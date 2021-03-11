Армія Ізраїлю заявила про отримання "колективного імунітету" серед військових
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Армія оборони Ізраїлю оголосила, що їх кампанія вакцинації проти коронавірусу успішно дала військам "колективний імунітет" першим у світі.
Про це повідомляє The times of Israel, передає Цензор.НЕТ.
"Через 10 тижнів (від початку вакцинації) я можу заявити, що ЦАХАЛ - перша армія у світі, яка досягла колективного імунітету", - сказав генерал-майор Іцик Тургеман, глава Управління військової технології і логістики ЗС Ізраїлю.
Станом на сьогодні, близько 81 відсотка військових країни отримали вакцину від COVID-19 або вже заразилися цим вірусом у минулому, придбавши імунітет. До кінця наступного тижня це число має збільшитися до 85%.
Головний санітарний лікар ЦАХАЛ бригадний генерал Алон Гласбергена сказав зі свого боку, що набутий "колективний імунітет" дозволить солдатам і офіцерам повернутися до більш звичного ритму несення служби. Однак, військовослужбовці як і раніше повинні будуть дотримуватися карантинних обмежень.
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