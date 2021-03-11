627 15
Юридичних підстав для дострокових парламентських виборів немає, - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Юридичних підстав для оголошення дострокових парламентських виборів немає. Крім того, політсили не готові на 100% до виборчої кампанії.
Таку думку висловив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Юридичних підстав для "досрочки" немає, бо Рада працює, Уряд працює, коаліція існує у форматі монобільшості. Тобто підстав для розпуску немає", - сказав він.
При цьому Разумков вважає, що сьогодні ні в кого немає повномасштабної 100-відсоткової готовності до виборчої кампанії.
"Хтось за структурою не зможе це забезпечити, хтось не зможе забезпечити це фінансово, хтось не зможе це забезпечити електорально, а хтось не зможе це забезпечити медійно", - додав голова ВР.
Топ коментарі
+6 simple spinning
показати весь коментар11.03.2021 10:10
+6 Стрелок
показати весь коментар11.03.2021 10:11
+2 Oracle Tudor
показати весь коментар11.03.2021 10:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Офіційний сайт Президента України: Володимир Зеленський: Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є вкрай низька довіра громадян України до цієї інституції
продажная девка политики (17 января 1930 года)." - Йозеф Геббельс
"Під час консультацій він повідомив, що причиною розпуску парламенту є низька довіра до цієї інституції. "Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції - чотири відсотки (...) Юридична підстава для розпуску - з 2016 року не існувало коаліції", - заявив Зеленський, слова якого наводить прес-служба адміністрації президента."
Богдан: Дострокові парламентські вибори в Україні можуть відбутись 21 липня
"Партійна коаліція - форма співпраці між політичними партіями, які, спираючись на існуючі можливості та умови, об'єднуються задля реалізації поставленої мети.
Партії, що утворюють коаліцію, як правило, відрізняються якими-небудь програмними установками, але в той же час поділяють загальні програмні цілі
За кількістю учасників партійні коаліції поділяються на двопартійні та багатопартійні"
Якби ж у нас був незалежний КСУ...