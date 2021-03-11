Мета Росії - федералізація, розкол і поглинання України, - Резніков
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Кінцевою метою Російської Федерації є знищення України як держави та її поглинання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
Віцепрем'єр зазначив, що саме цим пояснюються всі провокації окупантів на Донбасі і чергове загострення на фронті.
"Нічого нового. З одного боку, (Росія. – Ред.) хоче розповісти світу, що вони так звані посередники, а не сторона міжнародного збройного конфлікту, а Україна має вести прямий діалог з окупаційними режимами. З другого, – вони підвищують ставки, розуміючи, що для нас важливе життя кожної людини, щоб ми злякалися і пішли їм на поступки", – пояснив Резніков.
Водночас він висловив упевненість у тому, що ЗСУ здатні дати відсіч російському агресору, незважаючи на його злочинні плани.
"Їхня мета – зробити крок до знищення України як держави, оскільки вони хочуть панувати в межах колишньої Російської імперії. І як проміжний варіант – федералізація України, а далі – розкол і поглинання країни, як це було трохи більш ніж сто років тому – 1917 року", – сказав Резніков.
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З терористами не ведуть пермовин, їх знищують.
И не только на фронте
В середине Украины на должностях много сепаратистов , которых вытянул социальный лифт фсб
Она, рассея, только подобное и может предложить.
Сьогодні, 11 березня, під час сесії депутати Рівненської міської ради проголосували за заборону 5 політичних партій. Мова йде про такі партії: ОПЗЖ, "Партія Шарія", "Опозиційний блок", "Партія перемоги Пальчевського", партія "Наші".
Зокрема, 34 депутати проголосували за те, щоб підготувати відповідну законодавчу базу для цього.
У документі йдеться про те, що перелічені партії працюють в інтересах Росії.
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