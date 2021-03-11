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Аваков (1956) МВС (2874)

Аваков анонсував повну реновацію державної гідрометеорологічної служби

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Аваков анонсував повну реновацію державної гідрометеорологічної служби

Протокол про наміри між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та компанією BARON - Critical Weather Intelligence (США) про співробітництво в сфері гідрометеорологічної діяльності підписали в Міністерстві внутрішніх справ України.

Це дозволить повністю реформувати гідрометеорологічну систему країни, яка не оновлюється з 70-х років минулого століття, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Підписанню протоколу передувала тривала робота між українськими фахівцями та представниками американської компанії, зазначив міністр МВС Арсен Аваков.

"Понад три роки ми готувалися до підписання цього документа. Наші спеціалісти відвідували заводи компанії "BARON - Critical Weather Intelligence". "Eximbank" США підтвердив готовність надати фінансову підтримку в реалізації цього проєкту. Наша країна активно розвивається по всім напрямкам, тому ми маємо прогнозувати всі надзвичайні ситуації. Підписання Протоколу про наміри – це початок масштабного реформування гідрометеорологічної служби України", - заявив він.

За словами Арсена Авакова, в Україні з’явиться близько 13 великих радарів, а також кілька тисяч спеціальних датчиків, які дозволять використовувати ранній, вірогідний і швидший прогнози небезпечних погодних та природних явищ для запобігання та завчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації та катастрофи.

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"Наші спеціалісти будуть бачити забруднення повітря по всій країні, передбачати температуру хвойного підстилку в лісах, насиченість водою атмосфери, будуть бачити рівень насиченості річок. Наша система буде по якості, сподіваюсь, кращою, ніж у багатьох країнах Європи", – пояснив міністр.

Очільник МВС також додав, що впровадження цієї системи "дозволить суттєво зменшити збитки від погодних та природних явищ в різних галузях економіки держави (за оцінками Світового Банку, середній економічний ефект може досягати до $130 млн. в рік), а також буде використовуватися і у військових технологіях.

"Після схвалення проєкту як на рівні українського парламенту, так і в США, за 2-3 роки ця система буде розгорнута повністю. Ми співпрацюємо з компанією "BARON", адже вона є лідером у своїй галузі на світовому ринку", - зазначив Арсен Аваков.

Голова ДСНС Микола Чечоткін наголосив, що обладнання, яке використовує наша метеорологічна служба, було застарілим вже навіть на час здобуття незалежності.

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"Від нашого співробітництва з американськими партнерами очікуємо модернізації окремих модулів, які дозволятимуть ефективно та чітко виконувати роботу. Крім того, ми очікуємо на модернізацію гідрометеорологічних постів – морських та повітряних, щоб мати змогу оперативно прогнозувати всі природні явища. Сподіваємось, нова система забезпечить завчасне доведення сигналів про небезпечні стихійні явища до населення, що дозволить зменшити людські втрати", - сказав він.

Менеджер компанії "BARON" з глобального розвитку бізнесу в Східній Європі та Центральній Азії Сергій Брайлян подякував команді МВС та ДСНС за проведену титанічну роботу.

"Дійсно, сьогоднішню подію можна назвати історичною. Адже проєкт буде містити тотальну модернізацію всіх систем спостереження, зв’язку, збору та обробки інформації. Впровадження нових комп’ютерних систем для прогнозування, яке буде підтримувати та стане основою промислового розвитку України, громадянської безпеки та безпеки військових. Хочу зазначити, що дана система автоматизованого спостереження та прогнозування погоди - це основа систем автоматизованого управління розгортання військ", - сказав Сергій Брайлян.

Він наголосив, що впровадження новітніх технологій дозволить Україні ввійти в мережу повітряної безпеки НАТО.
"Ми раді, що Україна стане однією з ключових країн, які беруть участь у попереджені кліматичних змін", - підкреслив Сергій Брайлян.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
аваков рулит прогнозом погоды? охренеть реформа сдвинула рамки
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11.03.2021 17:37
+16
Теперь во время ареста будут добавлять фразу "Вы имеете право бесплатно узнать прогноз погоды на завтра".... Аваков анонсировал полную реновацию государственной гидрометеорологической службы - Цензор.НЕТ 899
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11.03.2021 17:45
+12
И спецназ у них будет?... Аваков анонсировал полную реновацию государственной гидрометеорологической службы - Цензор.НЕТ 2099
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11.03.2021 17:36
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И спецназ у них будет?... Аваков анонсировал полную реновацию государственной гидрометеорологической службы - Цензор.НЕТ 2099
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11.03.2021 17:36 Відповісти
и свой БТР. два!
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11.03.2021 17:37 Відповісти
На каждой метеостанции?... Аваков анонсировал полную реновацию государственной гидрометеорологической службы - Цензор.НЕТ 4303
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11.03.2021 17:39 Відповісти
Да! и два автоматчика по флангам!
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11.03.2021 17:40 Відповісти
И обязательно предоставить гидрометслужбе право на монопольное насилие чтобы из короткоствола в облака пуляла и тучи разгоняла.
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11.03.2021 18:11 Відповісти
аваков рулит прогнозом погоды? охренеть реформа сдвинула рамки
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11.03.2021 17:37 Відповісти
Теперь во время ареста будут добавлять фразу "Вы имеете право бесплатно узнать прогноз погоды на завтра".... Аваков анонсировал полную реновацию государственной гидрометеорологической службы - Цензор.НЕТ 899
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11.03.2021 17:45 Відповісти
... в катманду
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11.03.2021 17:47 Відповісти
За прогноз по Катманду прийдется уже платить...
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11.03.2021 17:48 Відповісти
объясните, зачем вы к слову "манду" добавляете непонятную приставку спереди
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11.03.2021 18:26 Відповісти
Кота добавили.
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11.03.2021 19:17 Відповісти
Феерично.
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11.03.2021 18:00 Відповісти
Аваков рулит МВД, куда входит ГСЧС.
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11.03.2021 19:07 Відповісти
сАбаков чем хош будет рулить акромя своими прямыми обязанностями.
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11.03.2021 17:39 Відповісти
авака на все руки лапы мастер собака )))
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11.03.2021 17:43 Відповісти
аваков посадил Кузьменко и Антоненко, теперь решил ветрами повелевать ?
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11.03.2021 17:49 Відповісти
Не могу с вами не согласится. Когда у дядюшки Джо дойдут руки до Зе-Ко-Манды, ветры они будут пускать нехилые. Поэтому Рюкзаков верной дорогой идет! Аваков анонсував повну реновацію державної гідрометеорологічної служби - Цензор.НЕТ 5669
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11.03.2021 18:02 Відповісти
А конные метеорологи будут???Пока еще никем не занята бортницкая станция аэрации, может сразу и ее прихватил бы.
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11.03.2021 17:54 Відповісти
теперь аваков, главмусор - гидрометеоролог будет вести программу з кицькою та тыкаты нею в объектив
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11.03.2021 17:57 Відповісти
И это развалят.
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11.03.2021 17:59 Відповісти
***, и сюда запустило руки ето чмо.
Слушай сюда, козел мвдшный. Для того, чтобы предупреждать заранее о стихийных катаклизмах, одних приборов обнаружения недостаточно будет. К тому же они предупреждают за несколько часов.
А чтобы предупреждать за несколько дней, необходим качественный анализ полученной информации как со своих метеостанций, так и метеостанций соседних районов и регионов.
Называется ето синоптический прогноз на сутки, трое суток, 5 дней и т.д. А делается етот прогноз не приборами, а людьми. И чтобы он делался качественно, необходимо чтобы люди имели качественное в етом плане образование. Тебе, ублюдок, етого не понять.
Надеюсь твои руки таки будут обрубаны
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11.03.2021 18:02 Відповісти
Ну а дальше Аваков должен восстанавливать сельское хозяйство.
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11.03.2021 18:03 Відповісти
И закрыть все нелегальные металлоприёмки, наркоточки, казино и народных синоптиков... Аваков анонсував повну реновацію державної гідрометеорологічної служби - Цензор.НЕТ 4891
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11.03.2021 18:10 Відповісти
сельхоз ушарашили так, что его не восстановишь.Чтобы ликвидировать страну, нужно ликвидировать производство пищи.Потому молочные фермы и свинокомплексы все передохли - это при наличие соответствующего Министерства! А в селах тоже похоже --- если лет 5-8 тому назад в селе было 25 коров, допустим, то на сегодня хорошо если 5 осталось.
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11.03.2021 18:32 Відповісти
будут вертолётами облака разгонять и сыпать зеленые лепестки роз(специальный сорт с запахом Мендель), по пути следования Наивеличайшевага Лидера Современности..
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11.03.2021 18:07 Відповісти
Одним словом ...метаков!
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11.03.2021 18:12 Відповісти
С появлением в моём доме проводного инета ( с 17 года ) , всегда искал правдивый прогноз погоды хотя бы на три дня . ( Не реклама ) , - нашёл Винди и Вентускай радары погоды , - специально не пишу эти сайты на английском , чтоб не зачли за рекламу . Наш синоптик прогнозирует реально только на двое суток ( нажаль ) .
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11.03.2021 18:14 Відповісти
есть мета.погода - достаточно точно на два дня вперед
есть рп5 достаточно точный на неделю
винди рулит но надо разбираться как из нее получить прогноз понятный
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11.03.2021 18:24 Відповісти
Мета - говно . Винди хорошо всё показывает , нужно только загрузить . Вентускай - супер ( не реклама ) чешский сайт , всё видно в реальности . Но на территории кацапстана , - вполне , нормальные погодные сайты могут и не работать . ))
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11.03.2021 18:38 Відповісти
ну как бы у меня есть клиент работа которого в сезон напрямую зависит от погоды. так вот я ему сделал загрузку погоды в свою программу именно с меты для планирования работы на завтра. третий сезон уже отрабатывает. доволен. все точно.
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11.03.2021 18:42 Відповісти
Стрелок , на кацапстане может и работает не спорю . Но в Украине - нет . Работает то , что я сказал выше . ( Звыняй кацап , больше не буду тебе отвечать , чуствую , что меня может забанить модер )) . ) .
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11.03.2021 18:53 Відповісти
вова ты дебил?
не не так
вова - ты дебил
так правильно будет
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11.03.2021 19:27 Відповісти
Пшёл нах кацап , мы ж о погоде говорили .
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11.03.2021 19:57 Відповісти
ты тупая нулевка. посмотри сколько на меня "кацапа" людей подписано.
с каких делов ты меня в кацапы записал если "мы о погоде говорили"? совсем башкой слаб?
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11.03.2021 20:28 Відповісти
Чем больше в армии дубов , тем крепче наша оборона . ))
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11.03.2021 20:41 Відповісти
Тепер Аваков віщун, як Кульбіда))
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11.03.2021 18:18 Відповісти
Аваков обложил мудрый нарiд прогнозами погоды.
Аваков анонсував повну реновацію державної гідрометеорологічної служби - Цензор.НЕТ 847
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11.03.2021 18:20 Відповісти
Знов на гроші США типу проведуть реформу, а насправді все закінчиться новою формою?)))
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11.03.2021 18:20 Відповісти
А Аваков тут при чём? Служба погоды международная организация и подчиняется международным соглашениям.
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11.03.2021 18:34 Відповісти
Клоуни на марші. Реформатори *уєві.
Дєбіли, ліжка в Ватутіно змініть на нормальні, унітази поставте, душ зробіть... К-О-Н-Ч-Е-Н-І!!!
Дупа підгоряє, треба показувати досягнення, то і імітують.
https://m.facebook.com/groups/fdukraine/permalink/3746958062078388/?refid=18&ref=m_notif&notif_t=feedback_reaction_generic&__tn__=-R
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11.03.2021 19:03 Відповісти
А зарплати збільшать синоптикам (не тільки керівним)?
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11.03.2021 19:57 Відповісти
тут я спокоен - американские компании взяток не дают (типа миссия и корпоративная культура и американские законы запрещают). слышал даже жалобы, мол, у амеров продукт хороший мы бы брали, но не берём так у них отката нет. к слову сказать, у европейских компаний та же ситуация - взяток и откатов не дают.
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11.03.2021 22:00 Відповісти
Хух, а я уже было подумал что аваков французские аэростаты для метеорологов выпишет за 100500 лимонов евро.
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11.03.2021 23:02 Відповісти
Наш пострел и тут успел
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16.03.2021 10:31 Відповісти
 
 