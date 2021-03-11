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Мобильный госпиталь, развернутый в Ивано-Франковской области, начал принимать COVID-пациентов: ни один больной не отказался от госпитализации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Мобильный госпиталь, развернутый в Ивано-Франковской области, начал принимать COVID-пациентов: ни один больной не отказался от госпитализации

На Прикарпатье мобильный госпиталь, развернутый на территории Богородчанской больницы, принял уже пять COVID-больных.

Об этом Укринформу сообщил генеральный директор КНП "Богородчанская центральная больница" Иван Коляджин, передает Цензор.НЕТ.

Он также отметил, что ни один больной не отказался от госпитализации в мобильный госпиталь.

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Вчера мобильный госпиталь в Богородчанах начал принимать первых больных коронавирусом. После обеда первой сюда поступила женщина из Богородчанского района с двусторонней пневмонией. В Богородчанской больнице из 250 койко-мест заняты 230. Остальные оставили в резерве для тяжелых больных.

Полевой госпиталь на 120 койко-мест развернули на территории Богородчанской больницы в конце февраля. В модулях госпиталя ГСЧС каждое койко-место обеспечено кислородным концентратором, оборудование позволяет контролировать сатурацию, пульс и артериальное давление каждого больного. Мобильный госпиталь будут обслуживать 6 медицинских бригад под руководством директора Богородчанской ЦБ Ивана Коляджина. Сюда будут доставлять больных COVID-19 не только из Богородчанской громады, но и из всех районов Прикарпатья.

Ивано-Франковская область с 26 февраля находится в красной зоне эпидемиологической опасности.
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Как показательно: первая женщина - из района. Да и остальные в большинстве будут оттуда. Они же люди второго сорта. Если бы была из обладминистрации, вот это была бы новость. Хотя всем: и из районов и из обладминистрации желаю не болеть и не попадать ни в мобильные госпитали, ни в стационары, ни в ВИП-палаты.
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11.03.2021 14:07 Ответить
Вот если-бы ни один не отказался от вакцинации...
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11.03.2021 14:50 Ответить
 
 