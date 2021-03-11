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Новини Політика України
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ВР (11779) комітет (335) Окружний адмінсуд Києва (376)

Комітет рекомендував Раді законопроєкт Зеленського про скорочення повноважень ОАСК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Комітет рекомендував Раді законопроєкт Зеленського про скорочення повноважень ОАСК

Комітет ВР з питань правової політики рекомендував парламенту включити до порядку денного сесії президентський проєкт закону №5067 про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції, яким пропонується скоротити повноваження Окружного адміністративного суду Києва.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комітету, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, законопроект спрямований на вирішення "проблеми надмірної концентрації повноважень в Окружному адміністративному суді міста Києва".

"Законопроектом пропонується передати повноваження перегляду скарг на нормативно-правові акти Кабінету міністрів та органів виконавчої влади, діяльність яких поширюється на усю територію України, до Верховного суду як суду першої інстанції та до Великої палати Верховного суду як суду апеляційної інстанції", - пояснив він.

Міністр повідомив, що нині ще триває обговорення цього законопроекту з Верховним судом, зокрема позицій щодо законопроекту за його ухвалення між першим та другим читаннями.

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Так, члени комітету своїм голосуванням підтримали пропозицію рекомендувати парламенту включити цей законопроект до порядку денного сесії.

Також депутати рекомендували ВР включити до порядку денного і два альтернативні до нього законопроекти - проект закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ (№5067-1) (автор - народний депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Григорій Мамка) та законопроект №5067-2 з аналогічною назвою авторства депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка та депутата від "Батьківщини" Володимира Кабаченка.
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хм..только мне кажется что опять зебуины ****** и хотят подмять Судебную ветвь власти!? Комитет рекомендовал Раде законопроект Зеленского о сокращении полномочий ОАСК - Цензор.НЕТ 9489
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11.03.2021 16:09 Відповісти
Я так розумію, що казкових все влаштовує?
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11.03.2021 16:12 Відповісти
Вони ж не собі присвоюють повноваження, а передають в інший суд замість ОАСКу - Верховний суд. На даний момент до Верховного суду оскаржуються акти Президента, Вищої ради правосуддя; а те що ОАСК позбавлять частини повноважень - правильно зроблять.
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11.03.2021 17:30 Відповісти
ОАСК - это надстройка которую придумали для того что написал выше.. он лишний - но что дальше !? а дальше нужно сносить накуй под фундамент ВСЕ суды и строить действительно новый Суд Украины с новыми людьми(судьями) которые будет выбирать нам не през и врп (высшая рада правосудия) а прямым голосованием Народ - выборность судей..
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11.03.2021 17:56 Відповісти
Щуряча метушня!! Імітація бурхливої діяльності !!!)))
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11.03.2021 16:14 Відповісти
Правильно роблять, не може місцевий суд(ОАСК) вирішувати справи, які стосуються всієї країни(постанови уряду діють на всій території).
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11.03.2021 17:31 Відповісти
В Україні все роблят вірно,навіть коли гланди через дупу видаляють !!!)))
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11.03.2021 17:38 Відповісти
ОАСК треба повністю ліквідувати, а не урізати повноваження! Комитет рекомендовал Раде законопроект Зеленского о сокращении полномочий ОАСК - Цензор.НЕТ 9396
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11.03.2021 16:29 Відповісти
Ну справи ж має хтось розглядати, для початку хай передадуть до Верховного суду частину повноважень. А ліквідувати можна як наступний крок
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11.03.2021 17:42 Відповісти
Керівник ОП України Єрмак провів зустріч із послами країн «Великої двадцятки» як вам таке? ... а чому не прибиральниця?..такі зустрічі з послами повинно проводити МЗС, а не секретар ОПи.. Єрмак :"вся власть моя и в этом ссуть" (с)
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11.03.2021 16:36 Відповісти
 
 