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Мінрегіон опублікував атлас нового адмінустрою України

Мінрегіон опублікував атлас нового адмінустрою України

З ініціативи Міністерства розвитку громад і територій (Мінрегіону) видали "Атлас адміністративно-територіального устрою України. Новий районний поділ і територіальні громади: 2020".

Як передає Цензор.НЕТ, збірку з атласом опубліковано на сайті Мінрегіону.

"Атлас містить детальну інформацію щодо нового адміністративно-територіального устрою України: назви, межі, площі, кількість населення, склад по громадах кожного нового району кожної області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода, з самого початку децентралізації у Мінрегіоні прагнули, щоб усі громади в країні отримали рівні можливості, які б дозволяли їм змінювати життя людей на краще, надавати якісні та доступні послуги.

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"З року в рік реформа отримувала реальні обриси. У законодавстві з’являлися потрібні норми, на карті – нові громади, у людей – нова якість життя. У 2020 році ми закінчили важливий етап реформи – створили по усій країні нові громади і нові райони, межі та склад яких знайдете у цьому атласі. Попереду набагато складніша робота – зробити ці громади успішними", - додав міністр.

Збірку з атласом підготувало Товариство дослідників України під редакцією автора ідеї Павла Остапенка та за підтримки проєкту "Підтримка належного врядування в місцевих громадах як складової реформи децентралізації" координатора проектів ОБСЄ в Україні.

У збірці відображено новий адмінтерустрій на загальній карті України. Також збірка містить детальні карти кожної області України та АР Крим. Ознайомитися з атласом можна за посиланням.

Автор: 

адмінреформа (35) карта (361) децентралізація (454) Мінрегіонрозвитку (760)


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Топ коментарі
+2
Один я помітив, що в Атласі відсутня Донецька область разом зі сторінками 12 і 13?
Чому окупований Крим в синьому кольорі, а окупована частина Луганської області сірого кольору?
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12.10.2020 17:36 Відповісти
+2
Нужно было найти политическую волю и присоединить освобожденную часть Донецкой обл к Запорожской, а освобожденную часть Луганской обл к Харьковской. И это было бы правильно. А после деоккупации ( когда это еще произойдет) ОРДЛО, на базе территорий ОРДЛО создать одну область , как бы ее назвали все равно "Донецкая", " Луганская", Донбасская", " Половецкая земля" ( как было при УНР) .. А то боюсь земли луганщины и донеччины в итоге сольют ДНРоЛНРиям под благовидным предлогом интеграции.. только кто кого будет интегрировать, я вот думаю все произойдет наоборот. ( и даже не сомневайтесь)
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12.10.2020 19:32 Відповісти
+1
Що, знову?
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12.10.2020 17:17 Відповісти
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Абсолютно безглуздий поділ на райони. Райони не мають бути витягнутими а мають бути компактними, щоб від найвіддаленішого села до райцентру була мінімальна відстань! Нова влада всі ці райони переділить!
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12.10.2020 17:03 Відповісти
Що, знову?
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12.10.2020 17:17 Відповісти
Так, знову, поки не буде сформований оптимальний поділ України на райони, без корпуційної та політично-мафіозної складової!
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12.10.2020 17:19 Відповісти
тоді це вже буде глобус України
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12.10.2020 20:20 Відповісти
"Какаааярааааазница" "Хоть пасмийомсааа" "Хужинибууудииит".
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12.10.2020 18:07 Відповісти
Найбільший ідіотизм в тому, що в одній ОТГ опинились села з різних районів, а це різні бюджети.
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12.10.2020 17:24 Відповісти
...карта плоская, а глобус круглый... -- прадокс!
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12.10.2020 17:33 Відповісти
земля, она, как глобус и всякий москаль и всякая оон знают, что она плоская, загнутыми вверх краями...на гербе оон есть это изображение
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12.10.2020 18:49 Відповісти
Один я помітив, що в Атласі відсутня Донецька область разом зі сторінками 12 і 13?
Чому окупований Крим в синьому кольорі, а окупована частина Луганської області сірого кольору?
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12.10.2020 17:36 Відповісти
A де с. 12-13?
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12.10.2020 18:41 Відповісти
да, я тоже не увидела Донецкую область.. пропустили по ошибке?
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12.10.2020 18:49 Відповісти
Нужно было найти политическую волю и присоединить освобожденную часть Донецкой обл к Запорожской, а освобожденную часть Луганской обл к Харьковской. И это было бы правильно. А после деоккупации ( когда это еще произойдет) ОРДЛО, на базе территорий ОРДЛО создать одну область , как бы ее назвали все равно "Донецкая", " Луганская", Донбасская", " Половецкая земля" ( как было при УНР) .. А то боюсь земли луганщины и донеччины в итоге сольют ДНРоЛНРиям под благовидным предлогом интеграции.. только кто кого будет интегрировать, я вот думаю все произойдет наоборот. ( и даже не сомневайтесь)
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12.10.2020 19:32 Відповісти
Половецкая говорите?
Мінрегіон опублікував атлас нового адмінустрою України - Цензор.НЕТ 5859
15-18 ударных беспилотников + необходимое количество ракет и планирующих бомб к ним, и кацапы вновь, словно никогда и не помнили, забудут о половцах и печенегах, вплоть до Тулы и Рязани
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12.10.2020 21:36 Відповісти
Составители хотя бы ошибки исправили а то Барська міська в двух разных районах
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12.10.2020 19:32 Відповісти
ну до чого "зелені" не візьмуться все не як у людей виходить)карти оформлені у кольорах "вирви око"))
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12.10.2020 21:32 Відповісти
 
 