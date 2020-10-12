Мінрегіон опублікував атлас нового адмінустрою України

З ініціативи Міністерства розвитку громад і територій (Мінрегіону) видали "Атлас адміністративно-територіального устрою України. Новий районний поділ і територіальні громади: 2020".

Як передає Цензор.НЕТ, збірку з атласом опубліковано на сайті Мінрегіону.

"Атлас містить детальну інформацію щодо нового адміністративно-територіального устрою України: назви, межі, площі, кількість населення, склад по громадах кожного нового району кожної області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода, з самого початку децентралізації у Мінрегіоні прагнули, щоб усі громади в країні отримали рівні можливості, які б дозволяли їм змінювати життя людей на краще, надавати якісні та доступні послуги.

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"З року в рік реформа отримувала реальні обриси. У законодавстві з’являлися потрібні норми, на карті – нові громади, у людей – нова якість життя. У 2020 році ми закінчили важливий етап реформи – створили по усій країні нові громади і нові райони, межі та склад яких знайдете у цьому атласі. Попереду набагато складніша робота – зробити ці громади успішними", - додав міністр.

Збірку з атласом підготувало Товариство дослідників України під редакцією автора ідеї Павла Остапенка та за підтримки проєкту "Підтримка належного врядування в місцевих громадах як складової реформи децентралізації" координатора проектів ОБСЄ в Україні.

У збірці відображено новий адмінтерустрій на загальній карті України. Також збірка містить детальні карти кожної області України та АР Крим. Ознайомитися з атласом можна за посиланням.