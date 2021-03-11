РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4684 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
14 858 17
Минрегионразвития (137) Алексей Чернышов (94)

Минрегион решил разделить территорию Украины на 10 функциональных зон

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минрегион решил разделить территорию Украины на 10 функциональных зон

Министерство развития громад и территорий (Минрегион) разрабатывает проект разделения территории Украины на 10 функциональных зон.

"Разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам", - говорится в сообщении пресс-службы министерства со ссылкой на министра развития громад и территорий Алексея Чернышова, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не в области, как было раньше - а территориям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минрегион опубликовал атлас нового админустройства Украины

"Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти - горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы", - сказал Чернышов.

Согласно сообщению, на данный момент определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года: Горные территории Украинских Карпат; Макрорегион "Азов-Черное море"; Приграничные регионы; Пограничные территории в неблагоприятных условиях; Временно оккупированные территории Украины; Природоохранные территории; Городские агломерации; Центры экономического развития; Монофункциональные старопромышленные города; Сельские территории в неблагоприятных условиях.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
цікаво, а скільки грошей закладено на цей "геніяльний" проєкт?
показать весь комментарий
11.03.2021 12:21
+4
Ні на що не намЬОківаю.

11:38 Цель России - федерализация, раскол и поглощение Украины, - Резников
показать весь комментарий
11.03.2021 12:26
+2
ну на карту нарисовать, это проэктировщику лямов 10, потом нужно согласовать с водоканалом пожарником и газовой службой, смета полностью не готова.
показать весь комментарий
11.03.2021 12:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цікаво, а скільки грошей закладено на цей "геніяльний" проєкт?
показать весь комментарий
11.03.2021 12:21 Ответить
Ні на що не намЬОківаю.

11:38 Цель России - федерализация, раскол и поглощение Украины, - Резников
показать весь комментарий
11.03.2021 12:26 Ответить
у мінрегіону нема повноважень на такий розкол і в конституції такого нема
показать весь комментарий
11.03.2021 14:21 Ответить
ну на карту нарисовать, это проэктировщику лямов 10, потом нужно согласовать с водоканалом пожарником и газовой службой, смета полностью не готова.
показать весь комментарий
11.03.2021 12:26 Ответить
ТАК.
ЦЕ ЕЛЕМЕНТ ФЕДЕРАЛІЗАЦІЇ.
показать весь комментарий
11.03.2021 12:34 Ответить
Це початок федералізації, чого так добивається Путін. Українці схаменіться, у вас що це найбільша проблема в державі під час агресії Росії.
показать весь комментарий
11.03.2021 13:24 Ответить
-Ти де?
- На зоні.
- На якій?
- Та какаяразніца...
показать весь комментарий
11.03.2021 12:45 Ответить
Початок плану росії по федералізації? Чи ні?
показать весь комментарий
11.03.2021 12:54 Ответить
федералізація можлива ,але не за кремлівськими планами іч не під час війни..
а укрупнення ЕКОНОМІЧНИХ ОДНОТИПНИХ ТЕРИТОРІЙ-НІЧОГО В ЦЬОМУ ПОГАНОГО НЕМАЄ..
показать весь комментарий
11.03.2021 13:00 Ответить
дебилы #ть !
показать весь комментарий
11.03.2021 13:01 Ответить
без прив'язки до встановлених кордонів
А ОСЬ ЦЕ- МАЯЧНЯ..
показать весь комментарий
11.03.2021 13:02 Ответить
ПРОГРАМИ -ЦЕ БЮДЖЕТИ..

БЮДЖЕТИ КОМУ І КУДИ?
показать весь комментарий
11.03.2021 13:03 Ответить
"Минрегион решил разделить территорию Украины на 10 функциональных зон"

Чепуха.
А сельские территори в благоприятных условиях?
А отдельные небольшие города без особой промышленности?
Может не "разделить территорию Украины" а "выделить на территории Украины"?
показать весь комментарий
11.03.2021 13:09 Ответить
не оскуднеет украина - дебилами
показать весь комментарий
11.03.2021 13:12 Ответить
Уже проходили!
сначала зебилы соединяли министерства--деньги пилили, потом разъединяли--деньги пилили!
А что? Лохторат хавает...
показать весь комментарий
11.03.2021 23:48 Ответить
НЕТ !!! ПЕРВЫЕ ИДУТ НА ЗОНУ ЗА 10 МИЛЛИОНОВ ГА ЗЕМЛИ В ТЕНИ !!! ВТОРЫЕ ЗА ОФФШОРНЫЕ СЧЕТА !!! ТРЕТИИ ЗА УБИЙСТВА НАРОДА НА МАЙДАНЕ !!!...
показать весь комментарий
12.03.2021 12:17 Ответить
 
 