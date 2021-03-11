Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН
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Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода, если не принять срочные меры.
Об этом в четверг заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Без незамедлительных действий миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти", - заявил Гутерриш, выступая в СБ ООН.
"Люди страдают от голода и из-за критических показателей недоедания. В некоторых частях Йемена, Южного Судана, Буркина Фасо люди страдают от голода или условий, которые привели к голоду. Более 150 тыс. людей подвергаются риску голодной смерти", - отметил Гутерриш.
Генсек ООН в обращении отметил, что голод порождает конфликты.
"Если вы не кормите людей, вы подпитываете конфликты. Конфликты приводят к голоду и недоеданию, а голод и недоедание приводят к конфликтам", - заявил он.
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https://agroportal.ua/news/mir/ekspert-ukraina-i-rossiya-prodolzhat-konkurentsiyu-za-zernovye-rynki/
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То есть, может не нужно было вводить жесткие локдауны и ограничения, ведь они приводят к более высокой смертности... Вот так и живем...