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Мета Росії - федералізація, розкол і поглинання України, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство Війна в Україні

Мета Росії - федералізація, розкол і поглинання України, - Резніков

Кінцевою метою Російської Федерації є знищення України як держави та її поглинання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Віцепрем'єр зазначив, що саме цим пояснюються всі провокації окупантів на Донбасі і чергове загострення на фронті.

"Нічого нового. З одного боку, (Росія. – Ред.) хоче розповісти світу, що вони так звані посередники, а не сторона міжнародного збройного конфлікту, а Україна має вести прямий діалог з окупаційними режимами. З другого, – вони підвищують ставки, розуміючи, що для нас важливе життя кожної людини, щоб ми злякалися і пішли їм на поступки", – пояснив Резніков.

Водночас він висловив упевненість у тому, що ЗСУ здатні дати відсіч російському агресору, незважаючи на його злочинні плани.

"Їхня мета – зробити крок до знищення України як держави, оскільки вони хочуть панувати в межах колишньої Російської імперії. І як проміжний варіант – федералізація України, а далі – розкол і поглинання країни, як це було трохи більш ніж сто років тому – 1917 року", – сказав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається розширити своє пропагандистське мовлення до Маріуполя і Нової Каховки, - Резніков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Новая власть продолжает делать для себя подобные "открытия"...об этом все говорят с 2014 года....но у этих свой путь через глаза Пукина... Цель России - федерализация, раскол и поглощение Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 3916
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11.03.2021 11:42
+10
Ошибаешься,орда обокрала Русь и присвоила ее идентичность себе. А кого больше всего ненавидит вор? Да того,кого он обокрал, поскольку обокраный всегда будет ходячим доказательством его преступления.Поэтому помесь угрофинов и орды, весь этот мокшанский и прочий угрофинский сброд всегда будет стремиться уничтожить Украину, как живое доказательство своих преступлений
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11.03.2021 11:56
+10
******* росіяни,як вони самі себе назвали у 1721р,якраз триста років назад, жодного стосунку до Русі не мали і не мають, До чого ваш коментар?
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11.03.2021 12:10
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У орды нет единой цели . Это сброд .
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11.03.2021 11:40 Відповісти
Ошибаешься,орда обокрала Русь и присвоила ее идентичность себе. А кого больше всего ненавидит вор? Да того,кого он обокрал, поскольку обокраный всегда будет ходячим доказательством его преступления.Поэтому помесь угрофинов и орды, весь этот мокшанский и прочий угрофинский сброд всегда будет стремиться уничтожить Украину, как живое доказательство своих преступлений
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11.03.2021 11:56 Відповісти
"орда обокрала Русь и присвоила ее идентичность себе"??...у давніх українців була ідентичність ******** росіян???...як то кажуть, не нада нам такої ідентичності...
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11.03.2021 12:01 Відповісти
******* росіяни,як вони самі себе назвали у 1721р,якраз триста років назад, жодного стосунку до Русі не мали і не мають, До чого ваш коментар?
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11.03.2021 12:10 Відповісти
Про яку орду тоді йдеться?
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11.03.2021 12:24 Відповісти
...про тебе.."вікторе хведеровечу "януковичу"-"лугандонівську"...
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11.03.2021 12:39 Відповісти
Ясно. Русь була така, як зараз "лугандон". З Ваших Високошановних Слів, принаймні. Я вже вірю, шо РУС та віРУС є однокорінними словами.
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11.03.2021 12:48 Відповісти
Новая власть продолжает делать для себя подобные "открытия"...об этом все говорят с 2014 года....но у этих свой путь через глаза Пукина... Цель России - федерализация, раскол и поглощение Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 3916
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11.03.2021 11:42 Відповісти
А закон про місцеві референдуми їй в цьому допоможе
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11.03.2021 11:42 Відповісти
якщо Резніков все це розуміє, то чому тоді периодично генерує думки стосовно перемовин зі свинособачим лептєстаном?
З терористами не ведуть пермовин, їх знищують.
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11.03.2021 11:43 Відповісти
это театр для европы - там очень хотят "чтоб как-то мирно все обошлось"
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11.03.2021 11:45 Відповісти
Як у Югославії.
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11.03.2021 12:02 Відповісти
Блин, откровение для кого то, на тридцатый год. Да вы военную доктрину РФ почитайте, там с середины 90х, ничего не поменялось. Когда уже в руководстве страны появятся люди с мозгами, сколько можно уже наблюдать эту дремучую тупость...
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11.03.2021 11:43 Відповісти
«Вице-премьер отметил, что именно этим объясняются все провокации оккупантов на Донбассе и очередное обострение на фронте»
И не только на фронте
В середине Украины на должностях много сепаратистов , которых вытянул социальный лифт фсб
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11.03.2021 11:51 Відповісти
Поглинання України Кацапстаном закінчиться для нього розпадом, адже якщо повстануть українці, то просто знищать путлерівський режим та підбурять неросійські народи та росіян з регіонів до відокремлення від Москви. Нехай цей облізлий, плішивий карлик і не думає робити шкоди Україні, оскільки в складі Парашки залишаться лише землі колишнього Московського царства без нафти, газу, золота, алмазів та інших ресурсів, і тоді подивимося як вони виживуть.
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11.03.2021 11:52 Відповісти
это что знает цель расии, но это чмо не может сказать что хочет получить в этой ситуации Украина и как выйти из этой ситуации победителем...
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11.03.2021 11:57 Відповісти
Чечню два глотали....трупов с обоих сторон полмиллиона...,если не больше по словам покойной Анны Политковской...
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11.03.2021 11:59 Відповісти
Цель России - федерализация, раскол и поглощение Украины/ А еще в прошлом году-на шестом году войны-Резников и его компания этого не понимали. Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук/ Очень доволен работой Кравчука в ТКГ, сейчас есть достижения, - Зеленский.Байден вразумил и направил.
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11.03.2021 11:59 Відповісти
Мы уже несколько лет слышим такие "крылатые" фразы.
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11.03.2021 12:01 Відповісти
Крысы Мавзолейные,ваше ОРДЛО за 7 лет превратилась в дерьмо...с праздникком... Мета Росії - федералізація, розкол і поглинання України, - Резніков - Цензор.НЕТ 2987
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11.03.2021 12:01 Відповісти
Тут интересно другое...жители ОРДЛО ездят за покупками по Донбассу который украинский...знаете что говорят...мы быдлом стали в концлагере рюсскава мира... Мета Росії - федералізація, розкол і поглинання України, - Резніков - Цензор.НЕТ 523поздравляю...
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11.03.2021 12:05 Відповісти
http://ic.pics.livejournal.com/kungurov/12111257/128762/128762_original.png

Она, рассея, только подобное и может предложить.
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11.03.2021 12:25 Відповісти
Депутати Рівнеради вимагають заборонити проросійські партії

Сьогодні, 11 березня, під час сесії депутати Рівненської міської ради проголосували за заборону 5 політичних партій. Мова йде про такі партії: ОПЗЖ, "Партія Шарія", "Опозиційний блок", "Партія перемоги Пальчевського", партія "Наші".
Зокрема, 34 депутати проголосували за те, щоб підготувати відповідну законодавчу базу для цього.
У документі йдеться про те, що перелічені партії працюють в інтересах Росії.
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11.03.2021 12:27 Відповісти
От ******* поговорити тай популізмом голову задурити ..а де ж конкретні справи, щоб реально завадити подальшій агресії?.ЧОМУ ДОСІ УКРАЇНА НЕ В НАТО???..,чому скрізь присутня корупція ..популізм , зрада ,показуха та клоунада ..?Де реальні кроки протидії планам агресору ,де тисячі новітніх безпілотників ,вертольотів ,та літаків,де масштабне впровадження новітього озброєння,..чому досі не побудований патронний завод..,чому досі в воюючій країні не охоплено все населення для створення загальнонаціональної територіальної самооборони ,чому так довго телеканили підзвітні агресору мали вплив на населення України..???
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11.03.2021 12:31 Відповісти
А яка ним з цього вигіда? Тільки без політичної шелухи. Їм треба іржаві хмельницьки тролейбуси. Вонючу дирку сортіра на автовокзалі Шепетівки. Те що їм треба вони добьються і тим, що в них є і зараз. Треба було би окупувати, вони би окупували. Но навіщо? Ми самі добре справляємося із своїм знищенням.
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11.03.2021 12:55 Відповісти
русскій?
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11.03.2021 15:17 Відповісти
Як та на Ростові Вітя. Не жалкуєшь, що все так бездарно просрав?
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11.03.2021 18:00 Відповісти
Досить декларацій, де конкретні дії по зміцненню обороноздатності і знищенню п'ятої колони?
зелені малахольні клептомани - є політичними імпотентами!

ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ В РАДУ І ІМПІЧМЕНТ ЗЕЛЬКІ - ОСЬ ШЛЯХ З ТОГО БОЛОТА ДЕ МИ ЗАРАЗ!
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11.03.2021 12:58 Відповісти
Не думаю, что поглощение. Создание марионеточного государства по типу Белоруссии.
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11.03.2021 13:03 Відповісти
Бєлая + Вєлікая - Малая = 0. Математичний парадокс.
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11.03.2021 13:20 Відповісти
інколи думаєш що ці зєбіли читають пости патріотів за 2014 рік.
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11.03.2021 13:26 Відповісти
Плохо то что украинцам не дано через украинские ОБЩИНЫ прийти к управлению своим государством и они больше доверяют это иностранным управленцам ,потому государство Украина столетиями находиться в подвешенном состоянии. Украинцы не ленитесь управлять своим государством, а устав со своими доработками возьмите у еврейской общины. Московия подсказывает что Федерация это хорошо, что если буде левобережная буферная часть Украины с нарида Украины, то для правобережной части это будет хорошо для за щиты своих границ по Днепру, и Новопросия никому не мешает, у них даже газ будет дешевле и электроэнергия и у каждого ТВ каналы с Мацквы. А если будет полно масштабное наступление ,то не один дом на левобережье Украины не пострадает
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11.03.2021 13:36 Відповісти
И ЛОПНУТЬ КАК СССР )))
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12.03.2021 12:21 Відповісти
 
 