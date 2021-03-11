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Новости Политика Украины
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Аваков (3443) МВД (9221)

Аваков анонсировал полную реновацию государственной гидрометеорологической службы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Аваков анонсировал полную реновацию государственной гидрометеорологической службы

Протокол о намерениях между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и компанией BARON - Critical Weather Intelligence (США) о сотрудничестве в сфере гидрометеорологической деятельности подписали в Министерстве внутренних дел Украины.

Это позволит полностью реформировать гидрометеорологическую систему страны, не обновлявшуюся с 70-х годов прошлого века, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Подписанию протокола предшествовала длительная работа между украинскими специалистами и представителями американской компании, отметил министр МВД Арсен Аваков.

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"Более трех лет мы готовились к подписанию этого документа. Наши специалисты посещали заводы компании BARON - Critical Weather Intelligence. Eximbank США подтвердил готовность оказать финансовую поддержку в реализации этого проекта. Наша страна активно развивается по всем направлениям, поэтому мы будем прогнозировать все чрезвычайные ситуации. Подписание Протокола о намерениях - это начало масштабного реформирования гидрометеорологической службы Украины", - заявил он.

По словам министра, в Украине появится около 13 крупных радаров, несколько тысяч специальных датчиков, которые позволят использовать ранний, вероятный и быстрый прогноз опасных погодных и природных явлений для предотвращения и заблаговременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и катастрофы.

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"Наши специалисты будут видеть загрязнение воздуха по всей стране, предусматривать температуру хвойной подстилки в лесах, насыщенность водой атмосферы, будут видеть уровень насыщенности рек. Наша система будет по качеству, надеюсь, лучше, чем во многих странах Европы", - пояснил министр.

Глава МВД также добавил, что внедрение этой системы "позволит существенно уменьшить убытки от погодных и природных явлений в разных отраслях экономики (по оценкам Всемирного банка, средний экономический эффект может достигать до $ 130 млн в год), а также будет использоваться и в военных технологиях.

"После одобрения проекта как на уровне украинского парламента, так и в США, за два-три года эта система будет развернута полностью. Мы сотрудничаем с компанией BARON, ведь она – лидер в своей отрасли на мировом рынке", - сообщил Аваков.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что оборудование, которое использует метеорологическая служба Украины, было устаревшим уже даже на время обретения независимости страны.

"От нашего сотрудничества с американскими партнерами ожидаем модернизации отдельных модулей, которые позволят эффективно и четко выполнять работу. Кроме того, мы ожидаем модернизацию гидрометеорологических постов - морских и воздушных, чтобы иметь возможность оперативно прогнозировать все природные явления. Надеемся, новая система обеспечит заблаговременное доведение сигналов об опасных стихийных явлениях к населению, что позволит уменьшить человеческие потери", - сказал он.

Менеджер компании BARON по глобальному развитию бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии Сергей Брайлян поблагодарил команду МВД и ГСЧС за проведенную титаническую работу.

"Действительно, сегодняшнее событие можно назвать историческим. Ведь проект будет содержать тотальную модернизацию всех систем наблюдения, связи, сбора и обработки информации. Внедрение новых компьютерных систем для прогнозирования, которое будет поддерживать и станет основой промышленного развития Украины, гражданской безопасности и безопасности военных. Хочу отметить, что данная система автоматизированного наблюдения и прогнозирования погоды - это основа систем автоматизированного управления развертывания войск", - сказал Брайлян.

Он отметил, что внедрение новейших технологий позволит Украине войти в сеть воздушной безопасности НАТО.

"Мы рады, что Украина станет одной из ключевых стран, участвующих в предупреждены климатических изменений", - подчеркнул Брайлян.
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Топ комментарии
+20
аваков рулит прогнозом погоды? охренеть реформа сдвинула рамки
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11.03.2021 17:37
+16
Теперь во время ареста будут добавлять фразу "Вы имеете право бесплатно узнать прогноз погоды на завтра".... Аваков анонсировал полную реновацию государственной гидрометеорологической службы - Цензор.НЕТ 899
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11.03.2021 17:45
+12
И спецназ у них будет?... Аваков анонсировал полную реновацию государственной гидрометеорологической службы - Цензор.НЕТ 2099
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11.03.2021 17:36
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И спецназ у них будет?... Аваков анонсировал полную реновацию государственной гидрометеорологической службы - Цензор.НЕТ 2099
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11.03.2021 17:36 Ответить
и свой БТР. два!
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11.03.2021 17:37 Ответить
На каждой метеостанции?... Аваков анонсировал полную реновацию государственной гидрометеорологической службы - Цензор.НЕТ 4303
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11.03.2021 17:39 Ответить
Да! и два автоматчика по флангам!
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11.03.2021 17:40 Ответить
И обязательно предоставить гидрометслужбе право на монопольное насилие чтобы из короткоствола в облака пуляла и тучи разгоняла.
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11.03.2021 18:11 Ответить
аваков рулит прогнозом погоды? охренеть реформа сдвинула рамки
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11.03.2021 17:37 Ответить
Теперь во время ареста будут добавлять фразу "Вы имеете право бесплатно узнать прогноз погоды на завтра".... Аваков анонсировал полную реновацию государственной гидрометеорологической службы - Цензор.НЕТ 899
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11.03.2021 17:45 Ответить
... в катманду
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11.03.2021 17:47 Ответить
За прогноз по Катманду прийдется уже платить...
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11.03.2021 17:48 Ответить
объясните, зачем вы к слову "манду" добавляете непонятную приставку спереди
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11.03.2021 18:26 Ответить
Кота добавили.
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11.03.2021 19:17 Ответить
Феерично.
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11.03.2021 18:00 Ответить
Аваков рулит МВД, куда входит ГСЧС.
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11.03.2021 19:07 Ответить
сАбаков чем хош будет рулить акромя своими прямыми обязанностями.
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11.03.2021 17:39 Ответить
авака на все руки лапы мастер собака )))
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11.03.2021 17:43 Ответить
аваков посадил Кузьменко и Антоненко, теперь решил ветрами повелевать ?
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11.03.2021 17:49 Ответить
Не могу с вами не согласится. Когда у дядюшки Джо дойдут руки до Зе-Ко-Манды, ветры они будут пускать нехилые. Поэтому Рюкзаков верной дорогой идет! Аваков анонсував повну реновацію державної гідрометеорологічної служби - Цензор.НЕТ 5669
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11.03.2021 18:02 Ответить
А конные метеорологи будут???Пока еще никем не занята бортницкая станция аэрации, может сразу и ее прихватил бы.
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11.03.2021 17:54 Ответить
теперь аваков, главмусор - гидрометеоролог будет вести программу з кицькою та тыкаты нею в объектив
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11.03.2021 17:57 Ответить
И это развалят.
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11.03.2021 17:59 Ответить
***, и сюда запустило руки ето чмо.
Слушай сюда, козел мвдшный. Для того, чтобы предупреждать заранее о стихийных катаклизмах, одних приборов обнаружения недостаточно будет. К тому же они предупреждают за несколько часов.
А чтобы предупреждать за несколько дней, необходим качественный анализ полученной информации как со своих метеостанций, так и метеостанций соседних районов и регионов.
Называется ето синоптический прогноз на сутки, трое суток, 5 дней и т.д. А делается етот прогноз не приборами, а людьми. И чтобы он делался качественно, необходимо чтобы люди имели качественное в етом плане образование. Тебе, ублюдок, етого не понять.
Надеюсь твои руки таки будут обрубаны
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11.03.2021 18:02 Ответить
Ну а дальше Аваков должен восстанавливать сельское хозяйство.
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11.03.2021 18:03 Ответить
И закрыть все нелегальные металлоприёмки, наркоточки, казино и народных синоптиков... Аваков анонсував повну реновацію державної гідрометеорологічної служби - Цензор.НЕТ 4891
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11.03.2021 18:10 Ответить
сельхоз ушарашили так, что его не восстановишь.Чтобы ликвидировать страну, нужно ликвидировать производство пищи.Потому молочные фермы и свинокомплексы все передохли - это при наличие соответствующего Министерства! А в селах тоже похоже --- если лет 5-8 тому назад в селе было 25 коров, допустим, то на сегодня хорошо если 5 осталось.
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11.03.2021 18:32 Ответить
будут вертолётами облака разгонять и сыпать зеленые лепестки роз(специальный сорт с запахом Мендель), по пути следования Наивеличайшевага Лидера Современности..
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11.03.2021 18:07 Ответить
Одним словом ...метаков!
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11.03.2021 18:12 Ответить
С появлением в моём доме проводного инета ( с 17 года ) , всегда искал правдивый прогноз погоды хотя бы на три дня . ( Не реклама ) , - нашёл Винди и Вентускай радары погоды , - специально не пишу эти сайты на английском , чтоб не зачли за рекламу . Наш синоптик прогнозирует реально только на двое суток ( нажаль ) .
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11.03.2021 18:14 Ответить
есть мета.погода - достаточно точно на два дня вперед
есть рп5 достаточно точный на неделю
винди рулит но надо разбираться как из нее получить прогноз понятный
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11.03.2021 18:24 Ответить
Мета - говно . Винди хорошо всё показывает , нужно только загрузить . Вентускай - супер ( не реклама ) чешский сайт , всё видно в реальности . Но на территории кацапстана , - вполне , нормальные погодные сайты могут и не работать . ))
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11.03.2021 18:38 Ответить
ну как бы у меня есть клиент работа которого в сезон напрямую зависит от погоды. так вот я ему сделал загрузку погоды в свою программу именно с меты для планирования работы на завтра. третий сезон уже отрабатывает. доволен. все точно.
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11.03.2021 18:42 Ответить
Стрелок , на кацапстане может и работает не спорю . Но в Украине - нет . Работает то , что я сказал выше . ( Звыняй кацап , больше не буду тебе отвечать , чуствую , что меня может забанить модер )) . ) .
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11.03.2021 18:53 Ответить
вова ты дебил?
не не так
вова - ты дебил
так правильно будет
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11.03.2021 19:27 Ответить
Пшёл нах кацап , мы ж о погоде говорили .
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11.03.2021 19:57 Ответить
ты тупая нулевка. посмотри сколько на меня "кацапа" людей подписано.
с каких делов ты меня в кацапы записал если "мы о погоде говорили"? совсем башкой слаб?
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11.03.2021 20:28 Ответить
Чем больше в армии дубов , тем крепче наша оборона . ))
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11.03.2021 20:41 Ответить
Тепер Аваков віщун, як Кульбіда))
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11.03.2021 18:18 Ответить
Аваков обложил мудрый нарiд прогнозами погоды.
Аваков анонсував повну реновацію державної гідрометеорологічної служби - Цензор.НЕТ 847
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11.03.2021 18:20 Ответить
Знов на гроші США типу проведуть реформу, а насправді все закінчиться новою формою?)))
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11.03.2021 18:20 Ответить
А Аваков тут при чём? Служба погоды международная организация и подчиняется международным соглашениям.
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11.03.2021 18:34 Ответить
Клоуни на марші. Реформатори *уєві.
Дєбіли, ліжка в Ватутіно змініть на нормальні, унітази поставте, душ зробіть... К-О-Н-Ч-Е-Н-І!!!
Дупа підгоряє, треба показувати досягнення, то і імітують.
https://m.facebook.com/groups/fdukraine/permalink/3746958062078388/?refid=18&ref=m_notif&notif_t=feedback_reaction_generic&__tn__=-R
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11.03.2021 19:03 Ответить
А зарплати збільшать синоптикам (не тільки керівним)?
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11.03.2021 19:57 Ответить
тут я спокоен - американские компании взяток не дают (типа миссия и корпоративная культура и американские законы запрещают). слышал даже жалобы, мол, у амеров продукт хороший мы бы брали, но не берём так у них отката нет. к слову сказать, у европейских компаний та же ситуация - взяток и откатов не дают.
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11.03.2021 22:00 Ответить
Хух, а я уже было подумал что аваков французские аэростаты для метеорологов выпишет за 100500 лимонов евро.
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11.03.2021 23:02 Ответить
Наш пострел и тут успел
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16.03.2021 10:31 Ответить
 
 