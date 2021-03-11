РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12451 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
627 15
ВР (28816) роспуск (248) Разумков Дмитрий (1520) досрочные выборы (126)

Юридических оснований для досрочных парламентских выборов нет, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Юридических оснований для досрочных парламентских выборов нет, - Разумков

Юридических оснований для объявления досрочных парламентских выборов нет. Кроме того, политсилы не готовы на 100% к избирательной кампании.

Такое мнение выразил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Юридических оснований для "досрочки" нет, потому что Рада работает, Кабмин работает, коалиция существует в формате монобольшинства. То есть, оснований для роспуска нет", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде нет критической массы, которая бы могла инициировать отставку Шмыгаля, - Разумков

При этом Разумков считает, что сегодня ни у кого нет полномасштабной 100-процентной готовности к избирательной кампании.

"Кто-то по структуре не сможет это обеспечить, кто-то не сможет обеспечить это финансово, кто-то не сможет это обеспечить электорально, а кто-то не сможет это обеспечить медийно", - добавил глава ВР.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
Серьёзно ? А в 2019 году были ?
показать весь комментарий
11.03.2021 10:10
+6
так и в 2019 году небыло
показать весь комментарий
11.03.2021 10:11
+2
Для выборов нужны политические основания, а не юридические так как "Юриспруденция -
продажная девка политики (17 января 1930 года)." - Йозеф Геббельс
показать весь комментарий
11.03.2021 10:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нет/ а чего ещё нет?
показать весь комментарий
11.03.2021 10:06 Ответить
Нет, пока, человека в противовес, так называемых гетьманами. Все переболели ковидом.
показать весь комментарий
11.03.2021 10:12 Ответить
барыга сам придумывает себе страшилки и сам же их опровергает. Он не понимает что читателям это не интересно.
показать весь комментарий
11.03.2021 10:33 Ответить
Серьёзно ? А в 2019 году были ?
показать весь комментарий
11.03.2021 10:10 Ответить
Я Вас зрозумiв , пан . Але маю думку , що все це закiнчится " грандиозным шухером " . Бажано щоб Ненька пiсля цого була жива ... Вiдбудуемо .
показать весь комментарий
11.03.2021 10:57 Ответить
так и в 2019 году небыло
показать весь комментарий
11.03.2021 10:11 Ответить
Для выборов нужны политические основания, а не юридические так как "Юриспруденция -
продажная девка политики (17 января 1930 года)." - Йозеф Геббельс
показать весь комментарий
11.03.2021 10:13 Ответить
Сейчас Белингкат 5й сезон "СЛУГА НАРОДА" покажет и появятся причині.
показать весь комментарий
11.03.2021 10:17 Ответить
Ґе !
"Під час консультацій він повідомив, що причиною розпуску парламенту є низька довіра до цієї інституції. "Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції - чотири відсотки (...) Юридична підстава для розпуску - з 2016 року не існувало коаліції", - заявив Зеленський, слова якого наводить прес-служба адміністрації президента."

Богдан: Дострокові парламентські вибори в Україні можуть відбутись 21 липня Юридических оснований для досрочных парламентских выборов нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 7019
показать весь комментарий
11.03.2021 10:20 Ответить
"Коаліція існує в форматі монобільшості...."
"Партійна коаліція - форма співпраці між політичними партіями, які, спираючись на існуючі можливості та умови, об'єднуються задля реалізації поставленої мети.
Партії, що утворюють коаліцію, як правило, відрізняються якими-небудь програмними установками, але в той же час поділяють загальні програмні цілі
За кількістю учасників партійні коаліції поділяються на двопартійні та багатопартійні"

Якби ж у нас був незалежний КСУ...
показать весь комментарий
11.03.2021 10:23 Ответить
А то, что ВР не доверяют 76% населения, то это не основание... ( украинцы не доверяют: чиновникам (78%), судам (77%), Верховной Раде (76%), правительству Украины (75%)....
показать весь комментарий
11.03.2021 10:27 Ответить
Ха ! останні опитування щодо довіри до держорганів,певно,рік тому проводились,коли баланс довіри до президента став від'ємним...
показать весь комментарий
11.03.2021 11:43 Ответить
Раз Разумков об роспуске парламента заявляет, и не первый раз, Значит чувствует своей жо..ой, что скоро народ Украины посадит на вилы или расстреляет этих СЛУГ ОЛИГАРХОВ, как в фильме, благодаря которому они пробрались к кормушке,
показать весь комментарий
11.03.2021 10:29 Ответить
Блін! А в 19-му вони були?
показать весь комментарий
11.03.2021 11:12 Ответить
 
 