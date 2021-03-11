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Карпати (188) лавина (80)

У горах Закарпаття 12 березня можливі сходження лавин, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Закарпатської області в п'ятницю, 12 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Telegram.

"12 березня, у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами, у високогір'ї Закарпатської області очікується сніголавинна небезпека (3 рівня)", - підкреслюється в інформації.

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Кто хочет умереть быстро , есть такая возможность
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11.03.2021 19:57 Відповісти
шо ж ти робиш , Буковель .. В горах Закарпатья 12 марта возможны сходы лавин, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8019
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11.03.2021 20:01 Відповісти
 
 