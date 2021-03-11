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В горах Закарпатья 12 марта возможны сходы лавин, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан о снеголавинной опасности в высокогорье Закарпатской области в пятницу, 12 марта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.
"12 марта, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Закарпатской области ожидается снеголавинная опасность (3 уровня)", - подчеркивается в информации.
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Asrarim Bobovixh
показать весь комментарий11.03.2021 19:57 Ответить Мне нравится 0
Лаур
показать весь комментарий11.03.2021 20:01 Ответить Мне нравится 0
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