Юридических оснований для досрочных парламентских выборов нет, - Разумков

Юридических оснований для объявления досрочных парламентских выборов нет. Кроме того, политсилы не готовы на 100% к избирательной кампании.

Такое мнение выразил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Юридических оснований для "досрочки" нет, потому что Рада работает, Кабмин работает, коалиция существует в формате монобольшинства. То есть, оснований для роспуска нет", - сказал он.

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При этом Разумков считает, что сегодня ни у кого нет полномасштабной 100-процентной готовности к избирательной кампании.

"Кто-то по структуре не сможет это обеспечить, кто-то не сможет обеспечить это финансово, кто-то не сможет это обеспечить электорально, а кто-то не сможет это обеспечить медийно", - добавил глава ВР.