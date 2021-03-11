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Моніча переобрали головою Ради Суддів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Моніча переобрали головою Ради Суддів

Головою Ради суддів України переобрано суддю 7-го адміністративного суду Богдана Моніча.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вчора після оголошення результатів (голосування за оновленим складом Ради суддів. - Ред.) Рада суддів зібралася на своє перше організаційне засідання: був обраний глава Ради суддів, заступник голови Ради суддів і секретар ради суддів. Головою Ради суддів був обраний я, заступником голови ради суддів - суддя Господарського суду Києва Оксана Марченко", - сказав Монич.

Зазначається, що делегати з'їзду в четвер оберуть ще трьох членів Ради суддів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З'їзд суддів не обрав суддю КС через велику кількість зіпсованих бюлетенів у другому турі голосування

Автор: Анастасія Потіха
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Судья Хозяйственного суда Киева Оксана Марченко Монича переизбрали главой Совета Судей - Цензор.НЕТ 7759 знакомое имя
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11.03.2021 11:06 Відповісти
Тепер заживемо!
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11.03.2021 12:21 Відповісти
Вы судья?
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11.03.2021 14:39 Відповісти
 
 