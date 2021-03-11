Мобільний госпіталь, розгорнутий в Івано-Франківській області, почав приймати COVID-пацієнтів: жоден хворий не відмовився від госпіталізації

На Прикарпатті мобільний госпіталь, розгорнутий на території Богородчанської лікарні, прийняв вже п'ять COVID-хворих.

Про це Укрінформу повідомив генеральний директор КНП "Богородчанська центральна лікарня" Іван Коляджин, передає Цензор.НЕТ.

Він також зауважив, що жодний хворий не відмовився від госпіталізації у мобільний шпиталь.

Як повідомляло агентство, учора мобільний госпіталь у Богородчанах почав приймати перших хворих на коронавірус. По обіді першою сюди поступила жінка з Богородчанського району з двобічною пневмонією. У Богородчанській лікарні з 250 ліжко-місць зайняті 230. Решта залишили у резерві для важких хворих.

Польовий шпиталь на 120 ліжко-місць розгорнули на території Богородчанської лікарні наприкінці лютого. У модулях госпіталю ДСНС кожне ліжко-місце забезпечене кисневим концентратором, обладнання дозволяє контролювати сатурацію, пульс та артеріальний тиск кожного хворого. Мобільним госпіталем опікуватимуться 6 медичних бригад під керівництвом директора Богородчанської ЦЛ Івана Коляджина. Сюди доправлятимуть хворих на COVID-19 не лише з Богородчанської громади, але й з усіх районів Прикарпаття.

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Івано-Франківська область з 26 лютого перебуває у червоній зоні епідеміологічної небезпеки.