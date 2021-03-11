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Армія Ізраїлю заявила про отримання "колективного імунітету" серед військових

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Армія Ізраїлю заявила про отримання

Армія оборони Ізраїлю оголосила, що їх кампанія вакцинації проти коронавірусу успішно дала військам "колективний імунітет" першим у світі.

Про це повідомляє The times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

"Через 10 тижнів (від початку вакцинації) я можу заявити, що ЦАХАЛ - перша армія у світі, яка досягла колективного імунітету", - сказав генерал-майор Іцик Тургеман, глава Управління військової технології і логістики ЗС Ізраїлю.

Станом на сьогодні, близько 81 відсотка військових країни отримали вакцину від COVID-19 або вже заразилися цим вірусом у минулому, придбавши імунітет. До кінця наступного тижня це число має збільшитися до 85%.

Головний санітарний лікар ЦАХАЛ бригадний генерал Алон Гласбергена сказав зі свого боку, що набутий "колективний імунітет" дозволить солдатам і офіцерам повернутися до більш звичного ритму несення служби. Однак, військовослужбовці як і раніше повинні будуть дотримуватися карантинних обмежень.

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Ширнули гавном .але Однако, военнослужащие по-прежнему должны будут соблюдать карантинные ограничения.Источник: https://censor.net/ru/n3252721))) це просто фєєрично))) Для чого взагалі тоді вакцинувати????)))
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11.03.2021 16:42 Відповісти
Так лошары думали, если уколются, то вернутся к нормальной жизни. Ан нет, походу их будут и дальше ипать во все дыры.
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11.03.2021 16:49 Відповісти
Завидуй молча.
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11.03.2021 19:16 Відповісти
Ізраїль завжди піклувався про своїх громадян. У них треба цьому вчитися.
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11.03.2021 16:57 Відповісти
Ізраїль завжди піклувався про своїх громадян. У них треба цьому вчитися./ Иван Петрович Сидоров ни у Германии Гитлера, ни у России Путина, ни у Израиля путинской проститутки по вызову Нетаньяхи учиться не будет. Он учится у УПА, у Шухевича./ Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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11.03.2021 21:00 Відповісти
Сидор Петрович Иванов! Антисеміт штолє? Армія Ізраїлю заявила про отримання "колективного імунітету" серед військових - Цензор.НЕТ 9318
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11.03.2021 21:15 Відповісти
Сидор Петрович Иванов! Антисеміт штолє? /Херню сказать изволили.
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11.03.2021 21:19 Відповісти
Армія Ізраїлю заявила про отримання "колективного імунітету" серед військових - Цензор.НЕТ 415
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11.03.2021 21:44 Відповісти
тобі ніякого, бо тобі до "жидовні", як до Китаю рачки Армія Ізраїлю заявила про отримання "колективного імунітету" серед військових - Цензор.НЕТ 1620
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11.03.2021 17:02 Відповісти
яке ж ти жалюгідне Армія Ізраїлю заявила про отримання "колективного імунітету" серед військових - Цензор.НЕТ 3692
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11.03.2021 17:22 Відповісти
 
 