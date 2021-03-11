Медики, отказавшиеся вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку позже, - Минздрав

Медицинские работники, отказавшиеся делать прививки от COVID-19 вакциной Сovisheld, все равно будут иметь возможность повторно записаться на бесплатную иммунизацию другим препаратом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Когда захочет, он (медицинский работник. - Ред.) должен сообщить своему работодателю и, поскольку это организованный коллектив, то тогда больницы связываются с региональным координатором, и они уже думают, в какую очередь записать человека, который хочет вакцинироваться", - рассказали в Минздраве.

Кроме этого, как отметили в Минздраве, если врач отказывается вакцинироваться конкретным препаратом, после этого он все равно может обратиться к своему работодателю и его могут записать в очередь на вакцинацию, когда появится возможность сделать прививку другой вакциной.

В министерстве также добавили, что врач может отказаться от прививки на основании того, что он не хочет вакцинироваться.

"Врачи не могут упустить возможности повторно вакцинироваться в случае отказа. Никто не может потерять такой возможности, если он захочет. До тех пор, пока у нас продолжается кампания по вакцинации, все могут вакцинироваться", - подытожили в Минздраве.

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