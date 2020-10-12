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Минрегион опубликовал атлас нового админустройства Украины

Минрегион опубликовал атлас нового админустройства Украины

По инициативе Министерства развития громад и территорий (Минрегиона) выдали "Атлас административно-территориального устройства Украины. Новое районное деление и территориальные громады: 2020".

Как передает Цензор.НЕТ, сборник с атласом опубликована на сайте Минрегиона.

"Атлас содержит подробную информацию о новом административно-территориальном устройстве Украины: названия, границы, площади, численность населения, состав по громадам каждого нового района каждой области", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель министра развития громад и территорий Вячеслав Негода, с самого начала децентрализации в Минрегионе хотели, чтобы все громады в стране получили равные возможности, позволяющие им изменять жизнь людей к лучшему, предоставлять качественные и доступные услуги.

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"Из года в год реформа получала реальные очертания. В законодательстве появлялись нужные нормы, на карте - новые громады, у людей - новое качество жизни. В 2020 году мы закончили важный этап реформы - создали по всей стране новые громады и новые районы, границы и состав которых ві найдете в этом атласе. Впереди намного более сложная работа - сделать эти громады успешными", - добавил министр.

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Сборник с атласом подготовило Общество исследователей Украины под редакцией автора идеи Павла Остапенко и при поддержке проекта "Поддержка надлежащего управления в местных громадах как составляющей реформы децентрализации" координатора проектов ОБСЕ в Украине".

В сборнике отражено новое админтерустройство на общей карте Украины. Также сборник содержит подробные карты каждой области Украины и АР Крым. Ознакомится с атласом можно по ссылке.

Автор: 

админреформа (249) карта (183) децентрализация (582) Минрегионразвития (138)


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Топ комментарии
+2
Один я помітив, що в Атласі відсутня Донецька область разом зі сторінками 12 і 13?
Чому окупований Крим в синьому кольорі, а окупована частина Луганської області сірого кольору?
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12.10.2020 17:36 Ответить
+2
Нужно было найти политическую волю и присоединить освобожденную часть Донецкой обл к Запорожской, а освобожденную часть Луганской обл к Харьковской. И это было бы правильно. А после деоккупации ( когда это еще произойдет) ОРДЛО, на базе территорий ОРДЛО создать одну область , как бы ее назвали все равно "Донецкая", " Луганская", Донбасская", " Половецкая земля" ( как было при УНР) .. А то боюсь земли луганщины и донеччины в итоге сольют ДНРоЛНРиям под благовидным предлогом интеграции.. только кто кого будет интегрировать, я вот думаю все произойдет наоборот. ( и даже не сомневайтесь)
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12.10.2020 19:32 Ответить
+1
Що, знову?
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12.10.2020 17:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Абсолютно безглуздий поділ на райони. Райони не мають бути витягнутими а мають бути компактними, щоб від найвіддаленішого села до райцентру була мінімальна відстань! Нова влада всі ці райони переділить!
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12.10.2020 17:03 Ответить
Що, знову?
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12.10.2020 17:17 Ответить
Так, знову, поки не буде сформований оптимальний поділ України на райони, без корпуційної та політично-мафіозної складової!
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12.10.2020 17:19 Ответить
тоді це вже буде глобус України
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12.10.2020 20:20 Ответить
"Какаааярааааазница" "Хоть пасмийомсааа" "Хужинибууудииит".
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12.10.2020 18:07 Ответить
Найбільший ідіотизм в тому, що в одній ОТГ опинились села з різних районів, а це різні бюджети.
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12.10.2020 17:24 Ответить
...карта плоская, а глобус круглый... -- прадокс!
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12.10.2020 17:33 Ответить
земля, она, как глобус и всякий москаль и всякая оон знают, что она плоская, загнутыми вверх краями...на гербе оон есть это изображение
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12.10.2020 18:49 Ответить
Один я помітив, що в Атласі відсутня Донецька область разом зі сторінками 12 і 13?
Чому окупований Крим в синьому кольорі, а окупована частина Луганської області сірого кольору?
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12.10.2020 17:36 Ответить
A де с. 12-13?
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12.10.2020 18:41 Ответить
да, я тоже не увидела Донецкую область.. пропустили по ошибке?
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12.10.2020 18:49 Ответить
Нужно было найти политическую волю и присоединить освобожденную часть Донецкой обл к Запорожской, а освобожденную часть Луганской обл к Харьковской. И это было бы правильно. А после деоккупации ( когда это еще произойдет) ОРДЛО, на базе территорий ОРДЛО создать одну область , как бы ее назвали все равно "Донецкая", " Луганская", Донбасская", " Половецкая земля" ( как было при УНР) .. А то боюсь земли луганщины и донеччины в итоге сольют ДНРоЛНРиям под благовидным предлогом интеграции.. только кто кого будет интегрировать, я вот думаю все произойдет наоборот. ( и даже не сомневайтесь)
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12.10.2020 19:32 Ответить
Половецкая говорите?
Мінрегіон опублікував атлас нового адмінустрою України - Цензор.НЕТ 5859
15-18 ударных беспилотников + необходимое количество ракет и планирующих бомб к ним, и кацапы вновь, словно никогда и не помнили, забудут о половцах и печенегах, вплоть до Тулы и Рязани
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12.10.2020 21:36 Ответить
Составители хотя бы ошибки исправили а то Барська міська в двух разных районах
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12.10.2020 19:32 Ответить
ну до чого "зелені" не візьмуться все не як у людей виходить)карти оформлені у кольорах "вирви око"))
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12.10.2020 21:32 Ответить
 
 