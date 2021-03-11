РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15309 посетителей онлайн
Новости Происшествия
4 889 9
Закарпатье (2399) Карпаты (293) ГСЧС (4490)

ГСЧС приостановил поиск пропавшего 14 февраля в Карпатах туриста-лыжника

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ГСЧС приостановил поиск пропавшего 14 февраля в Карпатах туриста-лыжника

Спасатели прекратили поиски лыжника-туриста из Киева, который потерялся в ночь на 14 февраля в районе горы Гемба в Карпатах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Оперативные поиски происходят в течение трех суток, а дальше поисковые операции с привлечением всей возможной техники и людей осуществляются в течение семи дней. В дальнейшем руководство Госслужбы по чрезвычайным ситуациям решает, продолжать ли поиски, рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

"Наши поиски продолжались почти месяц, результата это не дало. Не выяснили ни где были следы потерявшегося лыжника, ни где он непосредственно находится, ни тела, ни самого человека. Поэтому поиски прекратили ", - пояснила Батыр.

Сейчас турист считается пропавшим без вести. Также в ГСЧС отметили, что поиски возобновят, когда сойдет снежный покров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасатели до сих пор ищут туриста, потерявшегося 13 февраля в районе горы Гемба на Закарпатье. Вертолет провел разведку местности, - ГСЧС. ВИДЕО

Напомним, двое киевлян заблудились в ночь с 13 на 14 февраля вблизи села Березники на склоне горы Гемба во время катания на лыжах. 14 февраля спасатели нашли одного туриста в удовлетворительном состоянии здоровья.

Во время поисковой операции группы обследовали склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба. Также спасатели обследовали местность на наличие схода лавин или падения снежных карнизов. Кроме того, в поисковой операции привлекали вертолеты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Карпатах волонтеры нашли заблудившегося туриста из Львова, которого спасатели разыскивали с 14 января, - ГСЧС (обновлено)

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С 14 февраля ищут? Это он далеко заехал.
показать весь комментарий
11.03.2021 17:18 Ответить
потрясите хорошенько первого, которого нашли...
показать весь комментарий
11.03.2021 17:20 Ответить
ГСЧС приостановил поиск пропавшего 14 февраля в Карпатах туриста-лыжника - Цензор.НЕТ 5489
показать весь комментарий
11.03.2021 17:37 Ответить
це вода, екіпаж корабля.
показать весь комментарий
11.03.2021 17:59 Ответить
літні туристи знайдуть, коли гулятимуть тропами.
показать весь комментарий
11.03.2021 17:58 Ответить
Він сам зійде вниз разом із водою, якщо тільки вже не сидить вдома.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:17 Ответить
В Карпатах може ще і є ведмедики, а те, що вовки зараз геть наглючі і в селах всіх собак виїдають - то є факт.
показать весь комментарий
11.03.2021 18:35 Ответить
Лижі і палиці точно колись знайдуться.
показать весь комментарий
11.03.2021 18:45 Ответить
Гори не пробачають легковажності..
показать весь комментарий
11.03.2021 19:53 Ответить
 
 