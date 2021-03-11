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Одеська міськрада посилила карантин і перейшла на дистанційний режим роботи

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Одеська міськрада посилила карантин і перейшла на дистанційний режим роботи

Міськрада Одеси через погіршення ситуації з COVID-19 запровадила додаткові карантинні обмеження. Тепер мерія працюватиме в онлайн-режимі.

Про це повідомляє пресслужба одеської міськради, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що одеський міський голова підписав розпорядження, згідно з яким з 12 березня 2021 року к виконавчих органах Одеської міської ради вводиться дистанційна робота (до особливого розпорядження).

Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради рекомендовано затвердити графіки чергування працівників, забезпечити скасування, перенесення або переведення в онлайн-формат усіх заходів, проведення яких заплановано, починаючи з 12 березня.

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Департаментом з питань звернень громадян Одеської міської ради буде забезпечений електронний прийом звернень громадян на електронну пошту:
- для звернень: [email protected];
- для запитів: [email protected].

Відповідно, на період посилення карантинних заходів особистий прийом громадян керівним складом Одеської міської ради призупинено.

"За спеціальним режимом роботи з 12 березня працюватимуть Департамент надання адміністративних послуг та Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради. Комунальним підприємствам та установам Одеської міської ради рекомендовано, за можливості, запровадити дистанційну роботу з 12 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні .

Автор: Анастасія Потіха
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Молоді. Але треба і освіту на дистанційну форму навчання перевести.
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11.03.2021 14:19 Відповісти
 
 