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Монича переизбрали главой Совета Судей
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Главой Совета судей Украины переизбран судья 7-го административного суда Богдан Монич.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вчера после оглашения результатов (голосования по обновленному составу Совета судей. - Ред.) Совет судей собрался на свое первое организационное заседание: был избран глава Совета судей, заместитель главы Совета судей и секретарь совета судей. Главой Совета судей был избран я, заместителем главы Совета судей - судья Хозяйственного суда Киева Оксана Марченко", - сказал Монич.
Отмечается, что делегаты съезда в четверг изберут еще трех членов Совета судей.
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показать весь комментарий11.03.2021 11:06 Ответить Мне нравится 0
Александр Галушка 432e6fdb
показать весь комментарий11.03.2021 12:21 Ответить Мне нравится 0
Дорогой Я
показать весь комментарий11.03.2021 14:39 Ответить Мне нравится 0
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