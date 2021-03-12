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Новости Политика Украины
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Коломойский (1757) Волкер Курт (609)

Надеемся, что Киев продолжит расследование деятельности Коломойского, - Волкер

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Надеемся, что Киев продолжит расследование деятельности Коломойского, - Волкер

Соединенные Штаты Америки ожидают, что Украине удастся удержать ПриватБанк от выплат его бывшим собственникам и расследовать обстоятельства, которые привели к национализации банка, в частности, деятельности его бывшего владельца Игоря Коломойского.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сказал американский дипломат, директор Института Маккейна и экс-спецпредставитель Государственного департамента США в Украине (2017-2019) Курт Волкер.

"Было ожидание, что Украина со своей стороны сделает свою часть работы, расследуя его криминальную активность (Игоря Коломойского ) в Украине. Ведь не секрет, что один из вопросов, с которым он связан, это ПриватБанк, из которого были фактически украдены миллиарды долларов вкладчиков", - сказал Волкер в ходе public talk в Киеве в четверг вечером, отвечая на вопрос об ожиданиях США в отношении дальнейших шагов Украины после внесения Коломойского в санкционный список.

Он подчеркнул, что в кругах американского политикума, по его мнению, есть ожидания, что ПриватБанк будет удержан от выплаты каких-либо компенсаций бывшим владельцам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Байдена будет уделять внимание состоянию реформ и борьбе с коррупцией в Украине, - Волкер

Автор: Роман Свиридович

Источник: 


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Топ комментарии
+32
Тогда когда количество идиотов в Украине будет 10-15% , а не как сей час 73%.
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11.03.2021 20:51
+20
Бубочку не просто посадили на шпагат. Його розтягнули на залізничній колії - одна нога до однієї рельси, інша до другої. Тепер чекаємо, коли проїзд проїде...

А два роки тому йому ж казали, попереджали - дурнику, куди прешся, воно дурне ввійшло в роль Голобородька і ніяк вийти не може. Ідіот, що зробиш.
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11.03.2021 20:53
+16
Беня худшее из зол , только по тому , что не смотря на тысячи погибших наших пацанов в войне с Рашей , он собирался нас всех продать ***** .
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11.03.2021 21:02
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"А гімна з-під старої жuдівки не хочеш?"©️
(лично не воспринимать, это просто эпиграф)
Старая еврейская мама Римма забеспокоилась - мало того, что отпрыск с гойкой гойчат настрогал (вся надежда на исправление породы посредством мадмуазель мАндель), так ещё, упаси Яхве, возьмётся "раскуркуливать" правоверного иудея - Бородатую Бабушку КолоМойшу. Так же ж можно докатиться до того, что раввин семисвечной менорой по башке треснет больно.
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12.03.2021 12:18 Ответить
"ПриватБанк, из которого были фактически украдены миллиарды долларов вкладчиков"

Сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за 2 миллиарда https://biz.censor.net/n3252913
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12.03.2021 13:52 Ответить
и еще слуги и лично гарант , очень боятся,, что каломыйский рассердится и в порыве отчаяния (например перед экстрадицией или посадкой) и самосохранения возьмёт и расскажет всему миру сколько бабла он ввалил на свой личный проект "слуги" и "мой ручной президент".
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12.03.2021 11:18 Ответить
Соединенные Штаты Америки ожидают, что Украине удастся удержать ПриватБанк от выплат его бывшим собственникам Источник: https://censor.net/ru/n3252793

ХАЙ КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИТЬ СОБІ КОМФОРТНУ ТЮРЯГУ І ВИДСИДИТЬ
ТАМ РОКІВ 10 - це буде непоганий варіант (конфіскацію майна включно) Сподіваємося, що Київ продовжить розслідування діяльності Коломойського, - Волкер - Цензор.НЕТ 5300
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12.03.2021 12:30 Ответить
Не варіант, що він через деякий час усе це не оспорить у суді, нашому суді. То як він з Боголюбовим продав державі Приватбанк за одну гривню пам"ятаєте? Бенін суд не визнав цей продаж-купівлю. І далі по зростаючий ...
Садити, то замало, в усякому разі у нас Сподіваємося, що Київ продовжить розслідування діяльності Коломойського, - Волкер - Цензор.НЕТ 5829
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12.03.2021 14:05 Ответить
Слава Богу всі суди України це не суди Коломойського, а тому все можливо,
накрайняк його видача до США
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12.03.2021 15:42 Ответить
У США разведка вообще видимо плохо работает и они не понимают, что в Украине мафия в 90-х устроила передел страны и все предприятия, всю власть, все органы, все суды, все вообще захватили бандиты. США опозорило свою разведку и показало, что не понимает абсолютно того, что происходит в Украине.
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12.03.2021 12:52 Ответить
Взагалі ситуація цікава: ПРОПЕТЛЯЄ ЗЕЛЯ ЧИ НІ?
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12.03.2021 14:07 Ответить
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