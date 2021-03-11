Предприятие "Мотор Сич" вернут украинскому народу, - секретарь СНБО Данилов. ВИДЕО

Совет нацбезопасности и обороны принял решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совбеза, передает Цензор.НЕТ.

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"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.

По его словам, вопрос о предприятиях оборонно-промышленного комплекса "странным образом" оказались в частных руках.

"Если предприятие является для нас стратегически важным, мы будем в законный способ это делать с остальными предприятями", - отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, это делается для национальной безопасности Украины, а люди, которые инвестировали в предприятие, будут получать компенсации.

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