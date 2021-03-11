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В горах Закарпатья 12 марта возможны сходы лавин, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан о снеголавинной опасности в высокогорье Закарпатской области в пятницу, 12 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

"12 марта, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Закарпатской области ожидается снеголавинная опасность (3 уровня)", - подчеркивается в информации. 

Также читайте: Спасатели предупредили об угрозе схода снежных лавин в Закарпатской области

Автор: Роман Свиридович
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Кто хочет умереть быстро , есть такая возможность
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11.03.2021 19:57 Ответить
шо ж ти робиш , Буковель .. В горах Закарпатья 12 марта возможны сходы лавин, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8019
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11.03.2021 20:01 Ответить
 
 