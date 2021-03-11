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Новости Политика Украины
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Отстраненный Тупицкий созывает специальное пленарное заседание КС. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отстраненный Тупицкий созывает специальное пленарное заседание КС. ДОКУМЕНТ

Конституционный суд Украины 17 марта проведет специальное пленарное заседание по рассмотрению обращения следователя Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Конституционного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указом Зеленского глава КС Тупицкий отстранен от должности сроком на 1 месяц

Отметим, что пресс-служба КС также обнародовала скан-копию распоряжения, подписанного Александром Тупицким в качестве главы КС. В то же время известно, что он отстранен от должности указом президента Владимира Зеленского. Ранее также сообщалось, что охрана не пропускает Тупицкого в здание Конституционного суда.

Отстраненный Тупицкий созывает специальное пленарное заседание КС 01

По данным КС, на заседании будет идти речь о преступлениях,связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах в Украине.

Автор: Ірина Дашківська
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А кто он такой? Разве что у себя на кухне.
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11.03.2021 13:45 Ответить
При свідках хоче себе показово висікти?
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11.03.2021 13:54 Ответить
Історія про те як один державний злочинець хоче зняти іншого всупереч Конституції.
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11.03.2021 14:24 Ответить
зверніть увагу на печатку і відсутність підпису
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11.03.2021 15:39 Ответить
Не вижу его подписи - это 1000 % подделка... секритариата КС !
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11.03.2021 16:11 Ответить
Не успокаивается болезное. Вот бы столько сил было у хороших людей, но нет. Максимум терпения только у негодяев.
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11.03.2021 17:01 Ответить
 
 