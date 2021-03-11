РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14554 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Правосудие
7 323 8
НАБУ (4026) Янукович (30767) Антикоррупционный суд (1071)

Антикоррупционный суд отменил постановление детектива НАБУ о прекращении досудебного расследования по делу экс-президента Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Антикоррупционный суд отменил постановление детектива НАБУ о прекращении досудебного расследования по делу экс-президента Украины

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда на заседании во вторник, 9 марта, удовлетворила жалобу защитника и отменила постановление детектива о прекращении досудебного расследования в уголовном производстве касательно бывшего президента Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Заслушав участников процесса, следственный судья пришла к выводу, что из содержания обжалуемого постановления невозможно установить мотивы следствия для необходимости обратиться с запросом о международной правовой помощи в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с ч. 5 ст. 110 Уголовного процессуального кодекса Украины постановление следователя или прокурора состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей. При этом, мотивировочная часть должна содержать сведения о содержании обстоятельств, являющихся основаниями для принятия постановления, и мотивах принятия постановления, их обоснования и ссылки на положения настоящего Кодекса. Поскольку постановление детектива является процессуальным решением в конкретном уголовном производстве с определенным предметом доказывания, постановление о прекращении уголовного производства должно содержать сведения, релевантные обстоятельствам уголовного преступления и изложенным в подозрении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляция ВАКС отказала в заочном аресте Януковича

"Детектив на судебном заседании не предоставил никаких документов, из которых можно установить, на выполнение каких именно процессуальных действий направлен запрос в рамках международного сотрудничества. Следовательно, у следственного судьи отсутствует возможность установить какие именно обстоятельства намерен подтвердить или опровергнуть орган досудебного расследования и каким образом они соотносятся с обстоятельствами уголовного преступления, в совершении которого подозревается бывший президент Украины", - подчеркнули в Антикоррупционном суде.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Портянко-каламойские суетятся.
Эпоха бідності от-от скінчиться!
показать весь комментарий
11.03.2021 15:45 Ответить
да нет навпаки....про Витю идет мова Ростов стает все уже и уже как веревочка на шее...
показать весь комментарий
11.03.2021 15:47 Ответить
Так отож, кто-то поверит, что портянка овоща будет рыть против хозяина?))
показать весь комментарий
11.03.2021 15:53 Ответить
тюю,а я думал свыней немного за мотню потягают
показать весь комментарий
11.03.2021 15:45 Ответить
там, напевне, не припинення сліддства, а призупингення слідства. Це суть дві різні речі.
показать весь комментарий
11.03.2021 15:47 Ответить
Может фотографии перепутали, о каком ЭКС идет речь, у нас их несколько, может о последнем?
показать весь комментарий
11.03.2021 15:48 Ответить
Фо́бія (від дав.-гр. φόβος - «страх, хворобливий страх») - ірраціональний, інтенсивний і постійний страх, що викликаються певними ситуаціями, діями, речами, тваринами або людьми. Основним симптомом цього розладу є надмірне і необґрунтоване бажання уникнути подразника, що відлякує. Коли фобія виходить з-під контролю, і якщо вона заважає повсякденному життю, то діагностується як особистісний або психічний розлад[1].
У деяких випадках фобії, навпаки, зумовлюють ірраціональну емоційну реакцію, що супроводжується агресією, та стимулюють спроби раціонального обґрунтування, а також агресивні дії проти об'єктів фобії, як то ксенофобія тощо. Деякі дослідники вважають, що у таких випадках використання терміну «фобія» не є коректним[2].
Іноді фобії виникають при деяких психічних розладах, неврозах, іноді при перевтомі, після психічного стресу[3].
показать весь комментарий
11.03.2021 15:54 Ответить
" ...следственный судья пришла к выводу, что невозможно установить мотивы следствия для необходимости обратиться с запросом о международной правовой помощи в уголовном производстве", Источник: https://censor.net/ru/n3252705
Подскажу судье "мотивы" следователя: Работать не умею, не хочу и не буду. Пусть америкосы поработают за меня.
показать весь комментарий
11.03.2021 16:56 Ответить
 
 