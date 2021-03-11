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Новини Політика України
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Юридичних підстав для дострокових парламентських виборів немає, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Юридичних підстав для дострокових парламентських виборів немає, - Разумков

Юридичних підстав для оголошення дострокових парламентських виборів немає. Крім того, політсили не готові на 100% до виборчої кампанії.

Таку думку висловив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Юридичних підстав для "досрочки" немає, бо Рада працює, Уряд працює, коаліція існує у форматі монобільшості. Тобто підстав для розпуску немає", - сказав він.

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При цьому Разумков вважає, що сьогодні ні в кого немає повномасштабної 100-відсоткової готовності до виборчої кампанії.

"Хтось за структурою не зможе це забезпечити, хтось не зможе забезпечити це фінансово, хтось не зможе це забезпечити електорально, а хтось не зможе це забезпечити медійно", - додав голова ВР.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Серьёзно ? А в 2019 году были ?
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11.03.2021 10:10
+6
так и в 2019 году небыло
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11.03.2021 10:11
+2
Для выборов нужны политические основания, а не юридические так как "Юриспруденция -
продажная девка политики (17 января 1930 года)." - Йозеф Геббельс
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11.03.2021 10:13
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нет/ а чего ещё нет?
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11.03.2021 10:06 Відповісти
Нет, пока, человека в противовес, так называемых гетьманами. Все переболели ковидом.
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11.03.2021 10:12 Відповісти
барыга сам придумывает себе страшилки и сам же их опровергает. Он не понимает что читателям это не интересно.
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11.03.2021 10:33 Відповісти
Серьёзно ? А в 2019 году были ?
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11.03.2021 10:10 Відповісти
Були,та сплили... Юридических оснований для досрочных парламентских выборов нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 5960
Офіційний сайт Президента України: Володимир Зеленський: Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є вкрай низька довіра громадян України до цієї інституції
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11.03.2021 10:26 Відповісти
Я Вас зрозумiв , пан . Але маю думку , що все це закiнчится " грандиозным шухером " . Бажано щоб Ненька пiсля цого була жива ... Вiдбудуемо .
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11.03.2021 10:57 Відповісти
так и в 2019 году небыло
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11.03.2021 10:11 Відповісти
Для выборов нужны политические основания, а не юридические так как "Юриспруденция -
продажная девка политики (17 января 1930 года)." - Йозеф Геббельс
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11.03.2021 10:13 Відповісти
Сейчас Белингкат 5й сезон "СЛУГА НАРОДА" покажет и появятся причині.
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11.03.2021 10:17 Відповісти
Ґе !
"Під час консультацій він повідомив, що причиною розпуску парламенту є низька довіра до цієї інституції. "Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції - чотири відсотки (...) Юридична підстава для розпуску - з 2016 року не існувало коаліції", - заявив Зеленський, слова якого наводить прес-служба адміністрації президента."

Богдан: Дострокові парламентські вибори в Україні можуть відбутись 21 липня Юридических оснований для досрочных парламентских выборов нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 7019
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11.03.2021 10:20 Відповісти
"Коаліція існує в форматі монобільшості...."
"Партійна коаліція - форма співпраці між політичними партіями, які, спираючись на існуючі можливості та умови, об'єднуються задля реалізації поставленої мети.
Партії, що утворюють коаліцію, як правило, відрізняються якими-небудь програмними установками, але в той же час поділяють загальні програмні цілі
За кількістю учасників партійні коаліції поділяються на двопартійні та багатопартійні"

Якби ж у нас був незалежний КСУ...
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11.03.2021 10:23 Відповісти
А то, что ВР не доверяют 76% населения, то это не основание... ( украинцы не доверяют: чиновникам (78%), судам (77%), Верховной Раде (76%), правительству Украины (75%)....
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11.03.2021 10:27 Відповісти
Ха ! останні опитування щодо довіри до держорганів,певно,рік тому проводились,коли баланс довіри до президента став від'ємним...
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11.03.2021 11:43 Відповісти
Раз Разумков об роспуске парламента заявляет, и не первый раз, Значит чувствует своей жо..ой, что скоро народ Украины посадит на вилы или расстреляет этих СЛУГ ОЛИГАРХОВ, как в фильме, благодаря которому они пробрались к кормушке,
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11.03.2021 10:29 Відповісти
Блін! А в 19-му вони були?
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11.03.2021 11:12 Відповісти
 
 