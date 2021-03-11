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Новости Политика Украины
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Комитет рекомендовал Раде законопроект Зеленского о сокращении полномочий ОАСК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Комитет рекомендовал Раде законопроект Зеленского о сокращении полномочий ОАСК

Комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту включить в повестку дня сессии президентский проект закона №5067 о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, которым предлагается сократить полномочия Окружного административного суда Киева.

Соответствующее решение принято на заседании комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, законопроект направлен на решение "проблемы чрезмерной концентрации полномочий в Окружном административном суде города Киева".

"Законопроектом предлагается передать полномочия рассмотрения претензий на нормативно-правовые акты Кабинета министров и органов исполнительной власти, деятельность которых распространяется на всю территорию Украины, в Верховный суд в качестве суда первой инстанции и в Большую палату Верховного суда как суда апелляционной инстанции", - пояснил он.

Министр сообщил, что сейчас продолжается обсуждение этого законопроекта с Верховным судом, в частности позиций по законопроекту за его принятие между первым и вторым чтениями.

Так, члены комитета своим голосованием поддержали предложение рекомендовать парламенту включить этот законопроект в повестку дня сессии.

Также депутаты рекомендовали ВР включить в повестку дня и два альтернативных к нему законопроекта - проект закона о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел (№5067-1) (автор - народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Григорий Мамка) и законопроект №5067-2 с аналогичным названием авторства депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко и депутата от "Батькивщины" Владимира Кабаченко.

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хм..только мне кажется что опять зебуины ****** и хотят подмять Судебную ветвь власти!? Комитет рекомендовал Раде законопроект Зеленского о сокращении полномочий ОАСК - Цензор.НЕТ 9489
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11.03.2021 16:09 Ответить
Я так розумію, що казкових все влаштовує?
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11.03.2021 16:12 Ответить
Вони ж не собі присвоюють повноваження, а передають в інший суд замість ОАСКу - Верховний суд. На даний момент до Верховного суду оскаржуються акти Президента, Вищої ради правосуддя; а те що ОАСК позбавлять частини повноважень - правильно зроблять.
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11.03.2021 17:30 Ответить
ОАСК - это надстройка которую придумали для того что написал выше.. он лишний - но что дальше !? а дальше нужно сносить накуй под фундамент ВСЕ суды и строить действительно новый Суд Украины с новыми людьми(судьями) которые будет выбирать нам не през и врп (высшая рада правосудия) а прямым голосованием Народ - выборность судей..
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11.03.2021 17:56 Ответить
Щуряча метушня!! Імітація бурхливої діяльності !!!)))
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11.03.2021 16:14 Ответить
Правильно роблять, не може місцевий суд(ОАСК) вирішувати справи, які стосуються всієї країни(постанови уряду діють на всій території).
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11.03.2021 17:31 Ответить
В Україні все роблят вірно,навіть коли гланди через дупу видаляють !!!)))
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11.03.2021 17:38 Ответить
ОАСК треба повністю ліквідувати, а не урізати повноваження! Комитет рекомендовал Раде законопроект Зеленского о сокращении полномочий ОАСК - Цензор.НЕТ 9396
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11.03.2021 16:29 Ответить
Ну справи ж має хтось розглядати, для початку хай передадуть до Верховного суду частину повноважень. А ліквідувати можна як наступний крок
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11.03.2021 17:42 Ответить
Керівник ОП України Єрмак провів зустріч із послами країн «Великої двадцятки» як вам таке? ... а чому не прибиральниця?..такі зустрічі з послами повинно проводити МЗС, а не секретар ОПи.. Єрмак :"вся власть моя и в этом ссуть" (с)
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11.03.2021 16:36 Ответить
 
 