Надеемся, что Киев продолжит расследование деятельности Коломойского, - Волкер
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Соединенные Штаты Америки ожидают, что Украине удастся удержать ПриватБанк от выплат его бывшим собственникам и расследовать обстоятельства, которые привели к национализации банка, в частности, деятельности его бывшего владельца Игоря Коломойского.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал американский дипломат, директор Института Маккейна и экс-спецпредставитель Государственного департамента США в Украине (2017-2019) Курт Волкер.
"Было ожидание, что Украина со своей стороны сделает свою часть работы, расследуя его криминальную активность (Игоря Коломойского ) в Украине. Ведь не секрет, что один из вопросов, с которым он связан, это ПриватБанк, из которого были фактически украдены миллиарды долларов вкладчиков", - сказал Волкер в ходе public talk в Киеве в четверг вечером, отвечая на вопрос об ожиданиях США в отношении дальнейших шагов Украины после внесения Коломойского в санкционный список.
Он подчеркнул, что в кругах американского политикума, по его мнению, есть ожидания, что ПриватБанк будет удержан от выплаты каких-либо компенсаций бывшим владельцам.
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(лично не воспринимать, это просто эпиграф)
Старая еврейская мама Римма забеспокоилась - мало того, что отпрыск с гойкой гойчат настрогал (вся надежда на исправление породы посредством мадмуазель мАндель), так ещё, упаси Яхве, возьмётся "раскуркуливать" правоверного иудея - Бородатую Бабушку КолоМойшу. Так же ж можно докатиться до того, что раввин семисвечной менорой по башке треснет больно.
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ХАЙ КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИТЬ СОБІ КОМФОРТНУ ТЮРЯГУ І ВИДСИДИТЬ
ТАМ РОКІВ 10 - це буде непоганий варіант (конфіскацію майна включно)
Садити, то замало, в усякому разі у нас
накрайняк його видача до США