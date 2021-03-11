Моніча переобрали головою Ради Суддів

Головою Ради суддів України переобрано суддю 7-го адміністративного суду Богдана Моніча.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вчора після оголошення результатів (голосування за оновленим складом Ради суддів. - Ред.) Рада суддів зібралася на своє перше організаційне засідання: був обраний глава Ради суддів, заступник голови Ради суддів і секретар ради суддів. Головою Ради суддів був обраний я, заступником голови ради суддів - суддя Господарського суду Києва Оксана Марченко", - сказав Монич.

Зазначається, що делегати з'їзду в четвер оберуть ще трьох членів Ради суддів.

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