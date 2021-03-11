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Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН

Новости Цензор.НЕТ Общество

Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН

Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода, если не принять срочные меры.

Об этом в четверг заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Без незамедлительных действий миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти", - заявил Гутерриш, выступая в СБ ООН.

"Люди страдают от голода и из-за критических показателей недоедания. В некоторых частях Йемена, Южного Судана, Буркина Фасо люди страдают от голода или условий, которые привели к голоду. Более 150 тыс. людей подвергаются риску голодной смерти", - отметил Гутерриш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы из-за коронавируса: Могут пострадать сотни миллионов человек

Генсек ООН в обращении отметил, что голод порождает конфликты.

"Если вы не кормите людей, вы подпитываете конфликты. Конфликты приводят к голоду и недоеданию, а голод и недоедание приводят к конфликтам", - заявил он.

Также читайте: От вызванного пандемией COVID-19 голода до конца года может умереть больше людей, чем от самого вируса, - Oxfam
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Топ комментарии
+4
на парашу намекает? там в последнее время по поводу роста цен на ягель даже *****, сопственной ботоксной головкой озаботился. окорочка байдена скоро снова поспешат на помощь ))
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11.03.2021 18:55
+4
Это включая ворон и дятлов. Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 6659
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11.03.2021 19:14
+4
Это включая ихтамнетов из Донбасса. Открою секрет: скоро их у вас станет намного больше, и не только из Донбасса. Так что осваивайте у себя в параше новое меню. Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 1771
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11.03.2021 19:24
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нефиг рожать
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11.03.2021 18:52 Ответить
приезжайте в Украину я голодал во времена СССР развитого предкоммунизма потом трошки пожил а потом Независимость и опять и снова уже 2012 года почти выживаю..так что можем поделиться опытом а таки да рожают те ублюдки которые не могут обеспечить ни хлебом рисом мацой себя а нет плодятся как тараканы... нет воды земель под поля а нет рожают и рожают дебэльнэ естественный отбор.. Земля уже дает понять вместе с Высшими силами Ковид вирусы болячки СПИД что человечки вы ля ля начинаете нам надоедать пора угомониться какие 8-10-12-14 млрд людей вы что геть мозгом тронулись Земля не резиновая... вы думаете пропорция воды и суши просто так случайно образовалась что полюса покрытые льдами горы и пустыни... для понтов нет для равновесия.. значит Цивилизация обязана выживать достаточно...ДЛЯ ВСЕХ а не как узнал сегодня 3 семьи догадываюсь только какая там еврейская хфамилия у них владеют статками равными статкам 48ГОСУДАРСТВ НО БЕДН7ЫЗХ как вообще такое мы могли допустить????е мое а ноют мол останемся голодными и что.. Ковид подбирает миллионеров и царей и олигархов тут как в анекдоте про вопрос.... а потел ли покойник перед смертью...
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11.03.2021 19:17 Ответить
на парашу намекает? там в последнее время по поводу роста цен на ягель даже *****, сопственной ботоксной головкой озаботился. окорочка байдена скоро снова поспешат на помощь ))
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11.03.2021 18:55 Ответить
Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 1971
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11.03.2021 19:05 Ответить
Это включая ворон и дятлов. Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 6659
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11.03.2021 19:14 Ответить
Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 4275
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11.03.2021 19:15 Ответить
Это включая ихтамнетов из Донбасса. Открою секрет: скоро их у вас станет намного больше, и не только из Донбасса. Так что осваивайте у себя в параше новое меню. Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 1771
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11.03.2021 19:24 Ответить
"Эксперты «Платформы ОФД» посчитали, что траты жителей России на приобретение классического набора продуктов для приготовления блинов за год выросли на 3%." (С) и это блины, у которых в руцком наборе, самое дорогое - сушоный конский кутак, без соли, для размазки нашрябанных по сусеках муки. скоро будут коровьи блины жрать, которыми раньше так неосмотрительно на дальность разбрасывались ))
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11.03.2021 19:50 Ответить
Верим московитским побрехушкам, ну Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 9766
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11.03.2021 19:25 Ответить
та, чё, в производстве баранины и козлятины бабы только успевают рожать ))
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11.03.2021 19:28 Ответить
спасибо, поржа ))) ага, по сравнению с 1913 годом, 2013 смотрится вообще коло сссально! после 2013, производство пазлов, понятно, начало расти по всем фронтам. после 2018 - данные по пазлам зелёных парашных петухов, ****** засекреченны. но на текущий момент, личный повар *****, уверяет, шо уже достигло 146% . многие окорочка зарывают по месту производства, чтобы на парашеньку из-за морей не везти )
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11.03.2021 19:26 Ответить
Эксперт: Украина и Россия продолжат конкуренцию за зерновые рынки Мир 23 апреля 2020. 12:29
Экспорт зерна и муки пшеницы из России в 2020 г. по прогнозам будет на уровне 35 млн т. Это достаточно высокий показатель, который позволит РФ удержать мировое первенство по объемам экспорта пшеницы в сезоне 2019/20. В предыдущие годы Украина преимущественно занимала свою нишу по экспорту пшеницы с содержанием белка до 10,5-11,5%, в то время как, Россия экспортировала пшеницу с белком порядка 11,5-13,5%. Однако, прошлогодний урожай был более высокого качества, позволив Украине собрать зерно с высшим содержанием белка до 12,5%», - рассказывает Дмитрий Рылько.
https://agroportal.ua/news/mir/ekspert-ukraina-i-rossiya-prodolzhat-konkurentsiyu-za-zernovye-rynki/
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11.03.2021 19:34 Ответить
"***** заявил, что при определении цен на продукты нужно соблюдать баланс интересов и не допускать таких скачков цен, которые произошли на внутреннем российском рынке ранее." (С) мона представить шо там в натуре с ягелем твориться, если мониторинг включили и хотят за публикации о росте цен в соцсетях сроки шить. вобщем дела идут лучше чем светка курицина наванговала ))
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11.03.2021 19:38 Ответить
Великолепно ! Графический дизайнер, право. Федот, а сможешь, только быстро, наваять такие же графики по валенкам, тулупам, шапкам-ушанкам, матрешкам, щам, брагам, да, и по ракетам, которые с батута... Я верю. Ты можешь. Давай !
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11.03.2021 19:41 Ответить
Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 2374
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11.03.2021 19:48 Ответить
Так это по ППС (очень неудачная совковая подделка под Шмайсер):
Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 3331
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11.03.2021 22:12 Ответить
воробьи замерли в тревожном ожидании ))
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11.03.2021 19:35 Ответить
І було б добре щоб всі ці мульйони тільк з росії.
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11.03.2021 18:55 Ответить
По-моему, ихний Антониу Гутерриш похож на нашего Антуана Геращенко. Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 6892
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11.03.2021 18:56 Ответить
Генсек пробує перевести "стрілки" з "корони" на голод
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11.03.2021 18:56 Ответить
Тю - новина. Умрут все пєнсіонєри (С) 2019.
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11.03.2021 18:57 Ответить
*2020.
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11.03.2021 18:58 Ответить
Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 1167
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11.03.2021 18:58 Ответить
Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 2279Сытый голодного не понимает, в ООН по сей день не признали Голодомор в Украине, сделанный искусственно Москвой
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11.03.2021 19:06 Ответить
Виходить шо у нас конфлікт на Домбасі через голод і недоїдання. Кармільци не кормлять всю Україну.
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11.03.2021 19:01 Ответить
Если еда не добывается , а даётся просто так, то нечем больше заниматься, как только размножаться. И дальше по кругу по голод, конфликты и еде....
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11.03.2021 19:02 Ответить
ООН для того і створювали , шоб запобігати або вирішувати такі питання - виклики .
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11.03.2021 19:05 Ответить
То країни "золотого мільярда" мабуть повинні прийняти усіх гододуючих? Соцвиплати, преференції усе таке.😏
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11.03.2021 19:05 Ответить
За всё в этом мире приходится платить. Равной мерой. Даром ничего не даётся.
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11.03.2021 19:06 Ответить
Воровать, обманывать, уничтожать собственную страну и ее народ
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11.03.2021 19:08 Ответить
Мы платим своими жизнями за тех кто хорошо живет
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11.03.2021 19:09 Ответить
Да ладно. Видимо поэтому США являются ведущим экспортером сельхозпродукции. Как раз из-за того, что в Буркина Фасо голод.
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11.03.2021 19:22 Ответить
в Украине уже голод(недоедание), еду мало кто может себе позволить по ценам ЕС
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11.03.2021 19:18 Ответить
А якщо США перестане утримувати цю контору, то на межі голодування може опинитись генсек ООН. )
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11.03.2021 19:29 Ответить
Шокін , не?))Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 6852
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11.03.2021 19:30 Ответить
Мільйони людей в Україні не можуть дозволити собі корисні харчі. Де хто взагалі не бачить м'яса та червоної риби. Україна буде вимирати від голоду перша у світі, якщо перша не вимре від ковіду.
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11.03.2021 19:32 Ответить
Согласен с Вами полностью!Почти половина пенсов в Украине после оплаты коммуналки элементарно не может купить необходимых лекарств и продуктов.
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11.03.2021 19:50 Ответить
При совці Україна голодуючих Африки годувала.І який з цього сенс? В нас виробляли сотні тисяч тон масла,а полиці пусті.Вони ж там не контрольовано плодяться і не думають,про майбутнє дітей.
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11.03.2021 19:51 Ответить
не ссы-динозавры тоже вымерли
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11.03.2021 19:51 Ответить
Європа всіх не прогодує.Чомусь мігранти з Африки не працюють в Німеччині.Ви подивіться, хто будує дороги там.Або німці,або зі східної європи,або турки.Інколи можна побачити працюючого африканця.Те саме в Швеції.Їх безкоштовно соціалізують,дають житло і гроші.
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11.03.2021 19:56 Ответить
Європейцям не просто так все дісталося.Все було здобуто страшними війнами,кров'ю і потом.
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11.03.2021 20:00 Ответить
А давайте узнаем причину голода...

Ведь перед этим была новость

Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы из-за коронавируса: Могут пострадать сотни миллионов человек...

То есть, может не нужно было вводить жесткие локдауны и ограничения, ведь они приводят к более высокой смертности... Вот так и живем...
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11.03.2021 21:12 Ответить
 
 