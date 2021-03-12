Сподіваємося, що Київ продовжить розслідування діяльності Коломойського, - Волкер
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Сполучені Штати Америки очікують, що Україні вдасться утримати ПриватБанк від виплат його колишнім власникам і розслідувати обставини, які призвели до націоналізації банку, зокрема, діяльності його колишнього власника Ігоря Коломойського.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав американський дипломат, директор Інституту Маккейна й колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України (2017-2019) Курт Волкер.
"Було очікування, що Україна зі свого боку виконає свою частину роботи, розслідуючи його кримінальну активність (Ігоря Коломойського) в Україні. Адже не таємниця, що одне з питань, з яким він пов'язаний, це ПриватБанк, з якого було фактично вкрадено мільярди доларів вкладників", - сказав Волкер під час public talk у Києві в четвер увечері, відповідаючи на запитання про очікування США щодо подальших кроків України після внесення Коломойського до санкційного списку.
Він наголосив, що в американському політикумі, на його думку, є очікування, що ПриватБанк утримається від виплати будь-яких компенсацій колишнім власникам.
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(лично не воспринимать, это просто эпиграф)
Старая еврейская мама Римма забеспокоилась - мало того, что отпрыск с гойкой гойчат настрогал (вся надежда на исправление породы посредством мадмуазель мАндель), так ещё, упаси Яхве, возьмётся "раскуркуливать" правоверного иудея - Бородатую Бабушку КолоМойшу. Так же ж можно докатиться до того, что раввин семисвечной менорой по башке треснет больно.
Сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за 2 миллиарда https://biz.censor.net/n3252913
ХАЙ КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИТЬ СОБІ КОМФОРТНУ ТЮРЯГУ І ВИДСИДИТЬ
ТАМ РОКІВ 10 - це буде непоганий варіант (конфіскацію майна включно)
Садити, то замало, в усякому разі у нас
накрайняк його видача до США