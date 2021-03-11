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Новости Политика Украины
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Разумков заявил, что не планирует создавать свою политсилу: "Я верен команде"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков заявил, что не планирует создавать свою политсилу:

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что верен президентской команде и не планирует создавать свою политсилу.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Моя позиция не меняется. Если вы посмотрите, что я говорил год назад, это будет во многом совпадать с тем, что я говорю сегодня... Надо оставаться в той парадигме, которая есть. Если она меняется, нужно четко объяснить почему", - отметил Разумков.

Отвечая на вопрос, верен ли он президенту Зеленскому, спикер ВР ответил: "Я верен команде. Если мы говорим о позиции отдельных наших коллег, то это их право, у нас свобода слова и они могут говорить все, что хотят".

Комментируя вопрос о том, планирует ли он создать политическую силу, спикер Рады добавил, что сегодня ему "точно не до каких-то дополнительных проектов" и союзников у него нет.

"Если я на сегодня не строю никаких проектов, как у меня могут быть союзники?" - сказал Разумков.

Кроме того, на уточняющий вопрос о возможной поддержке со стороны экс-премьер-министра Владимира Гройсмана и мэра Киева Виталия Кличко, Разумков добавил, что они не оказывают ему политическую или другую поддержку.

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Топ комментарии
+1
Нет у зелёных мразей ни одного публичного заявления где бы они не ... как бы это помягче сказать ... Не высморкались на тарелку , вот .
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11.03.2021 09:43
+1
Чувак понимает, с каким потоком дерьма он попал в политику, поэтому особых надежд не питает. Хотя из всей зешоблы он, пожалуй, самый уравновешенный и здравый. Но хитрянкой от него за версту несет. Скользкий, как уж в солидоле.
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11.03.2021 09:44
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"... але прагну підкопатися під шєфа і самому очолити політсилу."
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11.03.2021 09:37 Ответить
Скользкий тип...и хитрый..
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11.03.2021 09:37 Ответить
В политкорректного на русский это звучит так: на дают под политический проект Разумкова денег дяди олигарахи. А про парадигму которую надо обьяснять если она меняется, то для выпускниц факульета журналистики обьяснение.
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11.03.2021 09:39 Ответить
"Я верен команде".-Команде, созданной Коломойским.
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11.03.2021 09:39 Ответить
Нет у зелёных мразей ни одного публичного заявления где бы они не ... как бы это помягче сказать ... Не высморкались на тарелку , вот .
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11.03.2021 09:43 Ответить
уверен, у него на стене висит фото александра мороза.
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11.03.2021 09:44 Ответить
Чувак понимает, с каким потоком дерьма он попал в политику, поэтому особых надежд не питает. Хотя из всей зешоблы он, пожалуй, самый уравновешенный и здравый. Но хитрянкой от него за версту несет. Скользкий, как уж в солидоле.
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11.03.2021 09:44 Ответить
такой себе "но я другому отдана и буду век ему верна" ))
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11.03.2021 09:45 Ответить
Разумков объяснил, что он также против блокирования российский телеканалов Медведчука ,потому что он больше Разумков ,чем Разумковченко и украинцам не дано через украинские ОБЩИНЫ прийти к управлению своим государством и они больше доверяют это иностранным управленцам ,потому государство Украина столетиями находиться в подвешенном состоянии. Украинцы не ленитесь управлять своим государством. а устав со своими доработками возьмите у еврейской общины
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11.03.2021 09:46 Ответить
Вірний "молодим регаоналам" і малоросам? Коли вже будете відміняти, чи зводити на нуль "мовний закон"?
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11.03.2021 09:54 Ответить
Так называемую "команду", а точнее - ЗЕ-шпито, возглавляет проотвечавшийся петух ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь, которому брехать - всё равно, что "с горки катиться". А быть в команде закоренелого и беззастенчивого брехуна - это как "С волками жить - по-волчьи выть"©. Пока он "верен президентской команде и не планирует создавать свою политсилу" - при этом он практически не сбрехал. Ведь перед словом "верен" он не сказал "навсегда", а перед словами "не планирует" не сказал "никогда".
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11.03.2021 10:01 Ответить
ну и фото... Миниатюрных усиков под носом не хватает
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11.03.2021 14:31 Ответить
 
 