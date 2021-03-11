Одесский горсовет усилил карантин и перешел на дистанционный режим работы
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Горсовет Одессы из-за ухудшения ситуации с COVID-19 ввел дополнительные карантинные ограничения. Теперь мэрия будет работать в онлайн-режиме.
Об этом сообщает пресс-служба одесского горсовета, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что одесский городской голова подписал распоряжение , согласно которому с 12 марта 2021 году в исполнительных органах Одесского городского совета вводится дистанционная работа (до особого распоряжения).
Руководителям исполнительных органов Одесского городского совета рекомендовано утвердить графики дежурства работников, обеспечить отмену, перенос или перевод в онлайн-формат всех мероприятий, проведение которых запланировано, начиная с 12 марта.
Департамент по вопросам обращений граждан Одесского городского совета будет осуществлять электронный прием через электронную почту:
- для обращений: [email protected];
- для запросов: [email protected].
Соответственно, на период ужесточения карантинных мер личный прием граждан руководящим составом Одесского городского совета приостановлен.
"По специальному режиму работы с 12 марта будут работать Департамент предоставления административных услуг и Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета. Коммунальным предприятиям и учреждениям Одесского городского совета рекомендовано, по возможности, внедрить дистанционную работу с 12 марта 2021 года", - говорится в сообщении.
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