, чтобы продвинуть вакцину с помощью EUA до того, как она будет полностью протестирована – чего раньше не происходило с вакцинами, предназначенными для широкого использования.

"Я был бы очень обеспокоен использованием механизма EUA для чего-то вроде вакцины", – заявил доктор Питер Хотез, специалист по инфекционным заболеваниям и исследователь вакцин в Медицинском колледже Бейлора.

Фаучи заявил, что правила FDA в отношении вакцин – как для полного одобрения, так и для EUA – требует демонстрации того, что они безопасны и эффективны.

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EUA обычно используется для препаратов, которые "диагностируют, предотвращают и лечат серьезные или опасные для жизни заболевания, когда известные преимущества перевешивают потенциальные риски препарата", – сказал Фаучи.

По его словам, EUA может быть целесообразным после того, как исследования продемонстрируют безопасность и эффективность вакцины, но до того, как FDA завершит формальный обзор маркетингового предложения компании.

"Для меня абсолютно важно, чтобы было продемонстрировано, что вакцина безопасна и эффективна, – сказал Фаучи. – "Мы надеемся, что ничто не помешает полной демонстрации того, что вакцина безопасна и эффективна".

вакцина (3815) карантин (16729) США (26401) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Фаучи Энтони (18)


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Топ комментарии
+7
с тем же успехом можешь "вакцинироваться" мочой осла, такого как ты
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25.08.2020 07:46
+7
На приматах нельзя..они умные....проверять все нужно исключительно на кацапах...они тупые...
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25.08.2020 07:52
+2
У кого откусят?? Сами себя за хер укусят? Их вакцина и нах никому не нужна...
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25.08.2020 07:53
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Вакцини мона перевіряти на кацапах.
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25.08.2020 07:27 Ответить
на приматах???
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25.08.2020 07:43 Ответить
На приматах нельзя..они умные....проверять все нужно исключительно на кацапах...они тупые...
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25.08.2020 07:52 Ответить
мы разошлись в дефинициях. Имелась в виду кацапская/тундровая ветвь приматов...
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25.08.2020 07:57 Ответить
Якщо вже і вакцинуватись то російською вакциною.
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25.08.2020 07:35 Ответить
с тем же успехом можешь "вакцинироваться" мочой осла, такого как ты
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25.08.2020 07:46 Ответить
Так чего бояться.. Вчера вон Вова питерским перетер этот вопрос с Лукой не легитимным.. Теперь рашен вакцину из мочи олимпийцев будут испытывать на белорусах.. Бацько согласился на эксперимент над собственным народом., потому что судя по прессе московиты не горят большим желанием быть в роли подопытных кроликов и в этой фигне. Для начала видимо испытают на тех 7 тысячах кого свинтили черные головастики, потом на забастовщиках...
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25.08.2020 07:37 Ответить
большие деньги, серьезная конкурентная борьба...кацапы ловко подсуетились и кажется откусят самый лакомый кусок...
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25.08.2020 07:40 Ответить
У кого откусят?? Сами себя за хер укусят? Их вакцина и нах никому не нужна...
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25.08.2020 07:53 Ответить
не скажи, уже более 20 стран хотят покупать...
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25.08.2020 08:04 Ответить
Венисуэла...армения...сирия...и им подобные?? Так на этих паРаша врядли что то заработает.... даст в долг а потом простит....и заплатит за все винторогий скот населяющий паРашу...
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25.08.2020 08:05 Ответить
Покажи эти страны. И потом хотят покупать или хотят вакцинироваться?
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25.08.2020 08:51 Ответить
hГлавный инфекционист США Фаучи предостерег от спешки с вакциной против COVID-19 - Цензор.НЕТ 5471
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25.08.2020 08:22 Ответить
кто-то ловко подлизывает и кажется не только...
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25.08.2020 08:01 Ответить
Ширяймося, бо ми того варті.
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25.08.2020 08:08 Ответить
Вот почему создавали в России иститут(наверное огромный) наннотехнологий,столько денег вбухалиЧтоб сделать особую,невидимую пыль,которую воткнут вместе с вакциной(перемешанна уже наверно).И эта пыль соединится с тонкими нервами,которые связанна с мозгом.И она-пыль-будет принимать приказы из вне?
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25.08.2020 08:28 Ответить
Кацапська пилюка в вакцині буде команди приймати?
І заставляти щось виконувати?
Знаємо ми той "пилок", його в Афгані з маку роблять.
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25.08.2020 10:31 Ответить
Це той Фаучі, який кричав про мільйони загиблих від пандемії на вулицях міст?
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25.08.2020 10:27 Ответить
 
 