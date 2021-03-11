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Відсторонений Тупицький скликає спеціальне пленарне засідання КС. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відсторонений Тупицький скликає спеціальне пленарне засідання КС. ДОКУМЕНТ

Конституційний Суд України 17 березня проведе спеціальне пленарне засідання з розгляду звернення слідчого Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Конституційного Суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указом Зеленського голову КС Тупицького відсторонено від посади строком на 1 місяць

Зазначимо, що пресслужба КС також оприлюднила скан-копію розпорядження, підписаного Олександром Тупицьким як главою КС. Водночас відомо, що він відсторонений від посади указом президента Володимира Зеленського. Раніше також повідомлялося, що охорона не пропускає Тупицького в будівлю Конституційного Суду.

Відсторонений Тупицький скликає спеціальне пленарне засідання КС 01

За даними КС, на засіданні йтиметься про злочини, пов'язані з масовими протестами в 2013-2014 роках в Україні.

Автор: Наталя Джума
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А кто он такой? Разве что у себя на кухне.
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11.03.2021 13:45 Відповісти
При свідках хоче себе показово висікти?
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11.03.2021 13:54 Відповісти
Історія про те як один державний злочинець хоче зняти іншого всупереч Конституції.
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11.03.2021 14:24 Відповісти
зверніть увагу на печатку і відсутність підпису
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11.03.2021 15:39 Відповісти
Не вижу его подписи - это 1000 % подделка... секритариата КС !
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11.03.2021 16:11 Відповісти
Не успокаивается болезное. Вот бы столько сил было у хороших людей, но нет. Максимум терпения только у негодяев.
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11.03.2021 17:01 Відповісти
 
 