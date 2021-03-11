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Новини Політика України
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Мінрегіонрозвитку (119) Олексій Чернишов (120)

Мінрегіон вирішив розділити територію України на 10 функціональних зон

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінрегіон вирішив розділити територію України на 10 функціональних зон

Міністерство розвитку громад і територій (Мінрегіон) розробляє проєкт поділу території України на 10 функціональних зон.

"Поділ територій на 10 функціональних типів дає економічні переваги жителям різних областей і дозволить більш ефективно розвивати регіони. Вперше області розділять за схожістю соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства із посиланням на міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ідея полягає в тому, щоб направляти фінансування не в області, як було раніше, - а територіям.

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"Вони розроблені системно і дають можливість розподіляти гроші не тільки між областями, а й між функціональними територіями. Наприклад, перша зона з десяти - гірські території українських Карпат. Це відразу кілька областей, які ми маєморозвивати. Далі макрорегіон Азов-Чорне море. Це узбережжі Чорного і Азовського морів. Там одні й ті ж проблеми, - сказав Чернишов.

Згідно з повідомленням, на цей момент визначено такі функціональні типи територій у межах державної регіональної політики на період до 2027 року: Гірські території Українських Карпат; Макрорегіон "Азов-Чорне море"; Прикордонні регіони; Прикордонні території в несприятливих умовах; Тимчасово окуповані території України; Природоохоронні території; Міські агломерації; Центри економічного розвитку; Монофункціональні старопромислові міста; Сільські території в несприятливих умовах.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
цікаво, а скільки грошей закладено на цей "геніяльний" проєкт?
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11.03.2021 12:21
+4
Ні на що не намЬОківаю.

11:38 Цель России - федерализация, раскол и поглощение Украины, - Резников
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11.03.2021 12:26
+2
ну на карту нарисовать, это проэктировщику лямов 10, потом нужно согласовать с водоканалом пожарником и газовой службой, смета полностью не готова.
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11.03.2021 12:26
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цікаво, а скільки грошей закладено на цей "геніяльний" проєкт?
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11.03.2021 12:21 Відповісти
Ні на що не намЬОківаю.

11:38 Цель России - федерализация, раскол и поглощение Украины, - Резников
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11.03.2021 12:26 Відповісти
у мінрегіону нема повноважень на такий розкол і в конституції такого нема
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11.03.2021 14:21 Відповісти
ну на карту нарисовать, это проэктировщику лямов 10, потом нужно согласовать с водоканалом пожарником и газовой службой, смета полностью не готова.
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11.03.2021 12:26 Відповісти
ТАК.
ЦЕ ЕЛЕМЕНТ ФЕДЕРАЛІЗАЦІЇ.
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11.03.2021 12:34 Відповісти
Це початок федералізації, чого так добивається Путін. Українці схаменіться, у вас що це найбільша проблема в державі під час агресії Росії.
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11.03.2021 13:24 Відповісти
-Ти де?
- На зоні.
- На якій?
- Та какаяразніца...
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11.03.2021 12:45 Відповісти
Початок плану росії по федералізації? Чи ні?
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11.03.2021 12:54 Відповісти
федералізація можлива ,але не за кремлівськими планами іч не під час війни..
а укрупнення ЕКОНОМІЧНИХ ОДНОТИПНИХ ТЕРИТОРІЙ-НІЧОГО В ЦЬОМУ ПОГАНОГО НЕМАЄ..
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11.03.2021 13:00 Відповісти
дебилы #ть !
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11.03.2021 13:01 Відповісти
без прив'язки до встановлених кордонів
А ОСЬ ЦЕ- МАЯЧНЯ..
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11.03.2021 13:02 Відповісти
ПРОГРАМИ -ЦЕ БЮДЖЕТИ..

БЮДЖЕТИ КОМУ І КУДИ?
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11.03.2021 13:03 Відповісти
"Минрегион решил разделить территорию Украины на 10 функциональных зон"

Чепуха.
А сельские территори в благоприятных условиях?
А отдельные небольшие города без особой промышленности?
Может не "разделить территорию Украины" а "выделить на территории Украины"?
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11.03.2021 13:09 Відповісти
не оскуднеет украина - дебилами
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11.03.2021 13:12 Відповісти
Уже проходили!
сначала зебилы соединяли министерства--деньги пилили, потом разъединяли--деньги пилили!
А что? Лохторат хавает...
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11.03.2021 23:48 Відповісти
НЕТ !!! ПЕРВЫЕ ИДУТ НА ЗОНУ ЗА 10 МИЛЛИОНОВ ГА ЗЕМЛИ В ТЕНИ !!! ВТОРЫЕ ЗА ОФФШОРНЫЕ СЧЕТА !!! ТРЕТИИ ЗА УБИЙСТВА НАРОДА НА МАЙДАНЕ !!!...
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12.03.2021 12:17 Відповісти
 
 