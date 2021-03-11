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Предприятие "Мотор Сич" вернут украинскому народу, - секретарь СНБО Данилов. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Совет нацбезопасности и обороны принял решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совбеза, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.

По его словам, вопрос о предприятиях оборонно-промышленного комплекса "странным образом" оказались в частных руках.

"Если предприятие является для нас стратегически важным, мы будем в законный способ это делать с остальными предприятями", - отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, это делается для национальной безопасности Украины, а люди, которые инвестировали в предприятие, будут получать компенсации.

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Топ комментарии
+27
Китайці в богуслаєва гроші нехай віджимають .Він їх гарно кинув на бабло.
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11.03.2021 17:25
+19
Ето хоть и звучит несколько пафосно, но в целом правильно, потому шо комуняки не люди.
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11.03.2021 17:17
+15
Андрей! нет никаких исков от кетайцев!.. не, от слова вообще!..
кетаицы прислали "арбитражное уведомление" о намерении подать в суд, и пока все..
и допускаю высокую вероятность ,что судов вообще не будет а действия китайцев это блеф (попытка нагнать страха на лошка), потому что юрисдикция суда рассмотрения спрора - Америка..
Как ты думаешь, что выиграет этот кетаец, если Госдеп внес этого кетайца и его компании в санкционные списки?!
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11.03.2021 18:00
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кетайці не змогли добратись до прата і ролса, там роблять двигуни до всіх визначних літаків. Мотор січ побудували америкоси і дали технологію в 1930. після війни ролс передав технологію, в німців украли рективний двигун вивезли обладнання і до цього часу клепали двигуни. Як ту 95 з січівськими двигунами піднімається в небо над мурманськом в агнлії локатори дрижать, двигун чути за 1000 км. Однак рейх неклепав стільки вертольотів всім що за кородом прийшлось створювати сервіс. о це і цікавить кетайців, і в рейху біля 1000 мі 8 потребують двигунів а по світу теж сотні, от і янек з богуслаєвим викручували кетайцям руки. а на АНи америкоси не дають пратовські двигуни, бо продадуть кетайцям. А богуслаєв покурює в сторонці.
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11.03.2021 21:59 Ответить
одной рукой пиарят приватизацию с нянями, другой возвращают... зебилы
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11.03.2021 22:20 Ответить
Конечно хорошо что Мотор Сич вернут государству. Но плохо то что потом он окажется в руках Коломойского.
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11.03.2021 23:30 Ответить
Підприємство "Мотор Січ" повернуть українському народові, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 8114
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11.03.2021 23:54 Ответить
Хорошо---вернули народу! А на другой день что делать будем с этим что вернули? Там же примерно как было. Наши долго намекали америкосам работать вместе--брать заказы как бы. Долго те мурыжили. Потом китайцы предложили хорошую цену, вроде как со всей документацией. Америкосы крепко опять забухтели. Дальше пошла путанка---с целью как всегда стырить. Тоже не стало получаться. Ну вот вернём себе своё---пусть будет. Примерно так это выглядит. У нас половина предприятий неплохого уровня уже лет 15 стоят и стоя умирают. Одним больше станет.
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12.03.2021 00:00 Ответить
ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !)
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12.03.2021 00:12 Ответить
***** ..мне вертолет положен .)))во пиз..данул...народу надо же
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12.03.2021 01:22 Ответить
Ого, Лёха луганский разошелся. Интересно, кто его ужинает? Скоро увидим кто его танцует Підприємство "Мотор Січ" повернуть українському народові, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 7879
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12.03.2021 05:02 Ответить
О, Господи.
Арестович (рупор Мин Обороны) в своих видео открыто называл фамилию Грефа (это тот, кто Сбербанк).
Каких же еще фамилий Вам нужно?
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12.03.2021 08:23 Ответить
и у богуслаева звезду Героя Украины заберут и в тюрьму посадят за шпионаж в пользу страны-агрессора расию?
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12.03.2021 10:17 Ответить
а потом отдадут американскому бизнесмену бесплатно
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12.03.2021 10:24 Ответить
Кому достаниться ? Какой олигарх будет владеть ?
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12.03.2021 14:43 Ответить
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