Предприятие "Мотор Сич" вернут украинскому народу, - секретарь СНБО Данилов. ВИДЕО
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Совет нацбезопасности и обороны принял решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совбеза, передает Цензор.НЕТ.
"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.
По его словам, вопрос о предприятиях оборонно-промышленного комплекса "странным образом" оказались в частных руках.
"Если предприятие является для нас стратегически важным, мы будем в законный способ это делать с остальными предприятями", - отметил секретарь СНБО.
По словам Данилова, это делается для национальной безопасности Украины, а люди, которые инвестировали в предприятие, будут получать компенсации.
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