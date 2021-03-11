Відсторонений Тупицький скликає спеціальне пленарне засідання КС. ДОКУМЕНТ

Конституційний Суд України 17 березня проведе спеціальне пленарне засідання з розгляду звернення слідчого Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Конституційного Суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указом Зеленського голову КС Тупицького відсторонено від посади строком на 1 місяць

Зазначимо, що пресслужба КС також оприлюднила скан-копію розпорядження, підписаного Олександром Тупицьким як главою КС. Водночас відомо, що він відсторонений від посади указом президента Володимира Зеленського. Раніше також повідомлялося, що охорона не пропускає Тупицького в будівлю Конституційного Суду.







За даними КС, на засіданні йтиметься про злочини, пов'язані з масовими протестами в 2013-2014 роках в Україні.