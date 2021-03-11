Аваков анонсировал полную реновацию государственной гидрометеорологической службы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Протокол о намерениях между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и компанией BARON - Critical Weather Intelligence (США) о сотрудничестве в сфере гидрометеорологической деятельности подписали в Министерстве внутренних дел Украины.
Это позволит полностью реформировать гидрометеорологическую систему страны, не обновлявшуюся с 70-х годов прошлого века, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Подписанию протокола предшествовала длительная работа между украинскими специалистами и представителями американской компании, отметил министр МВД Арсен Аваков.
"Более трех лет мы готовились к подписанию этого документа. Наши специалисты посещали заводы компании BARON - Critical Weather Intelligence. Eximbank США подтвердил готовность оказать финансовую поддержку в реализации этого проекта. Наша страна активно развивается по всем направлениям, поэтому мы будем прогнозировать все чрезвычайные ситуации. Подписание Протокола о намерениях - это начало масштабного реформирования гидрометеорологической службы Украины", - заявил он.
По словам министра, в Украине появится около 13 крупных радаров, несколько тысяч специальных датчиков, которые позволят использовать ранний, вероятный и быстрый прогноз опасных погодных и природных явлений для предотвращения и заблаговременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и катастрофы.
"Наши специалисты будут видеть загрязнение воздуха по всей стране, предусматривать температуру хвойной подстилки в лесах, насыщенность водой атмосферы, будут видеть уровень насыщенности рек. Наша система будет по качеству, надеюсь, лучше, чем во многих странах Европы", - пояснил министр.
Глава МВД также добавил, что внедрение этой системы "позволит существенно уменьшить убытки от погодных и природных явлений в разных отраслях экономики (по оценкам Всемирного банка, средний экономический эффект может достигать до $ 130 млн в год), а также будет использоваться и в военных технологиях.
"После одобрения проекта как на уровне украинского парламента, так и в США, за два-три года эта система будет развернута полностью. Мы сотрудничаем с компанией BARON, ведь она – лидер в своей отрасли на мировом рынке", - сообщил Аваков.
Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что оборудование, которое использует метеорологическая служба Украины, было устаревшим уже даже на время обретения независимости страны.
"От нашего сотрудничества с американскими партнерами ожидаем модернизации отдельных модулей, которые позволят эффективно и четко выполнять работу. Кроме того, мы ожидаем модернизацию гидрометеорологических постов - морских и воздушных, чтобы иметь возможность оперативно прогнозировать все природные явления. Надеемся, новая система обеспечит заблаговременное доведение сигналов об опасных стихийных явлениях к населению, что позволит уменьшить человеческие потери", - сказал он.
Менеджер компании BARON по глобальному развитию бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии Сергей Брайлян поблагодарил команду МВД и ГСЧС за проведенную титаническую работу.
"Действительно, сегодняшнее событие можно назвать историческим. Ведь проект будет содержать тотальную модернизацию всех систем наблюдения, связи, сбора и обработки информации. Внедрение новых компьютерных систем для прогнозирования, которое будет поддерживать и станет основой промышленного развития Украины, гражданской безопасности и безопасности военных. Хочу отметить, что данная система автоматизированного наблюдения и прогнозирования погоды - это основа систем автоматизированного управления развертывания войск", - сказал Брайлян.
Он отметил, что внедрение новейших технологий позволит Украине войти в сеть воздушной безопасности НАТО.
"Мы рады, что Украина станет одной из ключевых стран, участвующих в предупреждены климатических изменений", - подчеркнул Брайлян.
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рукилапы мастерсобака )))
Слушай сюда, козел мвдшный. Для того, чтобы предупреждать заранее о стихийных катаклизмах, одних приборов обнаружения недостаточно будет. К тому же они предупреждают за несколько часов.
А чтобы предупреждать за несколько дней, необходим качественный анализ полученной информации как со своих метеостанций, так и метеостанций соседних районов и регионов.
Называется ето синоптический прогноз на сутки, трое суток, 5 дней и т.д. А делается етот прогноз не приборами, а людьми. И чтобы он делался качественно, необходимо чтобы люди имели качественное в етом плане образование. Тебе, ублюдок, етого не понять.
Надеюсь твои руки таки будут обрубаны
есть рп5 достаточно точный на неделю
винди рулит но надо разбираться как из нее получить прогноз понятный
не не так
вова - ты дебил
так правильно будет
с каких делов ты меня в кацапы записал если "мы о погоде говорили"? совсем башкой слаб?
Дєбіли, ліжка в Ватутіно змініть на нормальні, унітази поставте, душ зробіть... К-О-Н-Ч-Е-Н-І!!!
Дупа підгоряє, треба показувати досягнення, то і імітують.
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