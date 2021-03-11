Юридических оснований для досрочных парламентских выборов нет, - Разумков
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Юридических оснований для объявления досрочных парламентских выборов нет. Кроме того, политсилы не готовы на 100% к избирательной кампании.
Такое мнение выразил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Юридических оснований для "досрочки" нет, потому что Рада работает, Кабмин работает, коалиция существует в формате монобольшинства. То есть, оснований для роспуска нет", - сказал он.
При этом Разумков считает, что сегодня ни у кого нет полномасштабной 100-процентной готовности к избирательной кампании.
"Кто-то по структуре не сможет это обеспечить, кто-то не сможет обеспечить это финансово, кто-то не сможет это обеспечить электорально, а кто-то не сможет это обеспечить медийно", - добавил глава ВР.
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