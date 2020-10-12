Минрегион опубликовал атлас нового админустройства Украины

По инициативе Министерства развития громад и территорий (Минрегиона) выдали "Атлас административно-территориального устройства Украины. Новое районное деление и территориальные громады: 2020".

Как передает Цензор.НЕТ, сборник с атласом опубликована на сайте Минрегиона.

"Атлас содержит подробную информацию о новом административно-территориальном устройстве Украины: названия, границы, площади, численность населения, состав по громадам каждого нового района каждой области", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель министра развития громад и территорий Вячеслав Негода, с самого начала децентрализации в Минрегионе хотели, чтобы все громады в стране получили равные возможности, позволяющие им изменять жизнь людей к лучшему, предоставлять качественные и доступные услуги.

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"Из года в год реформа получала реальные очертания. В законодательстве появлялись нужные нормы, на карте - новые громады, у людей - новое качество жизни. В 2020 году мы закончили важный этап реформы - создали по всей стране новые громады и новые районы, границы и состав которых ві найдете в этом атласе. Впереди намного более сложная работа - сделать эти громады успешными", - добавил министр.

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Сборник с атласом подготовило Общество исследователей Украины под редакцией автора идеи Павла Остапенко и при поддержке проекта "Поддержка надлежащего управления в местных громадах как составляющей реформы децентрализации" координатора проектов ОБСЕ в Украине".

В сборнике отражено новое админтерустройство на общей карте Украины. Также сборник содержит подробные карты каждой области Украины и АР Крым. Ознакомится с атласом можно по ссылке.