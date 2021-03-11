Цель России - федерализация, раскол и поглощение Украины, - Резников
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Конечной целью Российской Федерации является уничтожение Украины как государства и ее поглощение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Обозревателю" заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Вице-премьер отметил, что именно этим объясняются все провокации оккупантов на Донбассе и очередное обострение на фронте.
"Ничего нового. С одной стороны, (Россия. - Ред.) хочет рассказать миру, что они так называемые посредники, а не сторона международного вооруженного конфликта, а Украина должна вести прямой диалог с оккупационными режимами. Второе - они поднимают ставки, понимая, что для нас важна жизнь каждого человека, чтобы мы испугались и пошли им на уступки", - объяснил Резников.
В то же время, он заявил, что ВСУ способны дать отпор российскому агрессору, несмотря на его преступные планы.
"Их цель - сделать шаг к уничтожению Украины как государства, поскольку они хотят господствовать в границах бывшей Российской империи. И как промежуточный вариант - федерализация Украины, а дальше - раскол и поглощение страны, как это было чуть больше чем сто лет назад - в 1917 году", - сказал Резников.
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Зокрема, 34 депутати проголосували за те, щоб підготувати відповідну законодавчу базу для цього.
У документі йдеться про те, що перелічені партії працюють в інтересах Росії.
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