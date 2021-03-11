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Армия Израиля заявила о получении "коллективного иммунитета" среди военных

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Армия Израиля заявила о получении

Армия обороны Израиля объявила, что их кампания вакцинации от коронавируса успешно дала войскам "коллективный иммунитет" первым в мире.

Об этом сообщает The times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

"По прошествии 10 недель (с начала вакцинации) я могу заявить, что ЦАХАЛ - первая армия в мире, достигшая коллективного иммунитета", - сказал генерал-майор Ицик Тургеман, глава Управления военной технологии и логистики ВС Израиля.

По состоянию на сегодняшний день, около 81 процента военных страны получили вакцину от COVID-19 или уже заразились этим вирусом в прошлом, приобретя от него иммунитет. К концу следующе недели их число должно увеличиться до 85%.

Главный санитарный врач ЦАХАЛ бригадный генерал Алон Гласберг сказал в свою очередь, что приобретенный "коллективный иммунитет" позволит солдатам и офицерам вернуться к более привычному ритму несения службы. Однако, военнослужащие по-прежнему должны будут соблюдать карантинные ограничения.

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Ширнули гавном .але Однако, военнослужащие по-прежнему должны будут соблюдать карантинные ограничения.Источник: https://censor.net/ru/n3252721))) це просто фєєрично))) Для чого взагалі тоді вакцинувати????)))
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11.03.2021 16:42 Ответить
Так лошары думали, если уколются, то вернутся к нормальной жизни. Ан нет, походу их будут и дальше ипать во все дыры.
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11.03.2021 16:49 Ответить
Завидуй молча.
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11.03.2021 19:16 Ответить
Ізраїль завжди піклувався про своїх громадян. У них треба цьому вчитися.
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11.03.2021 16:57 Ответить
Ізраїль завжди піклувався про своїх громадян. У них треба цьому вчитися./ Иван Петрович Сидоров ни у Германии Гитлера, ни у России Путина, ни у Израиля путинской проститутки по вызову Нетаньяхи учиться не будет. Он учится у УПА, у Шухевича./ Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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11.03.2021 21:00 Ответить
Сидор Петрович Иванов! Антисеміт штолє? Армія Ізраїлю заявила про отримання "колективного імунітету" серед військових - Цензор.НЕТ 9318
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11.03.2021 21:15 Ответить
Сидор Петрович Иванов! Антисеміт штолє? /Херню сказать изволили.
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11.03.2021 21:19 Ответить
Армія Ізраїлю заявила про отримання "колективного імунітету" серед військових - Цензор.НЕТ 415
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11.03.2021 21:44 Ответить
тобі ніякого, бо тобі до "жидовні", як до Китаю рачки Армія Ізраїлю заявила про отримання "колективного імунітету" серед військових - Цензор.НЕТ 1620
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11.03.2021 17:02 Ответить
яке ж ти жалюгідне Армія Ізраїлю заявила про отримання "колективного імунітету" серед військових - Цензор.НЕТ 3692
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11.03.2021 17:22 Ответить
 
 