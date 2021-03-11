В горах Закарпатья 12 марта возможны сходы лавин, - ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан о снеголавинной опасности в высокогорье Закарпатской области в пятницу, 12 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

"12 марта, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Закарпатской области ожидается снеголавинная опасность (3 уровня)", - подчеркивается в информации.

Также читайте: Спасатели предупредили об угрозе схода снежных лавин в Закарпатской области