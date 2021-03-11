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Медики, отказавшиеся вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку позже, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество

Медики, отказавшиеся вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку позже, - Минздрав

Медицинские работники, отказавшиеся делать прививки от COVID-19 вакциной Сovisheld, все равно будут иметь возможность повторно записаться на бесплатную иммунизацию другим препаратом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Когда захочет, он (медицинский работник. - Ред.) должен сообщить своему работодателю и, поскольку это организованный коллектив, то тогда больницы связываются с региональным координатором, и они уже думают, в какую очередь записать человека, который хочет вакцинироваться", - рассказали в Минздраве.

Кроме этого, как отметили в Минздраве, если врач отказывается вакцинироваться конкретным препаратом, после этого он все равно может обратиться к своему работодателю и его могут записать в очередь на вакцинацию, когда появится возможность сделать прививку другой вакциной.

В министерстве также добавили, что врач может отказаться от прививки на основании того, что он не хочет вакцинироваться.

"Врачи не могут упустить возможности повторно вакцинироваться в случае отказа. Никто не может потерять такой возможности, если он захочет. До тех пор, пока у нас продолжается кампания по вакцинации, все могут вакцинироваться", - подытожили в Минздраве.

Читайте: В одной из больниц Черновцов ни один медик не хочет вакцинироваться от COVID-19, - ОГА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Значить ковід менш шкідливий за прививку, медики такі попробуй їх обдурити Медики, отказавшиеся вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку позже, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7268
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11.03.2021 10:35
+1
Я бы все же закупила партию российского "Спутника" и организовала пункты ее прививки при отделениях СБУ по всей Украине. Медики, отказавшиеся вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку позже, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5779
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11.03.2021 10:20
+1
щось тут не так. стєпашка трубіт про оранжеві і красні зони, про нехватку ліжок, про чудову вакцину, а мєдікі не хочуть.
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11.03.2021 10:21
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Я бы все же закупила партию российского "Спутника" и организовала пункты ее прививки при отделениях СБУ по всей Украине. Медики, отказавшиеся вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку позже, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5779
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11.03.2021 10:20 Ответить
щось тут не так. стєпашка трубіт про оранжеві і красні зони, про нехватку ліжок, про чудову вакцину, а мєдікі не хочуть.
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11.03.2021 10:21 Ответить
АХРЕНЕТЬ! медики, шо отказались от прививки, штраф! и в случае заболевания ковид-ом- лечение за свои бабки! не... ну шо это за государство такое идиотское, ну и падлы!!!
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11.03.2021 10:22 Ответить
может они что-то про кови-шит знают?
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11.03.2021 10:40 Ответить
шо они могут знать, если у них дипломы за сало куплены... Медики, отказавшиеся вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку позже, - Минздрав - Цензор.НЕТ 999
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11.03.2021 10:46 Ответить
Но инстинкты никто не отменял, даже у 73%
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11.03.2021 11:08 Ответить
не, я к тому, шо беззубое государство не может вакцинацию провести, то как Держава собирается против путлера воевать??? опять, как в старые добрые времена - "мы будем гнать женщин-детей и пусть попробуют стрелять"... это ж вопще, нонсенс.. на войне, и не стрелять... ужос ***...
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11.03.2021 11:17 Ответить
нема в Україні стільки сала..
у найбільш скорумпованому Львівському медуніверситеті всі заліки- за "зелені"...
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11.03.2021 11:15 Ответить
Значить ковід менш шкідливий за прививку, медики такі попробуй їх обдурити Медики, отказавшиеся вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку позже, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7268
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11.03.2021 10:35 Ответить
Головне тут слово це ПОЛУЧІТЬ ПРІВІВКУ.
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11.03.2021 10:35 Ответить
Треба примусово привити всіх президентів, міністрів, депутатів, судей, прокурорів, митників та керівництво НБУ.
А ми тим часом купимо поп-корн...
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11.03.2021 10:44 Ответить
Медичні працівники, які відмовилися робити щеплення проти COVID-19 вакциною Сovisheld, все одно матимуть можливість повторно записатися на безкоштовну імунізацію іншим препаратом.
про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
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вони реально йо...нуті у МОЗ.
цЕ ОЗНАЧАЄ,ЩО ІНДІЙСЬКЕ ЩОСЬ провакцинуєш тепер лише вчителям (вони ніколи Владі не відмовляють)....
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11.03.2021 11:12 Ответить
 
 