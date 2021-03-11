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Медики, які відмовилися вакцинуватися проти COVID-19, можуть отримати щеплення пізніше, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Медики, які відмовилися вакцинуватися проти COVID-19, можуть отримати щеплення пізніше, - МОЗ

Медичні працівники, які відмовилися робити щеплення проти COVID-19 вакциною Сovisheld, все одно матимуть можливість повторно записатися на безкоштовну імунізацію іншим препаратом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

"Коли захоче, він (медичний працівник. - Ред.) має повідомити свого роботодавця і, оскільки це організований колектив, то тоді лікарні зв'язуються з регіональним координатором, і вони вже думають, в яку чергу вписати людину, яка хоче вакцинуватися лікар", - розповіли в МОЗ.

Крім цього, як зазначили в МОЗ, якщо лікар відмовляється вакцинуватися конкретним препаратом, після цього він все одно може звернутися до свого роботодавця і його можуть записати у чергу на вакцинацію, коли з'явиться можливість зробити щеплення іншою вакциною.

У міністерстві також додали, що лікар може відмовитися від щеплення на підставі того, що він не хоче вакцинуватися.

"Лікарі не можуть втратити можливості повторно вакцинуватися у разі відмови. Ніхто не може втратити такої можливості, якщо він захоче. Доти, допоки у нас триває кампанія з вакцинації, усі можуть вакцинуватися", — підсумували в МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одній з лікарень Чернівців жоден медик не хоче вакцинуватися проти COVID-19, - ОДА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Значить ковід менш шкідливий за прививку, медики такі попробуй їх обдурити Медики, отказавшиеся вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку позже, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7268
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11.03.2021 10:35
+1
Я бы все же закупила партию российского "Спутника" и организовала пункты ее прививки при отделениях СБУ по всей Украине. Медики, отказавшиеся вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку позже, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5779
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11.03.2021 10:20
+1
щось тут не так. стєпашка трубіт про оранжеві і красні зони, про нехватку ліжок, про чудову вакцину, а мєдікі не хочуть.
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11.03.2021 10:21
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Я бы все же закупила партию российского "Спутника" и организовала пункты ее прививки при отделениях СБУ по всей Украине. Медики, отказавшиеся вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку позже, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5779
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11.03.2021 10:20 Відповісти
щось тут не так. стєпашка трубіт про оранжеві і красні зони, про нехватку ліжок, про чудову вакцину, а мєдікі не хочуть.
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11.03.2021 10:21 Відповісти
АХРЕНЕТЬ! медики, шо отказались от прививки, штраф! и в случае заболевания ковид-ом- лечение за свои бабки! не... ну шо это за государство такое идиотское, ну и падлы!!!
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11.03.2021 10:22 Відповісти
может они что-то про кови-шит знают?
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11.03.2021 10:40 Відповісти
шо они могут знать, если у них дипломы за сало куплены... Медики, отказавшиеся вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку позже, - Минздрав - Цензор.НЕТ 999
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11.03.2021 10:46 Відповісти
Но инстинкты никто не отменял, даже у 73%
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11.03.2021 11:08 Відповісти
не, я к тому, шо беззубое государство не может вакцинацию провести, то как Держава собирается против путлера воевать??? опять, как в старые добрые времена - "мы будем гнать женщин-детей и пусть попробуют стрелять"... это ж вопще, нонсенс.. на войне, и не стрелять... ужос ***...
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11.03.2021 11:17 Відповісти
нема в Україні стільки сала..
у найбільш скорумпованому Львівському медуніверситеті всі заліки- за "зелені"...
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11.03.2021 11:15 Відповісти
Значить ковід менш шкідливий за прививку, медики такі попробуй їх обдурити Медики, отказавшиеся вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку позже, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7268
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11.03.2021 10:35 Відповісти
Головне тут слово це ПОЛУЧІТЬ ПРІВІВКУ.
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11.03.2021 10:35 Відповісти
Треба примусово привити всіх президентів, міністрів, депутатів, судей, прокурорів, митників та керівництво НБУ.
А ми тим часом купимо поп-корн...
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11.03.2021 10:44 Відповісти
Медичні працівники, які відмовилися робити щеплення проти COVID-19 вакциною Сovisheld, все одно матимуть можливість повторно записатися на безкоштовну імунізацію іншим препаратом.
про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
-------------------------
вони реально йо...нуті у МОЗ.
цЕ ОЗНАЧАЄ,ЩО ІНДІЙСЬКЕ ЩОСЬ провакцинуєш тепер лише вчителям (вони ніколи Владі не відмовляють)....
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11.03.2021 11:12 Відповісти
 
 