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Підприємство "Мотор Січ" повернуть українському народові, - секретар РНБО Данілов. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада нацбезпеки та оборони прийняла рішення, що підприємство "Мотор Січ" в Запоріжжі буде повернуто українському народові.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Радбезу, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу - у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив Данілов.

За його словами, питання про підприємства оборонно-промислового комплексу "дивним чином" опинилися в приватних руках.

"Якщо підприємство є для нас стратегічно важливим, ми будемо в законний спосіб це робити з іншими підприємствами", - зазначив секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про націоналізацію "Мотор-Січ" днями буде внесено в Раду, - "слуга народу" Арахамія

За словами Данілова, це робиться для національної безпеки України, а люди, які інвестували в підприємство, отримуватимуть компенсації.
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Топ коментарі
+27
Китайці в богуслаєва гроші нехай віджимають .Він їх гарно кинув на бабло.
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11.03.2021 17:25
+19
Ето хоть и звучит несколько пафосно, но в целом правильно, потому шо комуняки не люди.
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11.03.2021 17:17
+15
Андрей! нет никаких исков от кетайцев!.. не, от слова вообще!..
кетаицы прислали "арбитражное уведомление" о намерении подать в суд, и пока все..
и допускаю высокую вероятность ,что судов вообще не будет а действия китайцев это блеф (попытка нагнать страха на лошка), потому что юрисдикция суда рассмотрения спрора - Америка..
Как ты думаешь, что выиграет этот кетаец, если Госдеп внес этого кетайца и его компании в санкционные списки?!
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11.03.2021 18:00
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кетайці не змогли добратись до прата і ролса, там роблять двигуни до всіх визначних літаків. Мотор січ побудували америкоси і дали технологію в 1930. після війни ролс передав технологію, в німців украли рективний двигун вивезли обладнання і до цього часу клепали двигуни. Як ту 95 з січівськими двигунами піднімається в небо над мурманськом в агнлії локатори дрижать, двигун чути за 1000 км. Однак рейх неклепав стільки вертольотів всім що за кородом прийшлось створювати сервіс. о це і цікавить кетайців, і в рейху біля 1000 мі 8 потребують двигунів а по світу теж сотні, от і янек з богуслаєвим викручували кетайцям руки. а на АНи америкоси не дають пратовські двигуни, бо продадуть кетайцям. А богуслаєв покурює в сторонці.
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11.03.2021 21:59 Відповісти
одной рукой пиарят приватизацию с нянями, другой возвращают... зебилы
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11.03.2021 22:20 Відповісти
Конечно хорошо что Мотор Сич вернут государству. Но плохо то что потом он окажется в руках Коломойского.
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11.03.2021 23:30 Відповісти
Підприємство "Мотор Січ" повернуть українському народові, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 8114
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11.03.2021 23:54 Відповісти
Хорошо---вернули народу! А на другой день что делать будем с этим что вернули? Там же примерно как было. Наши долго намекали америкосам работать вместе--брать заказы как бы. Долго те мурыжили. Потом китайцы предложили хорошую цену, вроде как со всей документацией. Америкосы крепко опять забухтели. Дальше пошла путанка---с целью как всегда стырить. Тоже не стало получаться. Ну вот вернём себе своё---пусть будет. Примерно так это выглядит. У нас половина предприятий неплохого уровня уже лет 15 стоят и стоя умирают. Одним больше станет.
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12.03.2021 00:00 Відповісти
ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !)
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12.03.2021 00:12 Відповісти
***** ..мне вертолет положен .)))во пиз..данул...народу надо же
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12.03.2021 01:22 Відповісти
Ого, Лёха луганский разошелся. Интересно, кто его ужинает? Скоро увидим кто его танцует Підприємство "Мотор Січ" повернуть українському народові, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 7879
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12.03.2021 05:02 Відповісти
О, Господи.
Арестович (рупор Мин Обороны) в своих видео открыто называл фамилию Грефа (это тот, кто Сбербанк).
Каких же еще фамилий Вам нужно?
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12.03.2021 08:23 Відповісти
и у богуслаева звезду Героя Украины заберут и в тюрьму посадят за шпионаж в пользу страны-агрессора расию?
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12.03.2021 10:17 Відповісти
а потом отдадут американскому бизнесмену бесплатно
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12.03.2021 10:24 Відповісти
Кому достаниться ? Какой олигарх будет владеть ?
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12.03.2021 14:43 Відповісти
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